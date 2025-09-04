Games
Exathlon: Η πρώτη ανάρτηση της Εύης Σαλταφερίδου μετά την αποχώρησή της

Exathlon: Η πρώτη ανάρτηση της Εύης Σαλταφερίδου μετά την αποχώρησή της Φωτογραφία: Instagram screeshot/ @evi.sa
Η αθλήτρια αποχώρησε από το Exathlon πρόωρα λόγω ενός τραυματισμού.

Το νέο αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΙ, Exathlon, συνεχίζει να δίνει το τηλεοπτικό παρών, ωστόσο κάθε καινούργιο επεισόδιο, συνεχίζει να κρύβει εκπλήξεις, εντάσεις, συγκινήσεις και έντονα συναισθήματα.

Πριν από λίγες ημέρες μάλιστα, σημειώθηκαν ορισμένοι τραυματισμοί στο στίβο μάχης, με ένα από αυτούς να είναι ο τραυματισμός στο της Εύης Σαλταφερίδου.

Η πρώτη ανάρτηση της Εύης Σαλταφερίδου μετά την αποχώρηση από το Exathlon

Να σημειωθεί πως η είδηση για την πρόωρη αποχώρηση της αθλήτριας από το παιχνίδι έγινε γνωστή μόλις την επόμενη ημέρα του τραυματισμού της, ενώ ο παρουσιαστής Γιώργος Καράβας, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Τα νέα που σας φέρνω, δυστυχώς, δεν είναι ευχάριστα. Το ιατρικό team του Exathlon μας ανακοίνωσε ότι ο χρόνος αποκατάστασης για μία από τις παίκτριες, που έχουν τραυματιστεί, είναι αρκετά μεγάλος.
Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μοιραία η συγκεκριμένη παίκτρια θα πρέπει να αποχωρήσει από το Exathlon. Και αυτή δυστυχώς δεν είναι άλλη από την Εύη Σαλταφερίδου».

Έτσι με την αποχώρησή της η Εύη Σαλταφερίδου, σήμερα, το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου ανήρτησε μια δημοσίευση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, γράφοντας:

«Δυστυχώς αυτό το ταξίδι έληξε άδοξα για εμένα αυτή την φορά… Όσο και να ήθελα να συνεχίσω στο παιχνίδι, ο τραυματισμός αυτός δεν θα μου το επέτρεπε! Ακόμα και να είχα την δυνατότητα να μείνω, ξέρετε ότι δεν θα άντεχα να συμμετέχω χωρίς να αγωνίζομαι! Σας ευχαριστώ όλους για τα όμορφα μηνύματα! Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλους σας!».

