Λάκης Γαβαλάς για GNTM: Η νέα του ανάρτηση

Λάκης Γαβαλάς για GNTM: Η νέα του ανάρτηση Φωτογραφία: Φωτογραφία: Instagram Screensht/ @lakis.gavalas
Με τη γνωστή αίσθηση του χιούμορ του και τον αυθορμητισμό του, ο Λάκης Γαβαλάς, προχώρησε σε μια νέα δημοσίευση αναφορικά με το GNTM.

Είναι αλήθεια πως ο Λάκης Γαβαλάς, είναι ένα πολυδιάστατο πρόσωπο που κερδίζει τις εντυπώσεις, τόσο λόγω των γνώσεών του στο κομμάτι της μόδας και το εκκεντρικό του στυλ- όσο και λόγο του αστείρευτου χιούμορ του και της ειλικρίνειάς του.

Έτσι λοιπόν, ο καταξιωμένος Έλληνας σχεδιαστής μόδας, ανήρτησε μια νέα δημοσίευση μέσω των προσωπικών του λογαριασμό στα social media, η οποία έχει άμεση σχέση με το fashion project του GNTM.

Ειδικότερα, όπως όλα δείχνουν, το Greece s Next Top Model, αναμένεται να επιστρέψει τους τηλεοπτικούς δέκτες, με το Λάκη Γαβαλά να προχωράει σε έναν αυτοσαρκασμό.

Στην ανάρτησή του, έχει τοποθετήσει δύο φωτογραφίες η μία δίπλα στην άλλη. ΄

Στην πρώτη, απεικονίζεται ο ίδιος, με ένα ιδιαίτερο κούρεμα και το χαρακτηριστικό του μουστάκι, φορώντας ένα μαύρο ρούχο με φτερά, να «απλώνει» μόνο από τον έναν ώμο.

Στην διπλανή φωτογραφία, έχει τοποθετήσει μια ανάρτηση από τον οίκο Μugler, με ένα μοντέλο να ποζάρει. Όπως φαίνεται και από την δημοσίευσή του, υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής στις δύο εικόνες: το κούρεμα.

Ο σχεδιαστής λοιπόν, έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης: «Εγώ για το.. gntm και η μοντέλα για τον mugler.. Σ' ευχαριστώ Σύμπαν..». Η δημοσίευσή του μάλιστα, πολύ σύντομα, συγκέντρωσε πληθώρα από σχόλια και likes θαυμαστών.

Τέλος, ο τηλεοπτικός σταθμός του Star, φαίνεται πως έχει εκδώσει και επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη του project:

«Το πιο αγαπημένο fashion project επιστρέφει στο Star και δεν μιλάμε απλώς για μια νέα σεζόν, μιλάμε για μια νέα εποχή. Ό,τι ήξερες για το GNTM… ξαναγράφεται! Γιατί έρχεται εντελώς ανανεωμένο, πιο σύγχρονο από ποτέ, γεμάτο glamour, ομορφιά και νέα πρόσωπα, που φέρνουν φρέσκια ενέργεια και καινούρια ματιά.
Φέτος, το GNTM μετατρέπεται σε έναν ζωντανό, εξελισσόμενο χώρο μόδας. Το σκηνικό ανανεώνεται πλήρως, φιλοξενώντας δοκιμασίες και δράσεις με διαφορετική αισθητική αλλά και θεματικές. Το concept γίνεται πιο απαιτητικό, η εικόνα πιο μοντέρνα και η εμπειρία των παικτών πιο ουσιαστική.

GNTM - Η νέα Κριτική Επιτροπή

Σε πλήρη ανατροπή όσων ξέραμε μέχρι σήμερα, το GNTM της νέας εποχής φέρνει μια τριμελή επιτροπή, που εκπροσωπεί διαφορετικές γενιές, οπτικές και εμπειρία στον χώρο της μόδας. Η βαθιά γνώση, η αισθητική και η ενέργεια των τριών κριτών δημιουργούν τη βάση για έναν απολαυστικό, δυναμικό και ουσιαστικό διάλογο. Καθένας διατηρεί την ξεχωριστή, δυνατή του προσωπικότητα - αλλά όλοι μιλούν την ίδια γλώσσα: τη γλώσσα της μόδας.

Λάκης Γαβαλάς - Fashion Expert

Icon και θρύλος της ελληνικής μόδας. Ο Λάκης Γαβαλάς έχει αφήσει το στίγμα του ως σχεδιαστής, επιχειρηματίας και fashion visionary. Ξεχωρίζει για το χιούμορ, την ανεξάντλητη ενέργεια και την αυθεντική του άποψη για το στιλ. Έρχεται στο GNTM με τον ρόλο που του ταιριάζει απόλυτα: ως ο ειδικός που λέει πάντα τη γνώμη του χωρίς φίλτρα και στηρίζει με πάθος κάθε δημιουργική πρόταση.

Άγγελος Μπράτης - Σχεδιαστής Μόδας

Ο γνωστός και αγαπημένος σχεδιαστής μόδας, επιστρέφει στο GNTM με τη γνωστή υψηλή του αισθητική, το γλυκό του χιούμορ και την αγάπη του για το καλοραμμένο ρούχο. Mε διαδρομή που ξεκινά από το Παρίσι και φτάνει στις μεγαλύτερες ελληνικές και διεθνείς πασαρέλες, ο Άγγελος επιστρέφει για να βοηθήσει μέσα από την εμπειρία του τους διαγωνιζόμενους να ανακαλύψουν και να εξελίξουν τη μοναδική τους ταυτότητα.

Έντι Γαβριηλίδης - Fashion Consultant

Ο Έντι, μόλις 27 ετών, ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, όπου έχει ιδρύσει δική του εταιρεία, που συνεργάζεται με διεθνείς οίκους και designers στον σχεδιασμό και την παραγωγή ενδυμάτων. Έχει συνεργαστεί με οίκους όπως ο Alexander McQueen και Tom Ford, αλλά και με προσωπικότητες όπως οι Lady Gaga, Lindsay Lohan, Amber Le Bon, Τόνια Σωτηροπούλου και Αθηνά Οικονομάκου. Ο Έντι εκπροσωπεί τη νέα γενιά της διεθνούς μόδας και έρχεται να προσθέσει το σύγχρονο, global perspective στην επιτροπή του νέου GNTM.

Creative Director η Ζενεβιέβ Μαζαρί

Από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του GNTM, η Ζεν αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο της Creative Director για να ξαναγράψει την ιστορία από την αρχή με τα ανατρεπτικά της concept. Με τον εκρηκτικό της χαρακτήρα, το ακαταμάχητο ταμπεραμέντο και την ασταμάτητη ενέργειά της, φέρνει μπροστά και πίσω από τις κάμερες το μεγάλο πάθος της για τη μόδα, επιμελούμενη καλλιτεχνικά κάθε challenge και φωτογράφιση με μια εντελώς φρέσκια δυναμική και οπτική.

Και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε «ρόλο-κλειδί»

Η Ηλιάνα επιστρέφει στο GNTM με έναν πολυδιάστατο-πρωταγωνιστικό ρόλο. Γίνεται η ψυχή του διαγωνισμού, το πρόσωπο που στηρίζει, καθοδηγεί και συμβουλεύει τα μοντέλα, κουβαλώντας την πραγματική εμπειρία του modeling και την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας που έχει «περάσει από τη θέση τους». Παράλληλα αναλαμβάνει ρόλο-κλειδί και στη λήψη των τελικών αποφάσεων, που θα είναι κομβικής σημασίας για την εξέλιξη του διαγωνισμού».

