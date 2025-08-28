Games
Γιώργος Λιβάνης: Όσα αποκάλυψε για την οικογένειά του και τη βάφτιση του γιου του

Γιώργος Λιβάνης: Όσα αποκάλυψε για την οικογένειά του και τη βάφτιση του γιου του Φωτογραφία: Φωτογραφία: Glomex/ ANT1
Ο Γιώργος Λιβάνης, μίλησε για τους γονείς του, την Ανδρομάχη και το όνειρό του για μια μεγάλη- πολυμελή οικογένεια.

Το πρωί της Πέμπτης, 28 Αυγούστου, ο Γιώργος Λιβάνης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», όπου παραχώρησε στην Κατερίνα Καραβάτου, μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Ειδικότερα, μέσα από την συζήτησή τους, ο τραγουδιστής, αναφέρθηκε στους γονείς του, την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με την Ανδρομάχη Δημητροπούλου, το γιο τους και τη βάφτισή του, καθώς επίσης, δεν δίστασε να αναφέρει πως το όνειρό του είναι να αποκτήσει μια «πολυμελή οικογένεια».

Όσα αποκάλυψε ο Γιώργος Λιβάνης

Ο Γιώργος Λιβάνης, μαζί με την σύντροφό του, την Ανδρομάχη, έχουν αποκτήσει μαζί ήδη ένα αγοράκι. Μάλιστα, εκτός των άλλων, ο τραγουδιστής, αναφέρθηκε στην καριέρα του και το πώς άρχισαν να γίνονται τα πρώτα του βήματα στο χώρο, λέγοντας: «Από μικρός είχα μία μανία με τα κρουστά, πήγα σε ωδεία και οδηγήθηκα σε σπουδές στη μουσική».

Παράλληλα, αναφορικά με τους γονείς του εξήγησε: «Οι γονείς μου νόμιζαν ότι αρρώστησα όταν τους είπα ότι θα δουλεύω στα μπουζούκια. Για να βγάζω κανένα μεροκάματο ξεκίνησα να τραγουδάω σε μαγαζιά και άρχισα να το αγαπάω πάρα πολύ». Στο ίδιο σημείο μάλιστα, θέλησε να αναφέρει πως οι γονείς του πάντοτε στήριζαν τον ίδιο και τις αποφάσεις του, ενώ ακόμη και σήμερα, βρίσκονται στο πλευρό του:

«Αγαπώ που το έχουν κάνει αυτό, πάντα με στηρίζουν. Όταν κατάλαβαν ότι αγαπάω το να πάω σε ένα πιο εμπορικό κομμάτι της μουσικής πάλι με στήριξαν, έκαναν λίγο υπομονή και έκανα κάποια βήματα εξέλιξης».

«Έχουμε πολύ πλάκα», δήλωσε στη συνέχεια για τη σχέση του με την Ανδρομάχη: «Οι ρυθμοί μου είναι πιο γρήγοροι, της Ανδρομάχης πιο αργοί. Αυτό που αγαπάω στη σχέση μας είναι ότι μπορεί να ξεκινήσουμε να συζητάμε κάτι σοβαρό και να καταλήξουμε να πεθαίνουμε στα γέλια».

Ενώ αναφορικά με το παιδί τους και την επικείμενη βάφτισή του, δήλωσε: «Μέσα στον Οκτώβριο θα γίνει η βάφτιση. Γεράσιμος θα ονομαστεί, όπως ο μπαμπάς. Και να μην έπαιρνε το όνομα του μπαμπά, δεν θα είχε θέμα ο μπαμπάς, είναι ανοιχτός άνθρωπος, αλλά εγώ προσωπικά συγκινούμαι με αυτό. Αν κάνουμε και άλλο… θα δούμε. Έχω πει ότι θέλω 3-4 παιδιά. Αυτό ήταν το όνειρό μου, να έχω μία πολυμελή οικογένεια, αλλά τα έχω φτύσει τώρα», δήλωσε χρησιμοποιώντας το χιούμορ του.

