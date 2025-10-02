Όλα τα απίστευτα συμβαίνουν στο «Deal»

Η σειρά της Πετρούλας ήταν σήμερα στο «Deal», Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, Να έρθει αντιμέτωπη με τον τραπεζίτη η οποία γεμάτη όρεξη και ένα λαμπερό χαμόγελο ανέλαβε δράση. Ο Γιώργος Θαναηλάκης στο πλευρό της, μετέφερε όλες τις εξελίξεις στο τηλεοπτικό κοινό, όπως αντίστοιχα και τις προσφορές του τραπεζίτη.

Ένα παιχνίδι γεμάτο αγωνία αποδείχθηκε το σημερινό, καθώς, η Πετρούλα, μέχρι και την τελευταία στιγμή είχε κρατήσει στον πίνακα τις 70.000 ευρώ, γεγονός που αύξανε τις πιθανότητες να βρίσκονται στο δικό της κουτί.

Όσο τα μπλε ποσά έβγαιναν ένα- ένα από τον πίνακα, τόσο ο τραπεζίτης αύξανε το ποσό που μπορούσε να δώσει απλόχερα στην Πετρούλα.

Η αγωνία και το άγχος χτύπησε κόκκινο, όταν μέσα στο παιχνίδι είχε μείνει το 0,01 λεπτό, οι 3.000 και οι 70.000 ευρώ.

Σε αυτό το σημείο λοιπόν, ήρθε ο τραπεζίτης με την προσφορά των 7.000 ευρώ. Δύο χτυπήματα στο κουτί από την Πετρούλα «κλείδωσαν» το «Deal».

Έκανε καλά;

Η επόμενη επιλογή για το κουτί, έβγαλε εκτός τις 3.000 ευρώ, με τον τραπεζίτη να αυξάνει το ποσό στις 14.000 και ύστερα από μερικά λεπτά στις 32.000 ευρώ.

Η Πετρούλα με σκυφτό το κεφάλι, γεμάτη αγωνία, συνέχισε να ανοίγει τα κουτιά, έχοντας κλειδώσει στο ποσό που θα φύγει από το παιχνίδι…7.000 ευρώ.

Η τύχη τελικά, μάλλον ήταν προς το μέρος της, καθώς στο δικό της κουτί, είχε το 0,01 λεπτό. Σίγουρα, έχασε μεγάλα κέρδη από τις προσφορές του τραπεζίτη, ωστόσο και πάλι, βγήκε κερδισμένη.

