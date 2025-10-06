Ποια είναι τα τρία ζώδια που ευνοούνται από την κορύφωση της Πανσέληνου του Οκτωβρίου;

Στις 7 Οκτωβρίου, αναμένεται να κορυφωθεί η Πανσέληνος του μήνα, η οποία επρόκειτο να αλλάξει τις ισορροπίες για ορισμένα ζώδια, να φέρει αλλαγές και να φέρει τύχη σε τρία από αυτά. Το φεγγάρι του Οκτωβρίου θα «γεμίσει» πάνω από την τροχιά του Κριού ενώ ο Ερμής θα περάσει στο ζώδιο του Σκορπιού και όλα αλλάζουν.

Παράλληλα, η Πανσέληνος του Οκτωβρίου, θεωρείται «υπερπανσέληνος» πράγμα που σημαίνει πως η Σελήνη θα βρίσκεται πιο κοντά στην τροχιά της Γης, επομένως και θα εμφανιστεί πιο φωτεινή και μεγαλύτερη.

Για ποια ζώδια «χτυπάει χαρμόσυνα η καμπάνα»;

Αναλυτικότερα λοιπόν, όπως αναφέρονται και στα δημοσιεύματα της ιστοσελίδας yourtango.com, ο Ερμής θα παραμείνει στον Σκορπιό έως τις 29 Οκτωβρίου, καθιστώντας την περίοδο αυτή μια ισχυρή περίοδο για μεταμόρφωση, αλλαγές και την ανακάλυψη του εσωτερικού κόσμου και της ψυχής.

Ταυτόχρονα, η Αφροδίτη, θα παραμείνει στην Παρθένο και θα ευθυγραμμιστεί στο ζώδιο του Καρκίνου με τον Δία, μέχρι την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, ενώ θέματα καρδιάς και οικογενειακά ζητήματα, έρχονται στο προσκήνιο.

Λέων:

Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου λοιπόν, όπου το φεγγάρι θα είναι ολόγιομο οι Λέοντες, θα έχουν την ευκαιρία, να υλοποιήσουν σχέδια που είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2023. Η μεταμόρφωση και η αλλαγή για εσάς είναι προ των πυλών, ενώ έχετε την ευκαιρία, να αναβαθμίσετε σημαντικά την καθημερινότητά σας και τη ζωή σας.

Η Πανσέληνος του Οκτωβρίου, δίνει το κίνητρο και «ανοίγει» το δρόμο για να ανακαλύψετε και να κυνηγήσετε τις βαθύτερες επιθυμίες σας, ενώ δεν αποκλείεται να θέσετε και νέους στόχους. Έχετε την ευκαιρία να αναζητήσετε και να αγκαλιάσετε όσα χρειάζεστε, ενώ θα καταλάβετε και μεγαλύτερη ελευθερία για να υλοποιήσετε τις σκέψεις σας.

Ιχθύες:

Οι αλλαγές, είναι για εσάς που ανήκετε στο ζώδιο των Ιχθύων και συχνά, σας αρέσει να μετατρέπετε τα δεδομένα σας, με σκοπό να αισθανθείτε μεγαλύτερη άνεση και ελευθερία. Κάτι τέτοιο λοιπόν, σας φέρνει και η Πανσέληνος του Οκτωβρίου. Είναι αλήθεια πως τα τελευταία χρόνια μπορεί να ήταν δύσκολα επειδή υπήρχε η αίσθηση της στασιμότητας, ωστόσο η Σελήνη στις 7 του Οκτώβρη θα σας δώσει τις απαντήσεις που ψάχνατε από καιρό.

Παράλληλα, η ενέργεια του Σκορπιού, που θα παραμείνει στο πλευρό σας μέχρι τις 29 του μήνα, φέρνει τύχη, νέες ευκαιρίες και αφθονία στο δρόμο σας. Αυτή θα είναι μια δυνατή στιγμή για να αλλάξετε τη ζωή σας και να «αγκαλιάσετε» τυχόν δυσκολίες με σκοπό να φτάσετε εκεί που θέλετε.

Αιγόκερως:

Η ζωή σας γεμίζει με αλλαγές, ωστόσο αρχικά, είναι πιθανό να δυσκολευτείτε να παραδεχτείτε και να αποδεχτείτε πως η καθημερινότητά σας, δεν είναι έτσι όπως την ονειρευόσασταν. Η Πανσέληνος του Οκτωβρίου, σας βοηθάει λοιπόν, να κατανοήσετε πως οι αλλαγές, έρχονται προς όφελός σας, ενώ είναι καιρός να προσεγγίσετε με μια νέα ματιά ολόκληρη τη ζωή σας και όχι μονάχα τις εξελίξεις στον προσωπικό ή εργασιακό τομέα.

Έτσι, αυτή την εβδομάδα, η Πανσέληνος, φέρνει στο δρόμο σας αφθονία και θετική ενέργεια και εσείς, μπορείτε πλέον να πάρετε την επιβράβευση που χρειάζεστε για να συνεχίσετε τις προσπάθειες. Σκεφτείτε κριτικά τι πρέπει να αλλάξει στη ζωή σας, ενώ η Σελήνη, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πως αξίζετε περισσότερα από αυτά που μέχρι τώρα έχετε. Προσπαθήστε να θέσετε σε προτεραιότητα τις βαθύτερες ανάγκες σας για να ξεφύγετε από τα τετριμμένα.