Ντένζελ Ουάσινγκτον: Όλοι λένε λάθος το όνομά του και για αυτό φταίει η μητέρα του (Βίντεο)

Πώς «άλλαξε» το όνομα του Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Μπορεί στην Ελλάδα να έχει καθιερωθεί να τον λέμε Ντένζελ Ουάσινγκτον, αλλά στην Αμερική οι περισσότεροι τον αποκαλούν «Ντενζέλ». Και αυτό είναι λάθος, εξήγησε ο ηθοποιός.

Ο 70χρονος αποκάλυψε στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ ότι για αυτή την αλλαγή ευθύνεται η μητέρα του. «Το όνομά μου δεν προφέρεται Ντενζέλ, αλλά Ντένζελ», είπε και συμπλήρωσε ότι του δόθηκε το μικρό όνομα του πατέρα του.

Εξαιτίας αυτού, όποτε η μητέρα του φώναζε «Ντένζελ», πήγαιναν και οι δύο. Έτσι αποφάσισε να λέει «Ντενζέλ» τον γιο και «Ντένζελ» τον πατέρα, προκειμένου να τους ξεχωρίζει.

Ο Τζίμι Κίμελ επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερις παίκτες στο NFL που ονομάζονται Ντενζέλ. «Δεν υπήρχαν τόσοι πολλοί προτού κερδίσεις το πρώτο σου Όσκαρ. Δεν υπήρχε κανένας το 1987», παρατήρησε ο παρουσιαστής.

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον αστειεύτηκε ότι θα έπρεπε να ανταμειφθεί με κάποιο τρόπο για το γεγονός ότι ενέπνευσε το όνομα τόσων παικτών του NFL. «Θα έπρεπε να πάρεις ένα μικρό ποσοστό από κάθε πώληση φανέλας», αστειεύτηκε ο Τζίμι Κίμελ.

{https://www.youtube.com/shorts/_dzhz9Md5zs}