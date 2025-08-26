Κωνσταντίνος Αργυρός: Έρχεται νέα συναυλία του τραγουδιστή στη Θεσσαλονίκη

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ανεβαίνει στη σκηνή στη Θεσσαλονίκη, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.

Αυτό το καλοκαίρι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έχει χαρίσει μουσικές βραδιές πραγματοποιώντας εμφανίσεις και συναυλίες σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, ο καταξιωμένος ερμηνευτής, επιστρέφει στη σκηνή στην Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σε αυτό το σημείο μάλιστα, να υπενθυμιστεί πως ο ερμηνευτής, με την πλέον σύζυγό του Αλεξάνδρα Νίκα, έχουν προγραμματίσει την βάφτιση του μικρού τους γιου, Βασίλη, που θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Μυκόνου σε μικρό οικογενειακό και φιλικό κύκλο. Το μυστήριο μάλιστα θα τελεστεί στην 1η Σεπτεμβρίου.

Πότε και που θα γίνει η συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού

Ειδικότερα λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ερμηνευτής, αναμένεται να εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη σε μια συναυλία που θα παραχωρήσει την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στην Προβλήτα Β’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης.

Αναμένεται λοιπόν, ο καταξιωμένος Κωνσταντίνος Αργυρός, να χαρίσει στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μια μοναδική βραδιά, γεμάτη με δυνατές μουσικές επιτυχίες του ίδιου, αλλά και ερμηνείες πολλών τραγουδιών, με κέφι και χορό, σε μια συναυλία που θα ξεχειλίζει από ενέργεια. Με άλλα λόγια, επρόκειτο για μια συναυλία αντάξιων προδιαγραφών της Panik Live Productions.

Στο πλευρό του μάλιστα, επρόκειτο να παρευρεθούν και άλλα δυνατά ονόματα του μουσικού θεάματος.

Ειδικότερα, στη Θεσσαλονίκη για την συναυλία θα βρίσκεται ο Sicario και η Marseaux, ενώ Guest εμφάνιση επρόκειτο να κάνει και ο FY, ο οποίος πρόσφατα παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του. Τέλος, στη σκηνή θα εμφανιστεί ως Special guest και ο Νoizy.