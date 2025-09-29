Το Σόι Σου- Μια νέα δημοσίευση έρχεται από τον τηλεοπτικό Διονύση Χαμπέα, με το πρώτο τραπέζι της οικογένειας να έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Είναι γεγονός πως η τηλεοπτική σειρά από «Το Σοι Σου», επιστρέφει ύστερα από έξι χρόνια στον Alpha, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύσεις των πρωταγωνιστών, οι οικογένειες Χαμπέα και Τριαντάφυλλων, έχουν ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, οι δύο οικογένεια, θα ξανασυναντηθούν με σκοπό να χαρίσουν καθημερινές, οικογενειακές στιγμές γέλιου.

Το Σόι Σου: Η δημοσίευση από το οικογενειακό τραπέζι

Σήμερα λοιπόν, ο «Διονύσης Χαμπέας», ο ηθοποιός Σόλων Τσούνης, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, μοιράστηκε μια φωτογραφία, μέσα από το σπίτι των Χαμπέων και στα νέα γυρίσματα της σειράς.

Ολόκληρη η οικογένεια Χαμπέα, είναι καθισμένη γύρω από το τραπέζι από τον παππού και τη γιαγιά μέχρι τα εγγόνια να δίνουν το παρόν. Το Σόι Σου λοιπόν, επιστρέφει ανανεωμένο με νέες ιστορίες και ατάκες… σα να μην πέρασε μια μέρα.

Ο Σόλων Τσούνης λοιπόν, ο μονάκριβος γιος της οικογένειας Χαμπέα, δημοσίευσε τη φωτογραφία, την οποία συνόδευσε με την εξής λεζάντα: «Ε ναι!!!! Το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων είναι γεγονός… ».

Δείτε τη δημοσίευση:

{https://www.instagram.com/p/DPMWhs8COoX/}