Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας της Μαστροκώστα.

Για το πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα η Γωγώ Μαστροκώστα, μίλησε η καλή της φίλη Μαρία Καλάβρια.

Το πρώην μοντέλο και νυν επιχειρηματίας μιλώντας στην εκπομπή Super Katerina, αποκάλυψε το τι συμβαίνει πραγματικά με την πρώην γυμνάστρια.

«Η Γωγώ είναι από τις καλύτερες και αγαπημένες μου φίλες και εννοείται ότι την βλέπω κάθε εβδομάδα. Είναι αρκετά καλά. Περνάει ένα πρόβλημα που το έχει ξαναπεράσει στο παρελθόν και έχει νικήσει και έχει βγει νικήτρια σε αυτό το κομμάτι, το οποίο θα γίνει και τώρα. Απλώς χρειάζεται λίγος χρόνος. Κάνει τις θεραπείες της, είναι μια χαρά και όλα θα επανέλθουν κανονικά», ανέφερε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd8jejpi87s9?integrationId=40599y14juihe6ly}