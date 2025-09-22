Ο βαθιά συναισθηματικός και ταλαντούχος Γιώργος Κακοσαίος, παρουσιάζει το νέο του video clip.

Ο ερμηνευτής, Γιώργος Κακοσαίος, αναλαμβάνει δράση, μπροστά στις κάμερες και παρουσιάζει το νέο του video clip, σε ένα άκρως εντυπωσιακό πλάνο με κύριο στοιχείο το νερό.

Το τραγούδι του «Ούτε εχθροί ούτε φίλοι», ανήκει στο πρώτο ολοκληρωμένο του άλμπουμ «Μάθε μου το έρωτα» και ο ίδιος, έρχεται με μια sexy dark διάθεση στο νέο του clip που πρωταγωνιστεί.

Γιώργος Κακοσαίος: Με sexy dark διάθεση στο νέο του video clip «Ούτε εχθροί ούτε φίλοι»

Το νέο του video clip για το τραγούδι «Ούτε εχθροί ούτε φίλοι», έρχεται από το πρώτο ολοκληρωμένο του άλμπουμ που φέρει τον τίτλο «Μάθε μου τον έρωτα».

Συνεχίζει να μας εκπλήσσει ευχάριστα ο Γιώργος Κακοσαίος με video clip για το τραγούδι του «Ούτε εχθροί ούτε φίλοι», το τραγούδι που περιλαμβάνεται στο πρώτο ολοκληρωμένο του άλμπουμ «Μάθε μου τον έρωτα».

Ακολουθώντας τις σκηνοθετικές οδηγίες του Steven Airth ο ταλαντούχος ερμηνευτής ενσαρκώνει έναν πρωταγωνιστή που στοιχειώνεται από την ανάμνηση της κοπέλας με την οποία δεν μπορεί να ενωθεί.

Highlight του video clip για το «Ούτε εχθροί ούτε φίλοι» το στοιχείο του νερού. Ένας αλληγορικός τρόπος που υποδηλώνει τον εγκλωβισμό του ψυχισμού του ενώσω η κοπέλα που κυριεύει τη μνήμη του τον παρακολουθεί αμείλικτη, άθικτη.

Ο Γιώργος Κακοσαίος ακολουθούσε πιστά τις οδηγίες του σκηνοθέτη, δίνοντας για ακόμα μια φορά τον καλύτερο εαυτό του για ένα άρτιο αποτέλεσμα.

Συμπρωταγωνίστρια στο video clip η Παγώνα Καρκουλή. Το «Ούτε εχθροί ούτε φίλοι», σε μουσική του ίδιου και στίχους της Ελένης Γιαννατσούλια, κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα, ενώ το ολοκληρωμένο άλμπουμ του νεαρού καλλιτέχνη διατίθεται και σε φυσική μορφή.

Δείτε το video clip:

{https://www.youtube.com/watch?v=E6jWPImqzos}