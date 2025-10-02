Συνελήφθη για χρέη κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Ο Βασίλης Παϊτέρης μίλησε το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή «Το Πρωινό», μετά τη σύλληψή του για χρέη προς το Δημόσιο που φτάνουν τις 800.000 ευρώ.

Ο γνωστός τραγουδιστής συνελήφθη το περασμένο Σάββατο κατά τη διάρκεια ελέγχου και από τότε κρατείται στη ΓΑΔΑ. Όπως ανέφερε ο Σταύρος Μπαλάσκας, λόγω της ηλικίας του δεν βρίσκεται σε κελί αλλά σε γραφείο στον 7ο όροφο.

«Δεν είμαι καλά ψυχολογικά, χθες χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο με καρδιολογικά προβλήματα», δήλωσε συγκινημένος. Σύμφωνα με τον ίδιο, το χρέος προέρχεται από ακίνητο που είχε κατασκευάσει στην Αγία Βαρβάρα και ανέρχεται σε περίπου 850.000 ευρώ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Espresso, σε βάρος του εκκρεμούσε πολυετής καταδίκη για πολεοδομικές παραβάσεις σχετικά με οικοδομή που ανεγέρθηκε σε εκτός σχεδίου περιοχή. Ο Παϊτέρης βρίσκεται σε χρόνια διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ενώ στο παρελθόν είχε εκτίσει μέρος της ποινής του μέσω κοινωνικής εργασίας σε άλλους δήμους, ώστε να αποφύγει τη φυλάκιση.

Παρότι είχε γίνει ρύθμιση για τα χρέη του, ο τραγουδιστής δεν μπόρεσε να συνεχίσει να καταβάλλει τις μηνιαίες δόσεις των 8.000 ευρώ. Έτσι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και αναμένεται η μεταγωγή του στις φυλακές Λάρισας.