«Ανατροπές, έρωτες, και πολλές εκπλήξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια!», αναφέρουν οι πρωταγωνιστές της σειράς «Να μ’ αγαπάς».

Η νέα δραματική σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς», έχει ήδη ξεκινήσει και οι πρωταγωνιστές, έχουν αναλάβει δράση με σκοπό να μεταφέρουν όσο το δυνατό καλύτερα στους τηλεθεατές, τα έντονα συναισθήματα που βιώνουν.

Παράλληλα, τα γυρίσματα συνεχίζονται και η κάμερα της εκπομπής «Happy day» και η δημοσιογράφος Χριστιάννα Κοχλατζή βρέθηκαν στα γυρίσματα της νέας καθημερινής δραματικής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς», ενώ το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε σήμερα, το πρωί της Τετάρτης 8 Οκτωβρίου, στην εκπομπή.

Εκεί συνάντησε τους Ελισάβετ Μουτάφη, Αλίνα Κοτσοβούλου, Μαρίλια Μητρούση, Μάνια Παπαδημητρίου, Αλέξανδρο Πιεχόβιακ και Στάθη Σταμουλακάτο οι οποίοι μας μίλησαν για τους ρόλους τους και τις εξελίξεις της σειράς.

Όσα δήλωσαν οι πρωταγωνιστές της σειράς «Να μ’ αγαπάς»

Μιλώντας λοιπόν στην κάμερα της εκπομπής, οι χαρακτήρες της σειράς, συστήνονται στον κόσμο:

Ελισάβετ Μουτάφη: «Δεν θα με αγαπήσουν πολύ οι τηλεθεατές. Θα δούμε μια γυναίκα η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, αλλά θέλει να πάρει πίσω αυτά που της ανήκουν».

Αλίνα Κοτσοβούλου: «Είμαι η Χαρούλα, είμαι στο αρχοντικό του Καλλιγά πάρα πολλά χρόνια. Είμαι οικονόμος, μαγείρισσα και φροντίζω το σπίτι και τα παιδιά».

Μαρίλια Μητρούση: «Είμαι η Εβίτα Καλλιγά. Είμαι η κόρη της οικογένειας Καλλιγά. Το κοινό στοιχείο που έχω με τον ρόλο μου είναι ότι αγαπάω πάρα πολύ και την μαμά μου και την γιαγιά μου και τον αδερφό μου και για τους δικούς μου ανθρώπους δίνω και τη ζωή μου».

Μάνια Παπαδημητρίου: «Είμαι η Νικαίτη, η μητέρα της Ζωής. Είναι πολύ κακιά γιατί θέλει να γίνεται πάντα το δικό της. Είναι αδίστακτη γυναίκα».

Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: «Είμαι ο Χάρης Καλλιγάς. Είμαστε μια πλούσια οικογένεια και ζούμε στο Ναύπλιο. Έχουμε πολλές αναταραχές, εκπλήξεις και ανατροπές και ο Χάρης συμβάλλει σ’ αυτές τις αναταραχές».

Στάθης Σταμουλακάτος: «Χρειάζομαι επειγόντως μία λύση και την δίνει η ανιψιά μου, η Άννα. Θα υπάρξουν μεγάλες ανατροπές και είναι σωστά δομημένες».

«Να μ’ αγαπάς», από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 20:00

Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

