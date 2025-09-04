«Νωρίς- νωρίς»: Στιγμιότυπα από την επίσημη φωτογράφιση

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης στην απολαυστική φωτογράφιση για την εκπομπή «Νωρίς νωρίς».

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης, έρχονται δυναμικά στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ, με τη νέα τους εκπομπή «Νωρίς- νωρίς». Πριν από όλα όμως το νέο τηλεοπτικό δίδυμο, μοιράζεται στιγμιότυπα από την κοινή τους φωτογράφιση!

Η πρεμιέρα λοιπόν της εκπομπή, σύμφωνα με το επίσημο τρέιλερ του σταθμού, έχει «κλειδώσει» για την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και θα μεταδίδεται καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 06:45.

Τα στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση

Οι οικοδεσπότες, αναλαμβάνουν να λένε την πρώτη καλημέρα στο τηλεοπτικό κοινό, με γνώμονα το χιούμορ και τη θετική ενέργεια.

Όπως μάλιστα μετέφερε και ο σταθμός:

«Αν πιστεύετε ότι το πρωινό ξύπνημα είναι δύσκολο, ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε! Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 06:45 ακριβώς και μέχρι τις 09:00, το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο «Νωρίς-Νωρίς» έρχεται τον Σεπτέμβριο στην ΕΡΤ1, για να βάλει τους τηλεθεατές σε ρυθμό… χαράς!

Με οικοδεσπότες τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη –ένα δυναμικό δίδυμο με χημεία, εμπειρία και αστείρευτο χιούμορ– η εκπομπή προσφέρει θετική ενέργεια, ευχάριστες ειδήσεις και πολλές καθημερινές στιγμές που μας κάνουν να χαμογελάμε.

Μέσα από τις ενότητες της εκπομπής, παρακολουθούμε τα πιο δημοφιλή viral trends και τα νέα από τον κόσμο των social media, ενώ γνωρίζουμε ανθρώπους που εμπνέουν με τις ιστορίες τους – όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από κάθε γωνιά του πλανήτη. Θέματα όπως η υγεία, η διατροφή και ο αθλητισμός παρουσιάζονται με σύγχρονη ματιά και πρακτικές συμβουλές που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στην καθημερινότητά μας.

Φυσικά, δεν λείπουν οι λαμπεροί καλεσμένοι από τον χώρο της τέχνης, της τηλεόρασης και του αθλητισμού, οι αυθόρμητες στιγμές, τα παιχνίδια και οι απρόσμενες εκπλήξεις, πάντα με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους παρουσιαστές, που φροντίζουν να μας χαρίζουν καθημερινά μια εκπομπή γεμάτη ζωντάνια, χαρά και αληθινή επικοινωνία. «Νωρίς – Νωρίς» και το πρωινό ξύπνημα αποκτά άλλη χάρη!».

Οι δύο παρουσιαστές ωστόσο, ανέλαβαν ήδη δράση και πραγματοποίησαν την κοινή τους φωτογράφιση, ενώ η Μαρία Ηλιάκη, το μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους:

{https://www.instagram.com/p/DOLmiDtiJQd/}