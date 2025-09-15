Οι Μπλε και ο Πορτοκαλί στο στίβο μάχης του Exathlon, σήμερα 15 Σεπτεμβρίου στις 21:00!

Με ένα νέο επεισόδιο έρχεται σήμερα στους τηλεοπτικούς δέκτες του ΣΚΑΙ, το αθλητικό ριάλιτι Exathlon, όπου ο παρουσιαστής, Γιώργος Καράβας, υποδέχεται για μια ακόμη φορά τις δύο ομάδες, σε ένα νέο στίβο μάχης.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, οι δύο ομάδες έρχονται αντιμέτωπες σε δύο νέα αγωνίσματα, κυνηγώντας ένα σημαντικό έπαθλο.

Δύο αγωνίσματα και ένα έπαθλο στο νέο επεισόδιο Exathlon

Οι Πορτοκαλί μπαίνουν στο στίβο μάχης, με διαφορετική δυναμική πλέον, καθώς στο προηγούμενο αγώνισμα, ο Γιάννης Κέλι Αλκέο, ηττήθηκε από τον Τάκη Καραγκούνια, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το παιχνίδι.

Αυτή την εβδομάδα ένα νέο αγώνισμα πλεονεκτήματος, είναι αυτό που θα υποδείξει ποια από τις δύο ομάδες θα λάβει το μεγάλο πλεονέκτημα ματσαρίσματαος. Πιο συγκεκριμένα, όποια ομάδα νικήσει το αγώνισμα, θα έχει την ευκαιρία, αν κάποιο ματσάρισμα δεν αποδώσει, να το επαναλάβει.

Να σημειωθεί, ωστόσο, πως οι εντάσεις μεταξύ των παικτών και των ομάδων συνεχίζονται και κορυφώνονται. Συγκεκριμένα, η ένταση που δημιουργήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ του Τάκη Καραγκούνια και της ομάδας του παραμένει. Η Σταυρούλα, δίνει την απάντησή της στον Καραγκούνια, χωρίς αυτή να μένει αναπάντητη! Πώς μπορεί κάτι τέτοιο να επηρεάσει τη δυναμική της ομάδας;

Επιπλέον, οι τηλεθεατές, επρόκειτο να παρακολουθήσουν και ένα νέο Αγώνισμα Σπιτιού, το αποτέλεσμα του οποίου θα κρίνει και το ποια από τις δύο ομάδες, θα απολαύσουν τις ανέσεις τις βίλας για τις επόμενες ημέρες.

Μπλε και Πορτοκαλί, σε νέες πίστες και καινούργια αγωνίσματα, εκεί όπου η αντοχή, έρχεται αντιμέτωπη με τη θέληση και το πάθος για τη νίκη!

Δείτε το τρέιλερ: