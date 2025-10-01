Η βαθιά εξομολόγηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη!

Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, βρέθηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, σήμερα, το πρωί της Τετάρτης, 1η Οκτωβρίου, όπου και παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Να σημειωθεί, πως η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, μόλις πριν από λίγους μήνες, έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι, που αποτελεί καρπού του έρωτά της με τον Γρηγόρη Μόργκαν. Σήμερα λοιπόν, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη γέννηση του γιου της, το θηλασμό αλλά και τις δύσκολες συναισθηματικές και ψυχολογικές διακυμάνσεις που βίωσε το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Αναφερόμενη λοιπόν στην επιλόχειο κατάθλιψη που βίωσε, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Το πέρασα! Όχι σε μεγάλο και δύσκολο βαθμό αλλά ναι και δεν είναι ντροπή να μιλάνε οι γυναίκες για αυτό. Δεύτερη – τρίτη εβδομάδα έκλαιγα, δεν πίστευα ότι θα τα καταφέρω, πέρασα δύσκολα. Με είχαν πιάσει κάτι ενοχικά χωρίς λόγο. Αμφιβολίες, αν τελικά μπορώ να τα καταφέρω».

Συνέχισε μάλιστα, μιλώντας για τον θηλασμό, ενώ σημείωσε πως το θεωρεί ένα πολύ δύσκολο κομμάτι: «Εγώ ακόμα συνεχίσω να θηλάζω. Το πιο δύσκολο για εμένα είναι ο θηλασμός. Το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Το προσπαθώ. Νιώθω και λίγο ενοχές που θα σταματήσω αλλά πρώτο και κύριο είναι να είναι καλά η μαμά. Δεν θα το τραβήξω πολύ, όσο αντέχω. Κάνω μικτή σίτιση. Του δίνω την φόρμουλα το βράδυ γιατί είναι πιο βαριά για να πέσει για ύπνο».

«Αν δεν είχα τον Γρηγόρη δεν θα τα είχα καταφέρει γιατί ακόμα οι ορμόνες κάνουν πάρτι. Η ψυχολογία δεν είναι όπως ήταν. Θέλω να βγω από το σπίτι λίγο, αλλά δεν έχω χρόνο. Σήμερα που είχε ρεπό, εγώ κοιμήθηκα και εκείνος ήταν δίπλα στον μπέμπη», κατέληξε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

