Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

«Νωρίς- νωρίς»: Στιγμιότυπα από την επίσημη φωτογράφιση

«Νωρίς- νωρίς»: Στιγμιότυπα από την επίσημη φωτογράφιση Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube screenshot/ ΕΡΤ Α.Ε.
Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης στην απολαυστική φωτογράφιση για την εκπομπή «Νωρίς νωρίς».

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης, έρχονται δυναμικά στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ, με τη νέα τους εκπομπή «Νωρίς- νωρίς». Πριν από όλα όμως το νέο τηλεοπτικό δίδυμο, μοιράζεται στιγμιότυπα από την κοινή τους φωτογράφιση!

Η πρεμιέρα λοιπόν της εκπομπή, σύμφωνα με το επίσημο τρέιλερ του σταθμού, έχει «κλειδώσει» για την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και θα μεταδίδεται καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 06:45.

Τα στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση

Οι οικοδεσπότες, αναλαμβάνουν να λένε την πρώτη καλημέρα στο τηλεοπτικό κοινό, με γνώμονα το χιούμορ και τη θετική ενέργεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ντυμένη στα λευκά για την φωτογράφιση του «Happy Day»

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ντυμένη στα λευκά για την φωτογράφιση του «Happy Day»

Life
Βάσω Λασκαράκη: Η πρώτη ανάρτησή της για το «Σόι Σου»

Βάσω Λασκαράκη: Η πρώτη ανάρτησή της για το «Σόι Σου»

Life
«Καλημέρα Ελλάδα» έρχεται στον ΑΝΤ1- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

«Καλημέρα Ελλάδα» έρχεται στον ΑΝΤ1- Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Life

Όπως μάλιστα μετέφερε και ο σταθμός:

«Αν πιστεύετε ότι το πρωινό ξύπνημα είναι δύσκολο, ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε! Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 06:45 ακριβώς και μέχρι τις 09:00, το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο «Νωρίς-Νωρίς» έρχεται τον Σεπτέμβριο στην ΕΡΤ1, για να βάλει τους τηλεθεατές σε ρυθμό… χαράς!
Με οικοδεσπότες τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη –ένα δυναμικό δίδυμο με χημεία, εμπειρία και αστείρευτο χιούμορ– η εκπομπή προσφέρει θετική ενέργεια, ευχάριστες ειδήσεις και πολλές καθημερινές στιγμές που μας κάνουν να χαμογελάμε.

Μέσα από τις ενότητες της εκπομπής, παρακολουθούμε τα πιο δημοφιλή viral trends και τα νέα από τον κόσμο των social media, ενώ γνωρίζουμε ανθρώπους που εμπνέουν με τις ιστορίες τους – όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από κάθε γωνιά του πλανήτη. Θέματα όπως η υγεία, η διατροφή και ο αθλητισμός παρουσιάζονται με σύγχρονη ματιά και πρακτικές συμβουλές που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στην καθημερινότητά μας.

Φυσικά, δεν λείπουν οι λαμπεροί καλεσμένοι από τον χώρο της τέχνης, της τηλεόρασης και του αθλητισμού, οι αυθόρμητες στιγμές, τα παιχνίδια και οι απρόσμενες εκπλήξεις, πάντα με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους παρουσιαστές, που φροντίζουν να μας χαρίζουν καθημερινά μια εκπομπή γεμάτη ζωντάνια, χαρά και αληθινή επικοινωνία. «Νωρίς – Νωρίς» και το πρωινό ξύπνημα αποκτά άλλη χάρη!».

Οι δύο παρουσιαστές ωστόσο, ανέλαβαν ήδη δράση και πραγματοποίησαν την κοινή τους φωτογράφιση, ενώ η Μαρία Ηλιάκη, το μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους:

{https://www.instagram.com/p/DOLmiDtiJQd/}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Ο χυμός που καταπολεμά τη φλεγμονή και ενισχύει το ανοσοποιητικό – Εύκολη συνταγή

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Γιατροί αφαίρεσαν παρασιτικά έμβρυα από την κοιλιά βρέφους

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Κορωνοϊός: 4 περιοχές με έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σχετικά Άρθρα

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ντυμένη στα λευκά για την φωτογράφιση του «Happy Day»

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ντυμένη στα λευκά για την φωτογράφιση του «Happy Day»

Life
Μαρία Κωνσταντάκη: Η εξομολόγηση της ηθοποιού για την οικογένειά της

Μαρία Κωνσταντάκη: Η εξομολόγηση της ηθοποιού για την οικογένειά της

Life
Φαίη Σκορδά: Επιστρέφει με το «Buongiorno»- Στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση

Φαίη Σκορδά: Επιστρέφει με το «Buongiorno»- Στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση

Life
Κατερίνα Στικούδη: Με καινούργια εκπομπή επιστρέφει στην τηλεόραση

Κατερίνα Στικούδη: Με καινούργια εκπομπή επιστρέφει στην τηλεόραση

Life

NETWORK

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

Νέα Αριστερά για GSI: Ένα έργο «στρατηγικής σημασίας» κινδυνεύει να αποδειχθεί πεδίο σκιών, αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης

ienergeia.gr
Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Έρευνα για το καλώδιο ξεκινά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ienergeia.gr
Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

Συγχαρητήρια του Μ. Χρυσοχοΐδη στη ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση του κυκλώματος λαθρεμπορίων καυσίμων

ienergeia.gr
N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

N. Φαραντούρης στην Κομισιόν για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου: «Κάποιοι δεν θέλουν το έργο»

ienergeia.gr
Αρνητικό τεστ εγκυμοσύνης χωρίς περίοδο: Τι πρέπει να ελέγξετε

Αρνητικό τεστ εγκυμοσύνης χωρίς περίοδο: Τι πρέπει να ελέγξετε

healthstat.gr
Προπόνηση με άδειο στομάχι: Κάνει καλό ή κακό στην υγεία;

Προπόνηση με άδειο στομάχι: Κάνει καλό ή κακό στην υγεία;

healthstat.gr
Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Καρκίνος των ωοθηκών: Νέα ανοσοθεραπεία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

healthstat.gr
Cheat meals: Τι είναι, πόσο συχνά επιτρέπονται και πώς βοηθούν στη δίαιτα

Cheat meals: Τι είναι, πόσο συχνά επιτρέπονται και πώς βοηθούν στη δίαιτα

healthstat.gr