Γιάννης Σπαλιάρας: Όσα αποκάλυψε το μοντέλο σχετικά με τα παιδικά του όνειρα

Το γνωστό μοντέλο, Γιάννης Σπαλιάρα, προχώρησε σε ορισμένες αποκαλύψεις αναφορικά με τα πρώτα βήματά του στον χώρο και την στήριξη των γονιών του.

Το μοντέλο, Γιάννης Σπαλιάρας, μέσω μιας πρόσφατης συνέντευξής του, αποκάλυψε ορισμένες λεπτομέρειες αναφορικά με την προσωπική του ζωή, τα όνειρα και τις επιθυμίες που είχε ως παιδί, καθώς επίσης και την πορεία του στο χώρο του μόντελινγκ.

Παράλληλα, λοιπόν, μιλώντας στην Σπυριδούλα Τριάντου και την «Espresso», δεν δίστασε να αποκαλύψει, την αντιμετώπιση που είχαν οι γονείς του σε σχέση με την καριέρα που ο ίδιος ήθελε να ακολουθήσει, ενώ ο ίδιος, θεώρησε λογικό το να κρατήσουν μια ουδέτερη και επιφυλακτική στάση.

Όλα όσα αποκάλυψε το μοντέλο

Ειδικότερα, όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε για τα παιδικά του όνειρα: «Τι όνειρα είχες ως παιδί;», ο Γιάννης Σπαλιάρας αποκάλυψε πως αγαπούσε το μπάσκετ:

«Λάτρευα το μπάσκετ, ήμουν στην Εθνική Παίδων, συμμετείχα σε διεθνή τουρνουά στο εξωτερικό, και μου άρεσε πολύ ο αθλητισμός, γι’ αυτό σπούδασα στη Γυμναστική Ακαδημία».

Σε δεύτερο χρόνο, στην ερώτηση «Το μόντελινγκ πότε μπήκε στη ζωή σου», αποκρίθηκε:

«Με προσέγγισε το καλύτερο πρακτορείο της εποχής και ήταν μεγάλη επιτυχία να σου κάνουν πρόταση. Και μόνο να ήσουν μέλος του σήμαινε πως ήσουν από τα καλύτερα μοντέλα της χώρας». Ενώ αναφορικά με την οικογένειά του, η συζήτηση εξελίχθηκε ως εξής:

«Η οικογένειά σου πώς το πήρε;», τον ρώτησε η δημοσιογράφος, με τον ίδιο να απαντά:

«Δεν το πήρε πολύ καλά, δεν τους άρεσε πολύ. Ήταν κι άλλες εποχές τότε. Ούτε προσπάθησαν, όμως, να με αποτρέψουν, απλώς δεν με στήριξαν σε αυτό το νέο εγχείρημα. Και να σου πω κάτι; Το θεωρώ λογικό, ήταν μια φυσιολογική αντιμετώπιση για έναν γονιό όταν ο δευτερότοκος γιος τους στη Γυμναστική Ακαδημία τους λέει πως θέλει να ασχοληθεί με το μόντελινγκ. Ήταν επιφυλακτικοί, και αυτή η στάση τους μου έκανε καλό», δήλωσε ο Γιάννης Σπαλιάρας, μιλώντας ειλικρινά αναφορικά με τις εμπειρίες του.