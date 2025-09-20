Δείτε την audition της. Τι της είπαν οι κριτές.

Η «ξανθιά από το ΣΕΦ» εντυπωσίασε τους κριτές του GNTM.

Η Ελένη Ορκοπούλου είναι 23, έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και εργάζεται ως μοντέλο. Είναι επίσης, η εντυπωσιακή ξανθιά που τρέλανε το ΣΕΦ.

Σε παλαιότερο ματς του Ολυμπιακού και τη Ζαλγκίρις ξεχώρισε από την εξέδρα ένα μοντέλο που «έκοψε» την αναπνοή των τηλεθεατών.

Ο σκηνοθέτης έδειξε πλάνο από την εξέδρα και «τσάκωσε» ένα εντυπωσιακό ξανθό κορίτσι με το σκορ στο 44-31. Λίγο αργότερα, μαθεύτηκε η ταυτότητά της.

Το μοντέλο, εκτός από το ΣΕΦ, τρέλανε και τους κριτές του GNTM οι οποίοι της έδωσαν 4 «ναι».

Τη χαρακτήρισαν κουκλάρα και ανέφεραν πως είναι σέξι χωρίς προσπάθεια.

Τους άρεσε πολύ το σώμα της και σχετικά με έναν ενδοιασμό που είχαν για το αν έχει προσθέσει υαλουρονικό στα χείλη της, η Ελένη αποκάλυψε πως είναι τα φυσικά της χείλη.

{https://www.youtube.com/watch?v=mssMcAUkiDM}