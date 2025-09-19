Ο Λευτέρης Πανταζής σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Το πρωί της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου, ο Λευτέρης Πανταζής, βρέθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον παρουσιαστή Γιώργο Λιάγκα.

Πιο συγκεκριμένα, ο γνωστό ερμηνευτής, αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και τον έρωτα, στην κόρη του, αλλά και στη σχέση του που διατηρεί με την πρώην σύντροφό της.

Όσα δήλωσε ο Λευτέρης Πανταζής

Αναλυτικότερα λοιπόν, οι δύο άνδρες, μίλησαν για τον έρωτα στη ζωή του καλλιτέχνη και στην προσωπική σχέση που διατηρεί με μια γυναίκα, λέγοντας ωστόσο αρχικά, πως παλαιότερα υπήρξε ιδιαίτερα ντροπαλός:

«Πάντα είχα κατακτήσεις. Ήμουν ντροπαλός. Όταν ερωτεύτηκα μία Στέλλα, έπεισα την μαμά μου να φύγει από το σπίτι για να διαβάσουμε. Της είπα ότι θα καθαρίσω την κουζίνα. Έκανα λαμπίκο το σπίτι και περίμενα την Στέλλα… Ακόμα περιμένω, δεν ήρθε ποτέ!».

Στην πορεία λοιπόν, απαντώντας στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου αποκάλυψε: «Ποτέ δεν είμαι μόνο μου…», ενώ ο Γιώργος Λιάγκας πρόσθεσε: «Άρα έχει άλλη ο Λευτέρης στην Ελλάδα». Σε αυτό το σημείο μάλιστα, να σημειωθεί πως η σύντροφος του καλλιτέχνη βρίσκεται στο Ντουμπάι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Έχουμε να συναντηθούμε λίγο καιρό. Εγώ έκανα διακοπές, εκείνη ταξίδευε. Είναι «παγωμένο». Πρέπει να περνάμε ωραία στη ζωή. Δεν είμαι μόνος μου. Μόνος μου δεν είμαι ποτέ!», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με την κόρη του, ο γνωστός τραγουδιστής, αποκάλυψε πως η ίδια έχει ένα παράπονο από τον ίδιο το οποίο σχετίζεται με τις σχέσεις που διατηρεί με τον πρώην σύντροφό της, Μάριο Καμπόση: «Δεν είδα την εκπομπή, αλλά μου το είπανε! Είναι μικρή ακόμα, δεν ξέρει. Επειδή θέλει η κόρη μου ξαφνικά για κάποιο λόγο, πρέπει να κόψω τους δεσμούς μου μαζί σου; Με τον Μάριο κάνω διάφορα πράγματα και σαν επιχειρηματίας, γενικά διάφορα πράγματα, έχουμε βρεθεί και σαν φίλοι».

Και πρόσθεσε: «Επειδή εσύ θες να κάνεις κάτι διαφορετικό; Χαλάλι σου, παιδί μου είσαι, πάντα εκεί θα είμαι αν με χρειάζεσαι. Δεν μπορείς όμως να μου απαγορεύσεις να κάνω παρέα με τους φίλους και συνεργάτες μου. Θα μείνω μόνος μου επειδή εσύ θέλεις; Δεν είναι σωστό νομίζω».

Δεν δίστασε μάλιστα να αποκαλύψει για την Κόνι το εξής: «Δεν είδα την εκπομπή για να την κριτικάρω… Όταν μιλήσουμε, αν μου κάνει παράπονο θα της εξηγήσω. Δεν βρεθήκαμε καθόλου το καλοκαίρι. Με τον Μάριο βρεθήκαμε 3-4 φορές. Δεν ξέρω αν έχει σχέση. Μακάρι να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Δεν ρωτάω τέτοια. Θέλω οι άνθρωποι να είναι χαρούμενοι»!

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcwlw4hev8ox?integrationId=40599y14juihe6ly}