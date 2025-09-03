Games
«Τρομεροί γονείς» έρχονται στον Alpha – Δείτε τα τρέιλερ

«Τρομεροί γονείς» έρχονται στον Alpha – Δείτε τα τρέιλερ Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube screenshot/ Alpha TV
«Τρομεροί γονείς, Σαν εκείνους και εμεί», η νέα κωμωδία του Alpha.

Η νέα οικογενειακή, κωμική σειρά του Alpha, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του σταθμού για να μοιραστεί με το κοινό νέες ιστορίες και περιπέτειες και να χαρίσει στιγμές γέλιου αλλά και συγκίνησης.

Οι «Τρομεροί γονείς», υπόσχονται αμέτρητες, ρεαλιστικές καθημερινές στιγμές. Οι δύο γονείς, το ζευγάρι της σειρά, καλούνται να ισορροπήσουν την οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή, με τα τρία τους παιδιά, όλα αγόρια να αναλαμβάνουν δράση για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.

Οι πρωταγωνιστές έχουν ήδη «πιάσει δουλειά», ενώ ο τηλεοπτικός σταθμός του Alpha, έδωσε στη δημοσιότητα τα ξεκαρδιστικά τρέιλερ που κερδίζουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών μαζί με την επίσημη ανακοίνωση.

«Άγιος Έρωτας»: Συνεχίζονται τα γυρίσματα στο Γαλαξίδι- Backstage φωτογραφίες

«Άγιος Έρωτας»: Συνεχίζονται τα γυρίσματα στο Γαλαξίδι- Backstage φωτογραφίες

Life
«Μαμά- Δες»: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ

«Μαμά- Δες»: Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ

Life
«Γιατί ρε πατέρα»: Οι πρωταγωνιστές συστήνονται- Δείτε το τρέιλερ του ΑΝΤ1

«Γιατί ρε πατέρα»: Οι πρωταγωνιστές συστήνονται- Δείτε το τρέιλερ του ΑΝΤ1

Life

«Τρομεροί γονείς», στο νέο πρόγραμμα του Alpha

Ο Alpha, περιγράφει την νέα του κωμική σειρά και οι πρωταγωνιστές έχουν αναλάβει δράση:

«Τρομεροί γονείς. Μια οικογένεια σαν όλες τις άλλες, όχι όμως μια κωμωδία σαν όλες τις άλλες. Η νέα οικογενειακή κωμική σειρά του Alpha, έρχεται να χαρίσει όχι μόνο γέλιο και συγκίνηση, αλλά και ρεαλιστικές καθημερινές οικογενειακές καταστάσεις!

Η Ναταλία και ο Στέφανος, ο Στέφανος και η Ναταλία, είναι ένα σύγχρονο ζευγάρι μέσα στην τρέλα, τις αγωνίες, και το καθημερινό πηγαινέλα της ζωής. Είναι γύρω στα 45, παντρεμένοι και ισορροπούν μεταξύ οικογενειακής ζωής και επαγγελματικών υποχρεώσεων κρατώντας πάντα αναμμένη τη φλόγα του έρωτά τους!

Ο Στέφανος είναι σεναριογράφος και η Ναταλία είναι στέλεχος σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Έχουν γονείς, φίλους, γείτονες και κυρίως έχουν παιδιά… Τρία αγόρια που τους κάνουν δύσκολη και χαρούμενη τη ζωή. Τον Θωμά, που πάει Β’ Λυκείου και πρέπει σιγά σιγά να σοβαρευτεί, τον Ερμή που όταν παίρνουν τηλέφωνο από το σχολείο, τρέμουν για το τί θα ακούσουν πάλι, και τον μικρό Άλεξ που η ευφυία του γίνεται πολλές φορές επικίνδυνη.

Με κέφι και εφευρετικότητα ξεπερνούν τις δυσκολίες, με υπομονή και αγάπη «δένουν» σαν οικογένεια, με πάθος παραμένουν ερωτευμένοι.

Η ανατροφή τριών αγοριών δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά κι εμείς δεν έχουμε να κάνουμε με ένα τυχαίο ζευγάρι. Τους έχουμε εμπιστοσύνη, θα μεγαλουργήσουν. Μιλάμε για τους… Τρομερούς γονείς»!

Παίζουν: Ευδοκία Ρουμελιώτη, Γιώργος Κριθάρας, Γιούλη Τσαγκαράκη, Κώστας Φιλίππογλου, Τάσος Δέδες, Μαρία Μοσχούρη, Άγγελος Νεράτζης, Κωνσταντίνος Πεσλής και οι μικροί Δημήτρης Μακρόπουλος και Ορέστης Μπάμπαλης.

Σενάριο: Ρένα Ρίγγα, Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος
Σκηνοθεσία: Γιώργος Κικίδης
Παραγωγή: Primavisione

Τρομεροί γονείς! Σαν εκείνους κι εμείς!

Έρχεται στον Alpha.

Δείτε τα τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=f_Qp7LV-XiQ}

{https://www.youtube.com/watch?v=EFlH0otripg}

{https://www.youtube.com/watch?v=VMMwAGoygPc}

{https://www.youtube.com/watch?v=sp2FU77tgGY}

{https://www.youtube.com/watch?v=-QCZ0L9mt88}

{https://www.youtube.com/watch?v=zhvxEe1m6Qo}

{https://www.youtube.com/watch?v=X0ykWcrluWM}

