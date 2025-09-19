Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, στον φακό της εκπομπής «Το ΄χουμε».

Το απόγευμα της Παρασκευής, 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ‘χουμε», όπου βρέθηκε με τον Κώστα Τσουρό και του παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο συνομιλητές, αναφέρθηκαν στα νέα επαγγελματικά βήματα του ηθοποιού, στις αντιδράσεις του απέναντι σε τυχόν κριτικές, την κόρη του αλλά και στην Κατερίνα Γερονικολού, με την οποία διατηρούν προσωπική σχέση τα τελευταία χρόνια.

Όσα αποκάλυψε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης

Αναλυτικότερα λοιπόν, αναφερόμενος στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», ο ηθοποιός, αποκάλυψε πως δεν δέχτηκε αμέσως την πρόταση, ενώ μάλιστα, οι αρνητικές, αλλά και οι θετικές κριτικές, δεν τον επηρεάζουν άμεσα. Μεταξύ άλλων λοιπόν, ανέφερε αρχικά: «Δεν είπα αμέσως ναι, γιατί ήταν κάτι ξένο για εμένα. Το πιο κοντινό που είχα ήταν η εκπομπή «Φύση» που ήταν μαγνητοσκοπημένη. Μαγνητοσκοπημένο με ζωντανό, είναι έτη φωτός η απόσταση, καμία σχέση. Πρέπει να έχει όλη την πνευματική διαύγεια να συγκεντρωθείς, να περάσεις τις πληροφορίες, να έχεις προσωπική κρίση για να κάνεις κάποιο σχόλιο».

Πρόσθεσε μάλιστα, χρησιμοποιώντας το χιούμορ του, πως το ζωντανό πρόγραμμα αρχικά το έχει δυσκολέψει: «Όλο αυτό το πάντρεμα για πρώτη εβδομάδα, ήταν λες και με χτυπούσαν αλλεπάλληλα εγκεφαλικά. Αλλά νομίζω ότι σε κάθε εκπομπή, πατάμε όλοι, καλύτερα στα πόδια μας και νομίζω όσο περνάει ο καιρός θα είμαστε όλο και καλύτερα».

«Το 'χω δηλώσει, θεωρώ ήρωες, όλους όσους κάνουν κάθε μέρα ζωντανό. Όλοι όσοι το κάνετε αυτό κάθε μέρα, δίωρες και τρίωρες εκπομπές είναι άθλος και δεν σου επιτρέπεται να μην είσαι καλά. Το συνειδητοποιώ τώρα, δεν μου επιτρέπεται να μην είμαι καλά, να μην είμαι ευχάριστος, άσχετα με το θέμα που έχω να παρουσιάσω. Και αυτό είναι και το σωστό. Γιατί στο τέλος πρέπει να περνάμε μια καλή διάθεση σε όλους», δήλωσε ο ηθοποιός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε δεύτερο χρόνο, ο δημοσιογράφος, Κώστας Τσουρός, ρώτησε τον Γιάννη Τσιμιτσέλης, για το αν ήταν έτοιμος να ακούσει τυχόν σχόλια, ενώ ο ηθοποιός, απάντησε: «Σπάνια έχω κάνει κάτι στη καριέρα μου τα τελευταία χρόνια και δεν έχει βγει κάτι. Πάντα υπάρχει και θα υπάρχει. Η αντίδρασή μου σε αυτά, είναι η ίδια με τις κριτικές. Είτε καλή- είτε κακή κριτική, θα τις διαβάσω, αλλά τις θάβω σε ένα συρτάρι και προχωράω».

Και συμπλήρωσε λέγοντας: «Θέλω να είμαι εντάξει με αυτό και πρώτα από όλα με τον εαυτό μου. Κάνω κάτι που θέλω να είναι αξιοπρεπέστατο. Κάνω ότι καλύτερο και προσπαθώ γιατί για εμένα είναι άγνωστα νερά. Έχω πολύ καλή στήριξη από το ΣΚΑΙ και τα παιδιά που συνεργαζόμαστε».

Παράλληλα, ο ηθοποιός, ανέφερε πως στην περίπτωση που ακούσει κάποιο αρνητικό σχόλιο, αντιδράει έντονα, ενώ προσπαθεί να μην τον επηρεάσει, ανέφερε μάλιστα, πως αυτό έχει σχέση και με τον χαρακτήρα του: «Μου γυρνάει ο εγκέφαλος. Είμαι αρκετά νευρικός και τον τελευταίο καιρό αρκετά «ζεν» για να μπορέσω να αντέξω. Σκέφτομαι θετικά».

Αναφορικά με την σύντροφό του, Κατερίνα Γερονικολού, ο ηθοποιός, τόνισε πως παρακολουθεί την εκπομπή και της αρέσει, χωρίς ωστόσο να μπορεί να ξέρει αν είναι αντικειμενική μαζί του.

Σχολιάζοντας μάλιστα τον ρόλο του στην εκπομπή δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με απασχολεί αυτό που κάνω. Και πάντα, ότι κάνω προσπαθώ να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Δεν θεωρώ ότι είμαι ο καλύτερος που υπάρχει αλλά όταν μου δίνεται μια αποστολή προσπαθώ. Θέλει χρόνο για να βρω τα πατήματά μου. Θέλω να βγάλω ασπροπρόσωπους όλους όσους με επέλεξαν».

«Δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά και η δουλειά του συντονιστή δεν είναι δημοσιογραφική, έτσι και αλλιώς, είναι μια εκπομπή 45 λεπτά και δουλεύουν 18 άτομα δημοσιογραφική ομάδα», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Τέλος, αναφορικά με τα όσα λαμβάνουν χώρα στην εκπομπή που έχει αναλάβει ο ηθοποιός, ανέφερε: «Προσπαθώ να σχολιάζω όπως ο μέσος τηλεθεατής. Είναι μια ενημερωτική εκπομπή με ψυχαγωγία. Θέλουμε να αναδεικνύουμε διάφορα προβλήματα που υπάρχουν και να δίνουμε βήμα στη φωνή όποιου επιθυμεί να μιλήσει. Γι’ αυτό είπα και το ναι»!

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcwu1mw976dt?integrationId=40599y14juihe6ly}