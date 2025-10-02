Ο Βασίλης Παϊτέρης βρίσκεται στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ, ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί η φυλάκισή του στις Φυλακές Λάρισας για συσσωρευμένα χρέη προς το Δημόσιο.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος συνελήφθη μετά από τυχαίο έλεγχο της Τροχαίας, οπότε και αποκαλύφθηκε πως είναι φυγόδικος.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, σε βάρος του τραγουδιστή εκκρεμούσε πολύχρονη καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο που του είχε επιβληθεί πριν από χρόνια για πολεοδομικές παραβάσεις όσον αφορά την ανέγερσης οικοδομής σε ύψωμα στην Αγία Βαρβάρα, που όμως είναι εκτός σχεδίου πόλεως.

Τα χρέη του ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ, ενώ, όπως έγιγε γνωστό, δεν μπορούσε πλέον να καταβάλλει το ποσό των 8.000 ευρώ που αντιστοιχούσε στη μηνιαία δόση των ρυθμισμένων οφειλών του.

Εδώ και χρόνια ο Βασίλης Παϊτέρης είναι σε διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ενώ παλαιότερα για να μην οδηγηθεί στη φυλακή φέρεται ότι είχε εκτίσει μέρος της ποινής του υπό τη μορφή κοινωνικής εργασίας στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Ιλίου.

Σημειώνεται πως ο Βασίλης Παϊτέρης είχε καταδικαστεί το παρελθόν σε ποινή ενός έτους για πλαστογραφία και απάτη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ίδιος καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να μπορέσει να φυλακιστεί στον Κορυδαλλό, αλλά μέχρι στιγμής οι αρχές εκφράζουν επιφυλάξεις για το αίτημά του.

