Κώστας Χατζής: Όσα δήλωσε για την υγεία της Μαρινέλλας

Ο τραγουδοποιός Κώστας Χατζής αναφέρθηκε στις εξελίξεις σχετικά με την πορεία της υγείας της Μαρινέλλας.

Σχεδόν ένας χρόνος, έχει περάσει ύστερα από το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη η Μαρινέλλα, το Σεπτέμβριου του 2024, κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Ηρώδειο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η ίδια, νοσηλεύτηκε για αρκετό καιρό στο νοσοκομείο, με την κατάστασή της να κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη, ενώ πλέον φαίνεται πως έχει επιστρέψει στο σπίτι της.

Σε δεύτερο χρόνο, ο εμβληματικός τραγουδοποιός Κώστας Χατζής, που έχει σημειώσει μια μακρά καλλιτεχνική πορεία με την Μαρινέλλα, δήλωσε πως μαθαίνει νέα της, σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

Έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παραχώρησε στο περιοδικό «Λοιπόν», δήλωσε πως μαθαίνει τα νεότερα από την κόρη της και πως η κατάσταση της υγείας της δεν είναι καλή, ενώ δεν επιτρέπεται να έχει έντονες συγκινήσεις.

Ειδικότερα, ο ίδιος, στην ερώτηση: «Έχετε μια σχέση ζωής με τη Μαρινέλλα, μαθαίνετε νέα για την κατάσταση της υγείας της;» εξήγησε:

«Για οποιονδήποτε άνθρωπο πάθαινε όλο αυτό θα στεναχωριόμουν. Δεν είναι καλά η Μαρινέλλα δυστυχώς. Δεν μπορούμε να την δούμε, γιατί στην κατάστασή της δεν κάνει να συγκινηθεί καθόλου. Μαθαίνω από την κόρη της νέα. Πήγαμε να τη δούμε με την κόρη μου όταν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, αλλά δεν μπορέσαμε. Δεν επιτρέπεται και αυτό πρέπει να το σεβόμαστε».