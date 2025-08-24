Games
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαραχτικό αντίο της Κατερίνας Καινούργιου στη φίλη της - «Πάλεψες σαν λιοντάρι»

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαραχτικό αντίο της Κατερίνας Καινούργιου στη φίλη της - «Πάλεψες σαν λιοντάρι» Φωτογραφία: Instagram
Η 41χρονη «έφυγε» από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρέτησε την στενή της φίλη, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου.

Η 41χρονη «έφυγε» από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους της που θα τη θυμούνται για πάντα για την καλοσύνη και τη θετική της ενέργεια.

{https://www.instagram.com/p/DNvEc4s0GwW/}

Η παρουσιάστρια έγραψε στην ανάρτησή της:

«Από δω και πέρα θα σε ψάχνω μόνο στην καρδιά μου, από όπου δεν πρόκειται να φύγεις ποτέ… Όσο και αν προσπάθησα δεν βρήκα τις λέξεις που να μπορούν να εκφράσουν αυτά που νιώθω τούτη την ώρα του δύσκολου αποχαιρετισμού. Τίποτε δεν μπορεί να αποδώσει την θλίψη και τον ανείπωτο πόνο που μας έχει κυριέψει όλους!!!

Πάλεψες σα λιοντάρι αστέρι μου …Μ’ όλη την δύναμη της ψυχής σου …ήσουν πιο δυνατή απ όσο χωράει ο ανθρώπινος νους… Αγαπήθηκες τόσο πολύ Αλεξ μου… όσο κανένας άλλος… απ’ την οικογένεια σου, εμάς όλους τους φίλους σου…απ τον υπέροχο σύντροφο σου! Ώρες ώρες σκέφτομαι πως ήσουν υπερβολικά καλή γι αυτόν τον κόσμο…πάντα με χαμόγελο, αισιοδοξία, καλοσύνη κ αγάπη για όλους!! Τόσο όμορφη… μέσα κ έξω… όσο καμία άλλη αστέρι μου! Ήσουν πάντα εκεί για όλους…

Ευχαριστώ το Θεό, που μου χάρισε την ευλογία να σε έχω φίλη μου… Οι στιγμές μας άπειρες… Και θα τις κρατάω πάντα μέσα μου σαν φυλαχτό.

«Αν τα δάκρυα μου μπορούσαν να χτίσουν μια σκάλα και οι αναμνήσεις ένα δρομο, θα σκαρφάλωνα πάνω στον παράδεισο να σε αγκαλιάσω μια τελευταία φορά…» Τώρα θα περιμένω εγώ πότε θα ξανασυναντηθούμε. Ως τότε, να έρχεσαι στα όνειρα μου και να μου γελάς δυνατά, να μου δίνεις δύναμη κ να τα ομορφαίνεις όπως έκανες συνέχεια… Καλό παράδεισο άγγελε μου …να προσέχεις εκεί ψηλά …».

