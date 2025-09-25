Έντονα συναισθήματα και συγκίνηση στο Exathlon!

Με μια αναπάντεχη οικειοθελή αποχώρηση ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, το Exathlon.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Πιλίδης, ο νεαρός πυγμάχος από την μπλε ομάδα, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την Ελλάδα, το οποίο τον έκανε να μαζέψει με ταχύτητα τα πράγματά του και να αποχωρήσει από το παιχνίδι και τον Άγιο Δομίνικο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που τον οδήγησαν στο ταξίδι επιστροφής, ωστόσο ο ίδιος και οι συμπαίκτες του, εμφανίστηκαν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και δάκρυα στα μάτια.

Αποχώρησε ο Γιωρίκας από το Exathlon

«Δυστυχώς εμένα η πορεία μου στο Exathlon, τελειώνει κάπου εδώ… Σήμερα το πρωί δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την οικογένειά μου. Συνέβη κάτι πολύ άσχημο για εμένα και για εκείνους, οπότε σήμερα είναι η τελευταία μέρα που βρίσκομαι εδώ και πρέπει να αποχωρήσω…»

Από τα συμφραζόμενα γίνεται αντιληπτό πως κάτι έκτακτο έκανε το Γιώργο Πιλίδη να κλείσει πίσω του την πόρτα του Exathlon, ωστόσο όπως αναφέρει ο ίδιος σε στιγμιότυπο του αποχαιρετισμού: «Το παιδί είναι καλά…».

Σε δεύτερο χρόνο, κάθε ένας παίχτης από την ομάδα, μίλησε στην κάμερα, ενώ με τη σειρά του ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης, εμφανώς επηρεασμένος, ανέφερε: «Με το Γιωρίκα, είμαστε φίλοι, συμπαίκτες και ξαφνικά εκεί που όλη μέρα γελάγαμε, περνούσαμε καλά, εξαφανίστηκε, μαθαίνει τα νέα και μέσα σε δύο λεπτά, μαζεύει τα πράγματά του και φεύγει… πολύ δύσκολα. Χάσαμε έναν δυνατό παίκτη και το πρώτο μέλος από την πεντάδα της ομάδας μας».

«Έχω έρθει πάρα πολύ κοντά με όλα τα παιδιά, ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή και για εκείνους και για εμένα, αλλά η ζωή μας είναι εκεί έξω και θα συνεχίσουμε όλη αυτή την πολύ όμορφη πορεία έξω», ανέφερε σε δεύτερο χρόνο ο Γιωρίκας βουρκωμένος.

Η Στέλλα μάλιστα σημείωσε: «Έκλαιγε, ήταν χάλια, πρώτη φορά τον βλέπω τον Πιλίδη σε αυτή την κατάσταση, και μαζί του κλαίγαμε και εμείς».

Ο Άρης Σοϊλέδης με τη σειρά του, ανέφερε: «Η αλήθεια είναι πως την ώρα που τον πήρα αγκαλιά και τον χαιρέτησα, δεν μπόρεσα να κρατήσω τα δάκρυά μου. Και σε εμένα και στα παιδιά, μας είπε «συνεχίστε έτσι, μέχρι το τέλος, δώστε τα όλα», του είπα να προσέχει τον εαυτό του και τους ανθρώπους δίπλα του, ότι οι δυσκολίες έρχονται για να μας κάνουν πιο δυνατούς. Είναι στιγμές που δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα και εύχεσαι καλή δύναμη σε κάποιον που του έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί ούτε να με δει να κλαίω θέλω…. Αυτός πίστευε πιο πολύ σε εμένα από ότι εγώ στον εαυτό μου».

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd22sbfyxr5d?integrationId=40599y14juihe6ly}