Ο Θοδωρής Αθερίδης στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4».

Μια αποκαλυπτική και ειλικρινή συνέντευξη παραχώρησε ο Θοδωρής Αθερίδης, το απόγευμα της Πρασκευής 19 Σεπτεμβρίου, στον φακό της εκπομπή «Στούντιο 4» και στους οικοδεσπότες του.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός, μιλώντας με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, αναφέρθηκε στην επαγγελματική του πορεία, στην δημιουργία του νέου του βιβλίου, στην συνεργασία του με τον σπουδαίο Μανούσο Μανουσάκη, αλλά και στο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και την πίστη του στο Θεό.

Ο Θοδωρής Αθερίδης στο «Στούντιο 4»

Αρχικά λοιπόν, ο ηθοποιός, εξομολογήθηκε στους συνομιλητές του πως προσπαθεί πάντοτε να βλέπει την θετική πλευρά σε κάθε κατάσταση οδηγώντας την σκέψη του προς αυτό και απομακρύνοντας τις αρνητικές καταστάσεις.

Πάνω σε αυτό μάλιστα ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Θανάσης Αναγνωστόπουλος, απόρησε για το αν αυτή τη στάση για τη ζωή την αποκόμισε μετά από την περιπέτεια που είχε με την υγεία του, ή τον συνόδευε από πάντα. Έτσι ο Θοδωρής Αθερίδης, δήλωσε: «Σκεφτόμουν πάντα το κακό σενάριο», είπε αρχικά και γελώντας παραδέχτηκε πως υπάρχει πιθανότητα η αλλαγή στον τρόπο σκέψης του να οφείλεται και στην περιπέτειά του.

Μεταξύ άλλων λοιπόν ανέφερε: «Έγινε σε κλάσματα δευτερολέπτου (το εγκεφαλικό), «μπαμπ», σαν να με πυροβόλησε κάποιος. Τόσο απλό».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Εγώ και από το χαρακτήρα μου θέλω να είμαι καλά, δεν θέλω να είμαι άσχημα. Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας ακριβώς, νομίζω με βοηθάει και η πίστη μου», πρόσθεσε χαρακτηριστικά, μιλώντας για τον τρόπο σκέψης του.

Αναφορικά με το θέμα της πίστης, ο Θοδωρής Αθερίδης, μετέφερε χαμογελώντας: «Εγώ πιστεύω στο Θεούλη, από παιδί. Απλά μεγαλώνοντας έγινε πιο δυνατό. Έχει αντίκρισμα στην προσευχούλα μου, με ζεσταίνει. Είναι βίωμα. Παλιά ήταν ανάγκη μου να υπάρχει (η πίστη), τώρα πια είναι βίωμα. Προσεύχομαι κάθε νύχτα».

Με θέρμη και χαμόγελο ο ίδιος συνέχισε να αναφέρεται στην πίστη του στο Θεό και στον τρόπο με τον οποίο αισθάνεται πως τον συντροφεύει και τον βοηθάει στην ζωή και την καθημερινότητά του, ενώ ανέφερε και ορισμένες αναμνήσεις των παιδικών του χρόνων: «Ο μπαμπάς μου ήταν κουμουνιστής, δεν είχε τέτοια. Η μαμά μου ήταν πιστή, τόσο- όσο. Της μαμάς μου όμως, δεν της άρεσε τόσο πολύ να γίνω «τα της θρησκείας». Είχα πάει μια φορά κατηχητικό και το έμαθε ο μπαμπάς μου και μου είπε «θα σου σπάσω τα πόδια», δεν ήθελε», είπε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός γελώντας.

Τέλος, σημείωσε πως για μερικούς μήνες απείχε από τη θρησκεία γεγονός που το βάραινε: «Στα 16 μου γράφτηκα στην ΚΝΕ και είπα «πρέπει να είσαι σοβαρός δεν μπορείς και κομουνισμό και Θεό», για πέντε μήνες δεν ασχολήθηκα, «ορφάνεψα». Ένιωσα τη μεταφυσική μου υπόσταση να χάνει όλη της την αξιοπρέπεια. Είχα ανάγκη το Θεό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcwtmoopdhhd?integrationId=40599y14juihe6ly}