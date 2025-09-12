Games
Φάρμα: Η επίσημη ανακοίνωση του STAR- Δείτε τα τρέιλερ

Φάρμα: Η επίσημη ανακοίνωση του STAR- Δείτε τα τρέιλερ Φωτογραφία: STAR
Φάρμα- Έρχεται στο STAR με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, τα χρέη του επιστάτη, φέτος ανήκουν στον Δημήτρη Δασκαλόπουλο!

Το τηλεοπτικό παιχνίδι η Φάρμα, επιστρέφει στο STAR, για τρίτη σεζόν. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, εκτελεί χρέη παρουσιαστή και οι διαγωνιζόμενοι διεκδικούν το ποσό των 50.000 ευρώ! Ο επιστάτης τους; Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος!

Επιστρέφει στον τηλεοπτικό σταθμό, από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 21:00 και θα προβάλλεται κάθε εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη, στο STAR.

Φάρμα- Με το Λεωνίδα Κουτσόπουλο, η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Το STAR λοιπόν εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, με σκοπό να συστηθεί ο επιστάτης: Δημήτρης Δασκαλόπουλος, γράφει χαρακτηριστικά:

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο!

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της. Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας διεκδικούν 50.000 ευρώ και καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία.

Ο ρόλος του επιστάτη της Φάρμας είναι ζωτικής σημασίας και φέτος αυτόν τον ρόλο θα τον αναλάβει ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος!

farma mesa c25e1

Ο ίδιος γνωρίζει καλά τι θα πει «δουλειά με τα χέρια», αλλά και «δουλειά με ανθρώπους». Και οι δύο αυτές διαστάσεις είναι απαραίτητες στη Φάρμα! Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος κατάγεται από το Διαβολίτσι Μεσσηνίας, είναι συνταξιούχος καθηγητής Φυσικής Αγωγής, με 33 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση και 7 χρόνια εμπειρίας στη διεύθυνση σχολικών μονάδων. Ξέρει καλά, λοιπόν, πώς να συντονίζει, να καθοδηγεί και να εμπνέει, διατηρώντας παράλληλα την ικανότητα να βάζει κανόνες και να θέτει όρια.

Σήμερα, ζει στο αγρόκτημά του, εκεί όπου τα ζώα, ο λαχανόκηπος και τα ελαιόδεντρα δεν είναι μόνο ασχολία, αλλά τρόπος ζωής. Ακόμη και στον ελεύθερο χρόνο του, δημιουργεί με τα χέρια του, από αναπαλαίωση παλιών αντικειμένων, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές. Ό,τι έχει μάθει, το κατέκτησε με μεράκι, προσωπική προσπάθεια και συνέπεια. Αυτές ακριβώς τις αξίες σκοπεύει να μεταδώσει και στους επίδοξους αγρότες της Φάρμας.

Ως επιστάτης θα «διευθύνει» και θα ελέγχει κάθε πτυχή της ζωής στη Φάρμα. Είναι εκεί για να κατευθύνει, να στηρίζει και να συμβουλεύει και εκείνος θα κρίνει πότε θα δοθούν ευκαιρίες και πότε θα ζητηθεί αποτέλεσμα. Αλλά και πότε χρειάζεται να επιβληθούν «ποινές», αν δεν γίνουν σωστά οι απαραίτητες εργασίες φροντίδας των ζώων και των μποστανιών.

Ο ρόλος του επιστάτη, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην επίβλεψη. Σε κάθε του επίσκεψη θα φέρνει τους επίδοξους αγρότες αντιμέτωπους με νέες αποστολές, όχι μόνο με στόχο την επιτυχία και τη νίκη, αλλά και τη γνώση ότι η αυτάρκεια χτίζεται με ιδρώτα, οργάνωση και ομαδικότητα. Και τότε τα αγαθά που αποκτώνται έχουν ακόμη μεγαλύτερη αξία.

Οι αποστολές αυτές θα έχουν και διαγωνιστικό χαρακτήρα! Μόνο, όμως, η ομάδα που θα τις εκτελεί πιο αποτελεσματικά θα φεύγει με «γεμάτα» χέρια, κερδίζοντας πολύ σημαντικά έπαθλα, απαραίτητα για τη διαβίωσή της.

Γιατί στη Φάρμα, όπως και στη ζωή, τίποτα δε χαρίζεται... όλα κατακτώνται!

Δείτε τα τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=Kv0P9aLBFaA}

{https://www.youtube.com/watch?v=ZrhKRsSIRbw}

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Creative Producer: Θανάσης Μητρέλιας

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Σκηνοθέτης- Project Manager: Βασίλης Βασιλειάδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Oργάνωση Παραγωγής: Λουκάς Ζαγοραίος

Αρχισυνταξία: Κατερίνα Παππά

Υπεύθυνη εκπομπής: Ίλια Κυριάκου

Σκηνογράφος: Βασίλης Μπάλτσας

Παραγωγός: Star Channel

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions

