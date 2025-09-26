Ο 18χρονος Νίκος Τακόπουλος, γνωστός από το Tik Tok, κάνει το όνειρό του πραγματικότητα.

Όλη η πορεία του Νίκου Τακόπουλου, από τα βίντεο στο Tik Tok, τα μαθήματα κιθάρας και φωνητικής, στο στούντιο και τη δισκογραφία.

Η εταιρεία, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο viral και ανερχόμενος καλλιτέχνης Νίκος Τακόπουλος κάνει το δυναμικό ντεμπούτο του στην δισκογραφία με το τραγούδι «Αναμνήσεις», το οποίο κυκλοφορεί από την Minos EMI, A Universal Music Company.

Ο νεαρός τραγουδιστής είχε ως όνειρο να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική, ένιωθε γεννημένος γι’ αυτό, κι έτσι το πρώτο του τραγούδι είναι γεγονός. Μάλιστα, έχει ήδη αποκτήσει τεράστιο κοινό ενώ το τραγούδι του πλησιάζει τις 1 εκ. χιλιάδες προβολές στα social media και συγκεντρώνει θετικά σχόλια.

Η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε σε πολύ μικρή ηλικία. Από τα 5 του χρόνια άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα κιθάρας, και αργότερα μαθήματα βιολιού, θεωρία της μουσικής, αρμονία και σολφέζ. Το πιάνο ήρθε αργότερα μαζί με μαθήματα φωνητικής, παρακολουθώντας αρχικά ερασιτεχνικά μαθήματα ενώ στη συνέχεια έγιναν πιο εντατικά, με στόχο να εξελίξει το προσωπικό του ύφος στο τραγούδι.

Ο Νίκος Τακόπουλος ξεκίνησε να γράφει στίχους και μουσική στην ηλικία των 14 ετών!

Τώρα, στα 18 του χρόνια, κάνει την είσοδο του στην μουσική βιομηχανία με το λαϊκό τραγούδι «Αναμνήσεις» στο οποίο υπογράφει ο ίδιος την μουσική, και τους στίχους μαζί με την Daphne Lawrence. Μαζί με το τραγούδι κυκλοφορεί ένα ατμοσφαιρικό music video σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Τσαουσόπουλου, το οποίο ενισχύει το vibe του τραγουδιού και μας κάνει να αναπολούμε αυτές τις αναμνήσεις που όλοι έχουμε κρυμμένες».

Δείτε το music video:

{https://www.youtube.com/watch?v=vT6xEhANAso&list=RDvT6xEhANAso&start_radio=1}