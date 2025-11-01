Η ιστορία του αποδεικνύει πως η επιμονή, η πειθαρχία και λίγη… δημιουργική τόλμη μπορούν να αλλάξουν τη ζωή κάποιου ριζικά.

Οι ιστορίες επιτυχίας πάντα προσελκύουν το αναγνωστικό ενδιαφέρον δεδομένου πως όλοι μας αναζητάμε τρόπους να κερδίσουμε χρήματα και να βελτιώσουμε την οικονομική μας κατάσταση. Αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και μας δείχνουν ότι ακόμη και με περιορισμένους πόρους η αφοσίωση και η στρατηγική αρκούν για να μπορούμε να πετύχουμε. Βλέποντας κάποιον να ξεκινάει από το μηδέν και να αγγίζει την οικονομική κορυφή, το μυαλό μας λέει: «Αν αυτός/αυτή τα κατάφερε, ίσως μπορώ κι εγώ».

Μια τέτοια ιστορία είναι αυτή του 28χρονου εκατομμυριούχου Sebastian Marquez που όπως παραδέχεται «ξεκίνησα να χτίζω περιουσία 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε ηλικία 16 ετών χωρίς να έχω πλούσιους γονείς και κυριολεκτικά χωρίς καμία οικονομική υποστήριξη.» Τα όσα εκμυστηρεύται στο CNBC για την επιτυχία του αποτελούν παράδειγμα στρατηγικών και επενδυτικών κινήσεων που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι θέλουν να χαράξουν μια αντίστοιχη πορεία.

«Πώς ξεκίνησα να χτίζω περιουσία 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε ηλικία 16 ετών»

Ο Sebastian Marquez ήταν στο Λύκειο όταν πήρε την νυν σύζυγό του για το πρώτο τους ραντεβού σε ένα τοπικό παιχνίδι χόκεϊ του junior league. Μετά το ραντεβού, τη ρώτησε αν ήθελε να περάσουν από το σπίτι του. Εκείνη είπε «ναι», περιμένοντας ένα οικογενειακό σπίτι και όχι όπως παραδέχεται σήμερα ο 28χρονος Sebastian ένα μικρό κατεστραμμένο σπίτι.

Το σπίτι, το δεύτερο μικρότερο στην πόλη του Hanover στο Οντάριο του Καναδά ήταν ένα επενδυτικό ακίνητο που είχε αγοράσει με τη βοήθεια της μητέρας του. Στα 16 του, ο Sebastian συνδύαζε το σχολείο με τη δουλειά σε ράφια του Walmart, δουλεύοντας σε φάρμα κοτόπουλων και ανακαινίζοντας το σπίτι με στόχο να το πουλήσει για κέρδος, λέει. Σήμερα, το ζευγάρι έχει χτίσει μια καθαρή περιουσία λίγο πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια, κυρίως από επενδύσεις σε ακίνητα και κρυπτονομίσματα.

Ούτε ο Sebastian ούτε η Julia είχαν ποτέ δουλειές που να πληρώνονται πάνω από έξι ψηφία, παραδέχεται ο Sebastian. Φέτος, ο Sebastian αναμένει να κερδίσει περίπου $57.500 από την καθημερινή δουλειά του ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε μια τοπική τράπεζα, και η Julia, νοσοκόμα, θα φέρει στο σπίτι περίπου $64.500. Το ζευγάρι αναμένει επίσης να βγάλει $14.500 από ένα ενοικιαζόμενο ακίνητο που κατέχουν, φέρνοντας το συνολικό προϋπολογισμένο εισόδημα νοικοκυριού για το 2025 περίπου στα $136.500.

Το «μικρόβιο» των ανακαινίσεων σπιτιών

Αρχικά, ο Sebastian δεν ήθελε πραγματικά να αγοράσει σπίτι στα 16 του. Είχε περίπου $8.000 αποταμιεύσεις από διάφορες δουλειές με κατώτατο μισθό και ήθελε να αγοράσει το πρώτο του αυτοκίνητο, λέει. Όταν η μητέρα του πρότεινε ότι θα ήταν καλύτερο να ξοδέψει τα χρήματα αυτά σε ένα σπίτι για ανακαίνιση, στην αρχή μπήκε σε σύγχυση. Μετά έκανε έρευνα και συνειδητοποίησε ότι η ανακαίνιση σπιτιού πιθανότατα θα ήταν καλύτερη επένδυση, λέει.

Το 2013, η μητέρα του χρησιμοποιούσε όλες τις αποταμιεύσεις του και κάλυψε το υπόλοιπο για να κάνει μια προκαταβολή $9.800 για ένα σπίτι $48.800. Η μητέρα του συνέβαλε επίσης με άλλα $14.000 για την ανακαίνιση, λέει. Αν και χρειάστηκε να προσλάβει ειδικούς για την υδραυλική και την ηλεκτρολογική δουλειά, ο Sebastian ανακαίνισε το σπίτι σχεδόν ολοκληρωτικά μόνος του, χρησιμοποιώντας το YouTube για να μάθει εργασίες όπως η τοποθέτηση δαπέδου και η εγκατάσταση τουαλέτας. Έξι μήνες αργότερα, πούλησε το σπίτι για $82.200, και από εκεί λέει ότι κόλλησε με την ανακαίνιση ακινήτων.

Μετά την αποπληρωμή της μητέρας του για τα έξοδα, χρησιμοποίησε το κέρδος από το πρώτο σπίτι για να αγοράσει και να ανακαινίσει ένα άλλο. Από το 2013 έως το 2022, ο Sebastian λέει ότι ανακαίνισε συνολικά εννέα ακίνητα, αποκομίζοντας περίπου $343.700 κέρδος, ενώ εργαζόταν στο Walmart και παρακολουθούσε το κολέγιο. Σήμερα, το ζευγάρι εξακολουθεί να κατέχει δύο ακίνητα: το τωρινό τους σπίτι, το ενδέκατο σπίτι που αγόρασε, και ένα ενοικιαζόμενο ακίνητο με δύο μονάδες.

«Το Walmart ήταν πάντα πρώτο»

Το 2022, ο Sebastian σταμάτησε να ανακαινίζει σπίτια μετά την αποδοχή προσφοράς από το Walmart για να διαχειριστεί ένα μεγαλύτερο κατάστημα στο Λονδίνο, Ontario, που απαιτούσε να μετακομίσει περίπου δύο ώρες νότια στην Strathroy, Ontario.

Άφησε τη θέση του ως βοηθός διευθυντή καταστήματος τον Μάρτιο, μετά από σχεδόν 13 χρόνια στο Walmart, για μια πιο σταθερή δουλειά 9-πμ με 5-μμ, ως σύμβουλος μικρών επιχειρήσεων. Όταν ξεκίνησε στο Walmart, κέρδιζε $7,62/ώρα. Μέχρι πέρυσι, ο μισθός του είχε αυξηθεί σε $43.000.

«Το Walmart έχει δει κάθε πλευρά μου από τότε που ήμουν έφηβος», λέει ο Sebastian, τόσο που αστειεύεται με τη γυναίκα του ότι «το Walmart ήταν πάντα πρώτο». Παρά το μέτριο εισόδημά του, ο Sebastian λέει ότι κατάφερε να αυξήσει τις αποταμιεύσεις του μέσω συνετής και φειδωλής διαχείρισης αλλά και λόγω των σπιτιών που ανακαίνισε στις αρχές της δεκαετίας του 2020.

Επένδυση σε κρυπτονομίσματα: ένα ρίσκο που «σίγουρα απέδωσε»

Σχεδόν το ήμισυ της συνολικής καθαρής περιουσίας του ζευγαριού προέρχεται από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, αξίας περίπου $400.000 έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα υπόλοιπα προέρχονται από επενδυτικούς λογαριασμούς, τα ακίνητά τους και δύο αυτοκίνητα που κατέχουν.

Το 2019, ο Sebastian ήθελε να διαφοροποιήσει τα περιουσιακά του στοιχεία, οπότε επένδυσε περίπου $25.000 σε bitcoin και ethereum, περίπου 10% της καθαρής του περιουσίας εκείνη την εποχή, σε άλλη μια πρόταση της μητέρας του. Δεδομένου ότι τα κρυπτονομίσματα είναι ιδιαίτερα ασταθή, αυτό ήταν το ποσό που αισθανόταν άνετα να ρισκάρει και να κρατήσει μακροπρόθεσμα. «Ήταν ένα ρίσκο που πήραμε εκείνη την εποχή, και ευτυχώς σίγουρα απέδωσε», λέει ο Sebastian.

Μεταξύ Μαΐου 2019, όταν έκανε τις πρώτες του επενδύσεις, και τέλους Σεπτεμβρίου 2025, η αξία του bitcoin σε καναδικά δολάρια αυξήθηκε περίπου 2.000% και του ethereum περίπου 2.500%.

Πώς ξοδεύει το ζευγάρι σήμερα

Τον Σεπτέμβριο, ο Sebastian και η Julia αποκόμισαν συνολικά $9.500, $7.900 από τις καθημερινές δουλειές και $1.400 από ενοίκια. Λαμβάνουν επίσης $180 μηνιαίως από την καναδική κυβέρνηση για να καλύψουν έξοδα της 6 μηνών κόρης τους, τα οποία επενδύουν σε λογαριασμό για το μέλλον της.

Ένωσαν τα οικονομικά τους το 2020 πριν παντρευτούν το 2022 και κάθονται περίπου μία φορά το μήνα για να συζητήσουν τον προϋπολογισμό και να παρακολουθήσουν την καθαρή περιουσία τους. Το ζευγάρι βάζει σήμερα περίπου 15% του εισοδήματός του σε index funds.

Τον Σεπτέμβριο 2025, η δαπάνη τους ήταν η εξής:

Ετήσιες πληρωμές ασφάλισης: $4.279 για το ενοικιαζόμενο και το κύριο σπίτι

Στέγαση και κοινόχρηστα: $2.276 για στεγαστικό δάνειο, τηλέφωνο, ίντερνετ, νερό και άλλες υπηρεσίες

Αποταμιεύσεις και επενδύσεις: $1.478 σε διάφορους λογαριασμούς

Έξοδα σπιτιού: $928 για υποθήκη, κηπουρική και ρεύμα

Διακριτικά έξοδα: $875 για προσωπική φροντίδα, αναψυχή, ψυχαγωγία, παιχνίδια της κόρης και προμήθειες για το σκυλί

Τρόφιμα: $772 για ψώνια και φαγητό εκτός σπιτιού

Μεταφορές: $420 για βενζίνη, επισκευές αυτοκινήτου και κλήση ταχύτητας

Συνδρομές και μέλη: $130 για εννέα συνδρομές, όπως SleepWatch Premium, Netflix, iCloud και Google Nest για κάμερες ασφαλείας

Ασφάλεια ζωής: $18 μηνιαίως

Η δαπάνη του Σεπτεμβρίου ήταν υψηλότερη από το μέσο όρο λόγω δύο ετήσιων πληρωμών ασφάλισης που προτιμά να πληρώνει ετησίως, λέει ο Sebastian. Σε έναν τυπικό μήνα, λέει ότι ξοδεύουν κοντά στα $4.300 έως $5.700 για προσωπικά έξοδα, ενώ βάζουν μέρος του εισοδήματος στην άκρη για αυτές τις μεγάλες ετήσιες πληρωμές.

Το ζευγάρι δεν έχει κανένα χρέος εκτός από τις δύο υποθήκες.

Αποταμίευση για το μέλλον

Ο Sebastian εκτιμά ότι θα μπορούσε πιθανώς να συνταξιοδοτηθεί γύρω στα 35 λόγω των πρώιμων και συνεπών επενδύσεών του. Ωστόσο, «δεν μου αρέσει να το σκέφτομαι ως συνταξιοδότηση, αλλά περισσότερο ως οικονομική ανεξαρτησία», λέει. Μπορεί να επιστρέψει στα ακίνητα στο «άμεσο μέλλον», αλλά προς το παρόν λέει ότι επικεντρώνεται στο να περνά χρόνο με την οικογένειά του. «Θα ήταν ωραίο να βγάζαμε περισσότερα χρήματα», λέει ο Sebastian. «Ωστόσο, στο τέλος της ημέρας, νομίζω ότι έχει να κάνει με το τι κάνεις με τα χρήματά σου».