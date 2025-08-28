Πρεμιέρα για τον 5ο κύκλο στη «Γη της ελιάς»- Δείτε τα τρέιλερ

Ο 5ος και ανατρεπτικός κύκλος για τη «Γη της Ελιάς», κάνει πρεμιέρα.

Ο 5ος και τελευταίος κύκλος της επιτυχημένης σειράς του MEGA, έρχεται με νέα επεισόδια. Πρεμιέρα, επρόκειτο να κάνει την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, ενώ μάλιστα, ήρθαν στη δημοσιότητα και δύο νέα τρέιλερ που καθηλώνουν.

Πιο συγκεκριμένα, όπως γίνεται και κατανοητό από τα ολιγόλεπτα σποτ που ήρθαν στη δημοσιότητα το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου, ο επίλογος της πολυαγαπημένης σειράς, φαίνεται να είναι γεμάτος εντάσεις, ανατροπές, συγκίνηση και αποκαλύψεις, με νέους ρόλους και χαρακτήρες να κερδίζουν τις εντυπώσεις.

Το σκηνικό, για ακόμη μια φορά, μεταφέρεται στη Μάνη, όπου θα λάβουν μέρος όλες οι αναπάντεχες εξελίξεις, με τους ηθοποιούς να «δίνουν» τον καλύτερό τους εαυτό.

Όπως όλα δείχνουν, οι πρωταγωνιστές, καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι με τις πράξεις τους και το παρελθόν τους, ενώ ένοχα μυστικά έρχονται στην επιφάνεια για να «ταράξουν τα νερά».

Ταυτόχρονα, στα τρέιλερ της σειράς, φαίνεται να έρχεται ένας νέος χαρακτήρας, ο οποίος με τον τρόπο του θα συμβάλει- ίσως καθοριστικά- στην πορεία και την εξέλιξη της πλοκής. Θα επηρεάσει άραγε τους πρωταγωνιστές η παρουσία του;

Η κακοποίηση που δέχεται, επί σειρά ετών η Αλεξάνδρα από τον σύντροφό της, αποκαλύπτεται, μέσα από την εξιστόρηση της ίδιας, ενώ ο «Επίλογος» έρχεται για να λύσει τις απορίες των πρωταγωνιστών και κυρίως των θεατών.

«Η γη της Ελιάς», επιστρέφει δυναμικά στο MEGA, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

{https://www.youtube.com/watch?v=Rr9MUM1U-Rg}

{https://www.youtube.com/watch?v=MtHVkuL5tUI}