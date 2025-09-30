Με δύο εκπομπές από τη νέα εβδομάδα θα είναι ο Πέτρος Κουσουλός στον ΑΝΤ1!

Με την ολοκλήρωση της περσινής τηλεοπτικής σεζόν, ο Πέτρος Κουσουλός, «έδωσε» τα χέρια με το κανάλι του ΑΝΤ1, όπου και έκανε πρεμιέρα με τις «Αποκαλύψεις» στη μεσημεριανή ζώνη, στα μέσα του Σεπτέμβρη.

Παρ’ όλα αυτά, μετά από το μεσημέρι, ο δημοσιογράφος, αναλαμβάνει και την βραδινή ζώνη του σταθμού – για μια ημέρα- με μια ακόμη εκπομπή που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αρχές του Οκτωβρίου.

Με δύο εκπομπές στον ΑΝΤ1 ο Πέτρος Κουσουλός

Πιο συγκεκριμένα, ο τηλεοπτικός σταθμός, σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ τη δεύτερη εκπομπής η οποία θα φέρει τον τίτλο: «Νύχτα Αποκαλύψεων» και θα προβάλλεται κάθε εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα.

Η πρεμιέρα ωστόσο, έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, οπότε και προμηνύεται μια νύχτα γεμάτη με αποκαλύψεις.

«Όταν πέφτει η νύχτα οι σκιές ξυπνούν. Υποθέσεις που μας βασανίζουν, εγκλήματα χωρίς απαντήσεις που κάθε εβδομάδα διαλύουν το σκοτάδι. Στοιχεία, μαρτυρίες και αποκαλύψεις. Πρεμιέρα «Νύχτα Αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό την Τετάρτη 08/10 στις 24:00 και κάθε Τετάρτη στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1», γράφει η λεζάντα της δημοσίευσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.instagram.com/reel/DPOe_SdiCE8/?utm_source=ig_embed}