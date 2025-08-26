Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Κιάρα Φεράνι: Ταξίδι αστραπής στην Ελλάδα – «48 ώρες στην Κω…»

Κιάρα Φεράνι: Ταξίδι αστραπής στην Ελλάδα – «48 ώρες στην Κω…» Φωτογραφία: Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @chiaraferragni
Στην Κω βρίσκεται η Ιταλίδα influencer, Κιάρα Φεράνι και όλα δείχνουν πως δεν έρχεται για πρώτη φορά.

Για 48 ώρες στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Κω φαίνεται να βρέθηκε η γνωστή Ιταλίδα, influencer Κιάρα Φεράνι, απολαμβάνοντας το νησί, τον καλοκαιρινό ήλιο, τη θάλασσα , το ηλιοβασίλεμα και το τοπικό φαγητό.

Η ίδια, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα και φωτογραφίες μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, σε μια δημοσίευση που «μυρίζει» Ελλάδα.

Απόδραση αστραπή στην Κω για την Κιάρα Φεράνι

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η επιτυχημένη fashion influencers, επιχειρηματίας και μοντέλο, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις ώρες που πέρασε στο νησί ενώ συνόδευσε τη δημοσίευσή της με μια λεζάντα που αποδεικνύει πως έχει ξαναβρεθεί εκεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πατέρας για πρώτη φορά ο Αντρέας Γεωργίου - Γέννησε η σύζυγός του

Πατέρας για πρώτη φορά ο Αντρέας Γεωργίου - Γέννησε η σύζυγός του

Life
Παντρεύεται μετά από 20 χρόνια σχέσης ο Πάνος Καλίδης

Παντρεύεται μετά από 20 χρόνια σχέσης ο Πάνος Καλίδης

Life
Κλόντια Σίφερ: «Έκλεισε» τα 55 και τα γιόρτασε στη Ρόδο (Εικόνες)

Κλόντια Σίφερ: «Έκλεισε» τα 55 και τα γιόρτασε στη Ρόδο (Εικόνες)

Life

Ειδικότερα, στην λεζάντα σημείωσε χαρακτηριστικά: «48 hours in Kos like old times», δηλαδή, «48 ώρες στην Κω όπως τον παλιό καιρό».

Μάλιστα, σε μια από τις φωτογραφίες που επέλεξε η ίδια να αναρτήσει, απεικονίζεται σε νεαρή – παιδική ηλικία να αγκαλιάζει –πιθανότατα- τις αδελφές της, φορώντας ένα μπλουζάκι που γράφει: «Born to be Wild. Greece». Έτσι, όλα δείχνουν πως η Κιάρα Φεράνι, θυμάται τα παλιά και επιστρέφει στο νησί όπου συνήθιζε παλαιότερα να επισκέπτεται.

Στο σήμερα ωστόσο, η επιτυχημένη fashion influencers, εμφανίζεται ανεπιτήδευτα όμορφη, μπροστά από τη θάλασσα, φορώντας το ίδιο μπλουζάκι με τότε, χαμογελώντας φυσικά στον φακό της κάμερας. Σε μια από της επόμενες φωτογραφίες, πλάι σε μια πισίνα απολαμβάνει το φως του ηλίου μέσα σε ένα μπλε, μακρύ εντυπωσιακό φόρεμα, ενώ δεν δίστασε να φορέσει το κίτρινο μαγιό της, καθώς επισκέφθηκε μια από τις όμορφες παραλίες του νησιού.

Το στυλ της λοιπόν: απλό, καλοκαιρινό, εντυπωσιακό, με τα απλά μπλουζάκια, τα παρεό και το μαγιό της να αποδεικνύουν τις ανέμελες και όμορφες στιγμές της στο νησί, που τις μοιράστηκε -όπως φαίνεται- με φιλικά της πρόσωπα.

{https://www.instagram.com/p/DN0Cukm0NNk/?img_index=1}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Μεσογειακή διατροφή: 3 τρόποι για να την ενισχύσετε και να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Μεσογειακή διατροφή: 3 τρόποι για να την ενισχύσετε και να μειώσετε τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Τα Zara ανακαλούν επικίνδυνα προϊόντα από την ελληνική αγορά – Προσφέρεται αποζημίωση

Τα Zara ανακαλούν επικίνδυνα προϊόντα από την ελληνική αγορά – Προσφέρεται αποζημίωση

ΕΟΦ: Καμπανάκι για χάπια κατά της στυτικής δυσλειτουργίας – «Μην τα χρησιμοποιείτε»

ΕΟΦ: Καμπανάκι για χάπια κατά της στυτικής δυσλειτουργίας – «Μην τα χρησιμοποιείτε»

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σχετικά Άρθρα

Μπέττυ Μαγγίρα: Το νέο της επαγγελματικό βήμα- «Πάμε Πρωινό»

Μπέττυ Μαγγίρα: Το νέο της επαγγελματικό βήμα- «Πάμε Πρωινό»

Life
Σύρος: Δανάη Μπάρκα και Νόνη Δούνια χόρεψαν με την ψυχή τους (Βίντεο)

Σύρος: Δανάη Μπάρκα και Νόνη Δούνια χόρεψαν με την ψυχή τους (Βίντεο)

Life
Κλόντια Σίφερ: «Έκλεισε» τα 55 και τα γιόρτασε στη Ρόδο (Εικόνες)

Κλόντια Σίφερ: «Έκλεισε» τα 55 και τα γιόρτασε στη Ρόδο (Εικόνες)

Life
Ζευγάρι στο πλατό και την ζωή η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος: Οι τρυφερές φωτογραφίες των ηθοποιών

Ζευγάρι στο πλατό και την ζωή η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος: Οι τρυφερές φωτογραφίες των ηθοποιών

Life

NETWORK

H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

H Lidl Ελλάς δεσμεύεται για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων ευαισθητοποιώντας το ευρύ κοινό με στόχο ένα καλύτερο αύριο

ienergeia.gr
Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

Καλοκαίρι και φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής: Τι πρέπει να γνωρίζεις

healthstat.gr
Νοσοκομείο Άγιος Σάββας: Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

Νοσοκομείο Άγιος Σάββας: Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία

healthstat.gr
Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

Φωτοβολταϊκό ισχύος 500KW εγκαθιστά η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης σε περιοχή της Τ.Κ. Καρυδίτσας

ienergeia.gr
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική και περιοχές της Στ. Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

ienergeia.gr
Φάρμακο που μειώνει κατά 96% τον κίνδυνο της μόλυνσης από τον HIV εγκρίθηκε στην Ευρώπη HIV – Χορηγείται κάθε 2 χρόνια

Φάρμακο που μειώνει κατά 96% τον κίνδυνο της μόλυνσης από τον HIV εγκρίθηκε στην Ευρώπη HIV – Χορηγείται κάθε 2 χρόνια

healthstat.gr
Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

Τι «προβλέπει» τον αυτισμό στα παιδιά – Γιατί έχουν αυξηθεί οι διαγνώσεις

healthstat.gr
Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

Αλλαγές στο Ενεργειακό Προφίλ της Ελλάδας τον Ιούλιο – Αύξηση Τιμής Ηλεκτρισμού και Μείωση Τιμής Φυσικού Αερίου

ienergeia.gr