«Έγινα εκατομμυριούχος στα 27»: Αυτά τα tips «μας κρατούν φτωχούς και πρέπει να σταματήσουν»

Μια πρώην trader της Wall Street που έβγαλε το πρώτο της εκατομμύριο μέχρι την ηλικία των 27, εξηγεί τι πρέπει να αλλάξουμε για να πετύχουμε.

Στο κυνήγι του να κάνουμε την καθημερινότητά μας καλύτερη, όλοι- περίπου- σκεφτόμαστε «αυτός πώς τα κατάφερε;» ή «εκείνη πώς έγινε εκατομμυριούχος;».

Πιθανότατα έχετε ακούσει ότι οι millennials είναι η πρώτη γενιά που βρίσκεται σε χειρότερη θέση από τους γονείς της, και είναι αλήθεια. Αν η ζωή είναι το παιχνίδι «Guitar Hero», οι προηγούμενες γενιές έπαιζαν σε λειτουργία tutorial, και οι millennials και η Gen Z παίζουν στο advanced σε μια παλιά χαλασμένη τηλεόραση. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πλούσιοι άνθρωποι δεν μπαίνουν στην αγορά εργασίας τώρα. Δεν ξεκινούν από το μηδέν στη σημερινή οικονομία. Και αυτό κάνει τεράστια διαφορά.

Οπότε, «αν έχετε νιώσει ποτέ ότι η κατάσταση είναι εναντίον σας, επιτρέψτε μου, μια πρώην trader της Wall Street, ιδρύτρια του Your Rich BFF και συγγραφέα του «Rich AF» που έβγαλα το πρώτο μου εκατομμύριο μέχρι την ηλικία των 27, να το επιβεβαιώσω: Είναι, σε μεγάλο βαθμό. Τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι πολύ διαφορετικά (και πολύ χειρότερα) από ό,τι ήταν παλιά. Η τυπική ''σοφία για τα χρήματα'' απλά δεν ισχύει» γράφει η Vivian Tu.

Παρακάτω αναφέρει τις συμβουλές που όλοι έχουμε δει, διαβάσει, ακούσει- λίγο πολύ- στο διαδίκτυο, σε παλιά βιβλία ή από «οικονομικούς γκουρού» (ή από τους ίδιους τους γονείς). Και αυτά τα tips «πρέπει να πεθάνουν επειδή μας κρατούν χρεοκοπημένους».

1ο tip: «Αλλάξτε καριέρα για να βγάλετε περισσότερα χρήματα»

«Αυτό είναι απείρως πιο εύκολο να το λες παρά να το κάνεις. Αν ένα άτομο μεγάλωσε σε μια εργατική οικογένεια και μετακόμισε σε μια μεσαίου μεγέθους πόλη μετά το σχολείο για να εργαστεί, ποια ακριβώς είναι η πορεία του, ας πούμε, για να εργαστεί στην Google; Δεν γνωρίζει κανέναν που να ασχολείται με τον προγραμματισμό υπολογιστών. Δεν ζει κοντά σε μια εταιρεία όπου μπορεί να κάνει πρακτική άσκηση. Ακόμα κι αν έχει πάρει το πτυχίο ή την πιστοποίηση boot camp, πώς θα τα καταφέρει; Δεν το κάνει. Η Google θα προσλάβει έναν από τους εκατομμύρια ανθρώπους στην τρέχουσα λίστα με συστάσεις. Αυτός ο πωλητής εφημερίδων θα διστάσει να σηκωθεί και να αφήσει την οικογένεια και τους φίλους του και εκείνη την χαριτωμένη ρεσεψιονίστ στη δουλειά μόνο και μόνο για να βρει μια ''καλύτερη δουλειά'', ακόμα κι αν θα μπορούσε να κερδίσει περισσότερα χρήματα. Οι δουλειές δεν αφορούν μόνο τους μισθούς. Είναι πολιτισμικές, είναι τοπικές και διαμορφώνουν την ταυτότητά μας».

2ο tip: «Αλλάξτε το πού μένετε και ψάξτε για συγκάτοικο»

«Οι τιμές των κατοικιών έχουν εκτοξευθεί κατακόρυφα. Ακόμα κι αν νοικιάζετε, οι υψηλότερες τιμές για τους ιδιοκτήτες σημαίνουν υψηλότερες πληρωμές ενοικίου για εσάς. Και αυτό υποθέτοντας ότι είστε σε αρκετά καλή κατάσταση για να περάσετε τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας, να έχετε μια δουλειά με μισθοδοσία και να μην σας εξαπατήσουν ύποπτοι μεσίτες. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι η ιδιοκτησία κατοικίας αποτελεί εδώ και καιρό το θεμέλιο της οικοδόμησης πλούτου της μεσαίας τάξης, την πιο ακριβή επένδυση που κάνει ένα άτομο και αυτή στην οποία βασίζεται για να χρηματοδοτήσει την σταθερότητα μέχρι τη συνταξιοδότηση. Το να λέμε απλά ''βρείτε ένα φθηνότερο μέρος'' μας απομακρύνει από τον θεμελιώδη τρόπο για τη συσσώρευση πλούτου. Επιπλέον, η αλλαγή του πού και με ποιον ζούμε συνοδεύεται από ένα συναισθηματικό και σωματικό συμβιβασμό που μερικές φορές απλώς δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε- και ίσως ούτε θα έπρεπε. Τέλος, ποιος μπορεί να πει ότι δεν έχω ήδη συγκάτοικους; Κυριολεκτικά, μόνο περίπου ένας στους 10 νέους ζει εντελώς μόνος. Οι υπόλοιποι είναι στριμωγμένοι με συγκάτοικους, συντρόφους, συζύγους ή- ναι- γονείς: Ένας στους τρεις ενήλικες ηλικίας 18-34 ετών εξακολουθεί να ζει στο σπίτι».

3ο tip: «Ξοδέψτε λιγότερα σε καφέ και τοστ με αβοκάντο»

«Τα βραχυπρόθεσμα μικρά έξοδα δεν μας εμποδίζουν να πετύχουμε τους στόχους μας όπως θέλουν οι περισσότεροι οικονομικοί γκουρού να τους πιστεύετε. Μπορεί να σκεφτείτε να αγοράσετε ένα σπίτι ή να αποπληρώσετε τα φοιτητικά σας δάνεια και να πείτε, ''Αλίμονο, δεν θα έχω ποτέ την οικονομική δυνατότητα για όλα αυτά ούτως ή άλλως, οπότε τουλάχιστον θα έχω ένα ωραίο brunch πού και πού'', κάτι που είναι μια αρκετά έγκυρη απάντηση. Αλλά ο λόγος που τόσα πολλά έξοδα στις μέρες μας φαίνονται πολύ πιο απρόσιτα από ό,τι μας έχουν διδάξει ότι θα έπρεπε να είναι, είναι επειδή είναι, λόγω του πληθωρισμού. Αυτή η ύπουλη δύναμη είναι αρκετά απλή σε βασικό επίπεδο. Ο πληθωρισμός αναφέρεται στην σταδιακή αύξηση των τιμών με την πάροδο του χρόνου. Το πρόβλημα προκύπτει όταν ο πληθωρισμός ξεφεύγει από τον έλεγχο, όταν οι μέσες τιμές αυξάνονται ταχύτερα από ό,τι οι μέσοι μισθοί. Οι οικονομολόγοι γενικά θεωρούν ένα ποσοστό περίπου 2% ετησίως «υγιές» και ενδεικτικό μιας οικονομίας που αναπτύσσεται σταθερά. Ακόμα περισσότερα, όμως, μπορεί να είναι άσχημα νέα- και τελευταία, αυτό ακριβώς συμβαίνει».

4ο tip: «Χαλαρώστε, τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία ούτως ή άλλως!»

«Εμ, ψευδές. Τόσο ψευδές. Πιο ψευδές από όσο νομίζετε. Το 2010, μια διάσημη μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ευτυχία των ανθρώπων αυξανόταν παράλληλα με το εισόδημά τους αλλά μόνο κατά περίπου 75.000 δολάρια ετησίως. Μετά από αυτό, σταθεροποιήθηκε. Οι άνθρωποι λατρεύουν να δίνουν αυτή τη συμβουλή. Ουσιαστικά σήμαινε ότι τα χρήματα μπορούσαν να αγοράσουν την ευτυχία επειδή παρείχαν βασικές ανάγκες και σταθερότητα, αλλά και ότι οι δισεκατομμυριούχοι δεν ήταν πολύ πιο ευτυχισμένοι από τους υπόλοιπους από εμάς. Λοιπόν, δεν θέλω να σας το αποκαλύψω, αλλά μια νεότερη μελέτη του 2021 διαπίστωσε ότι το ποσό των 75.000 δολαρίων είναι «απάτη». Αποδεικνύεται ότι η ευτυχία συνεχίζει να αυξάνεται πολύ πέρα ​​από αυτό το όριο. Αλλά το ''απλώς χαλάρωσε'' αγνοεί την πραγματικότητα που ζούμε. Στα χρόνια που ενηλικιωθήκαμε, έχουμε βιώσει μια σειρά από καταστροφικά γεγονότα που αποσταθεροποιούν τις αγορές: την 11η Σεπτεμβρίου, τον πόλεμο του Ιράκ, την κρίση κατοικίας του 2008, το Brexit, την COVID-19, την εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου, το φιάσκο της FTX και την κατάρρευση μεγάλων περιφερειακών και εθνικών τραπεζών το 2023, για να αναφέρουμε μόνο μερικά. Όποιος γεννήθηκε από τη δεκαετία του '90 και μετά έζησε ένα συλλογικό τραύμα - οικονομικό και άλλου είδους. Πείτε μας χαϊδεμένους ή ευαίσθητους ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτά που μας έχουν διδάξει για το πώς λειτουργεί η αγορά, δεν ταιριάζουν με την πραγματικότητα που ζούμε για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα η αγορά. Είναι εντάξει να νιώθουμε λίγο τρομαγμένοι και αβέβαιοι, και είναι εντάξει να θέλουμε να έχουμε χρήματα».

Πηγή CNBC