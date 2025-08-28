Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Πρεμιέρα για τον 5ο κύκλο στη «Γη της ελιάς»- Δείτε τα τρέιλερ

Πρεμιέρα για τον 5ο κύκλο στη «Γη της ελιάς»- Δείτε τα τρέιλερ Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube screenshot/ MEGA TV
Ο 5ος και ανατρεπτικός κύκλος για τη «Γη της Ελιάς», κάνει πρεμιέρα.

Ο 5ος και τελευταίος κύκλος της επιτυχημένης σειράς του MEGA, έρχεται με νέα επεισόδια. Πρεμιέρα, επρόκειτο να κάνει την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, ενώ μάλιστα, ήρθαν στη δημοσιότητα και δύο νέα τρέιλερ που καθηλώνουν.

Πιο συγκεκριμένα, όπως γίνεται και κατανοητό από τα ολιγόλεπτα σποτ που ήρθαν στη δημοσιότητα το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου, ο επίλογος της πολυαγαπημένης σειράς, φαίνεται να είναι γεμάτος εντάσεις, ανατροπές, συγκίνηση και αποκαλύψεις, με νέους ρόλους και χαρακτήρες να κερδίζουν τις εντυπώσεις.

Το σκηνικό, για ακόμη μια φορά, μεταφέρεται στη Μάνη, όπου θα λάβουν μέρος όλες οι αναπάντεχες εξελίξεις, με τους ηθοποιούς να «δίνουν» τον καλύτερό τους εαυτό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφουν: Δείτε backstage φωτογραφίες

Οι «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφουν: Δείτε backstage φωτογραφίες

Life
Νέο τηλεοπτικό δίδυμο έρχεται στο ΣΚΑΙ: «Weekend Live»- Η απάντηση της Ναταλίας Γερμανού

Νέο τηλεοπτικό δίδυμο έρχεται στο ΣΚΑΙ: «Weekend Live»- Η απάντηση της Ναταλίας Γερμανού

Life
«Deal»: Πρεμιέρα με το Γιώργο Θαναηλάκη στον Alpha- Δείτε το τρέιλερ

«Deal»: Πρεμιέρα με το Γιώργο Θαναηλάκη στον Alpha- Δείτε το τρέιλερ

Life

Όπως όλα δείχνουν, οι πρωταγωνιστές, καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι με τις πράξεις τους και το παρελθόν τους, ενώ ένοχα μυστικά έρχονται στην επιφάνεια για να «ταράξουν τα νερά».

Ταυτόχρονα, στα τρέιλερ της σειράς, φαίνεται να έρχεται ένας νέος χαρακτήρας, ο οποίος με τον τρόπο του θα συμβάλει- ίσως καθοριστικά- στην πορεία και την εξέλιξη της πλοκής. Θα επηρεάσει άραγε τους πρωταγωνιστές η παρουσία του;

Η κακοποίηση που δέχεται, επί σειρά ετών η Αλεξάνδρα από τον σύντροφό της, αποκαλύπτεται, μέσα από την εξιστόρηση της ίδιας, ενώ ο «Επίλογος» έρχεται για να λύσει τις απορίες των πρωταγωνιστών και κυρίως των θεατών.

«Η γη της Ελιάς», επιστρέφει δυναμικά στο MEGA, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

{https://www.youtube.com/watch?v=Rr9MUM1U-Rg}

{https://www.youtube.com/watch?v=MtHVkuL5tUI}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Εργασία 13 ωρών: Πού θα εφαρμόζεται και πού όχι

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στο ΑΕΠ η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Το αναψυκτικό σου μπορεί να σε κάνει φαλακρό

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Προσοχή στους κεραυνούς - Θα περάσει κακοκαιρία από την περιοχή της Ιταλίας

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Επίδομα 100 ευρώ: Πλησιάζει η «μεγάλη ώρα» της πληρωμής

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

Ποιες μέρες μετά τη χημειοθεραπεία τείνουν να έχουν τις πιο έντονες παρενέργειες

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

Γιατρός αποκαλύπτει: Τα 5 επικίνδυνα πράγματα που δεν παραγγέλνω ποτέ στα εστιατόρια

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Σχετικά Άρθρα

Φεστιβάλ Βενετίας: Παγκόσμια πρεμιέρα για το «Bugonia» του Λάνθιμου (Εικόνες)

Φεστιβάλ Βενετίας: Παγκόσμια πρεμιέρα για το «Bugonia» του Λάνθιμου (Εικόνες)

Entertainment
H φαλακρή Έμα Στόουν στο επίσημο τρέιλερ του «Bugonia» του Λάνθιμου

H φαλακρή Έμα Στόουν στο επίσημο τρέιλερ του «Bugonia» του Λάνθιμου

Entertainment
Ο Νίκολας Κέιτζ σε τρέιλερ ταινίας τρόμου για την παιδική ηλικία του Χριστού

Ο Νίκολας Κέιτζ σε τρέιλερ ταινίας τρόμου για την παιδική ηλικία του Χριστού

Entertainment
Μπράντλεϊ Κούπερ: Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης για την ταινία «Is This Thing On?»

Μπράντλεϊ Κούπερ: Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης για την ταινία «Is This Thing On?»

Life

NETWORK

Τέιλορ Σουίφτ: Τα μυστικά του υγιεινού τρόπου ζωής της για ευεξία

Τέιλορ Σουίφτ: Τα μυστικά του υγιεινού τρόπου ζωής της για ευεξία

healthstat.gr
Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

Φθινόπωρο με χαμηλότερες τιμές από την Protergia - Το Protergia Powergiving συνεχίζει να μοιράζει δώρα!

ienergeia.gr
Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΡΑΑΕΥ στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

ienergeia.gr
Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

Η καλύτερη άσκηση μετά τα 40 – Τι προτείνει ένας καρδιολόγος

healthstat.gr
Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

Σταύρος Παπασταύρου: Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η Θεσσαλονίκη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

ienergeia.gr
Έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου στα λύματα – Η νέα έκθεση του ΕΟΔΥ

Έντονα αυξητική τάση του ιικού φορτίου στα λύματα – Η νέα έκθεση του ΕΟΔΥ

healthstat.gr
ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

ΕΟΦ: Απαγορεύει την πώληση καλλυντικού προϊόντος

healthstat.gr
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο Κίεβο απλώς ενισχύουν την ενότητα της Ευρώπης και την αντίσταση της Ουκρανίας

ienergeia.gr