Κιάρα Φεράνι: Ταξίδι αστραπής στην Ελλάδα – «48 ώρες στην Κω…»

Στην Κω βρίσκεται η Ιταλίδα influencer, Κιάρα Φεράνι και όλα δείχνουν πως δεν έρχεται για πρώτη φορά.

Για 48 ώρες στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Κω φαίνεται να βρέθηκε η γνωστή Ιταλίδα, influencer Κιάρα Φεράνι, απολαμβάνοντας το νησί, τον καλοκαιρινό ήλιο, τη θάλασσα , το ηλιοβασίλεμα και το τοπικό φαγητό.

Η ίδια, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα και φωτογραφίες μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, σε μια δημοσίευση που «μυρίζει» Ελλάδα.

Απόδραση αστραπή στην Κω για την Κιάρα Φεράνι

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η επιτυχημένη fashion influencers, επιχειρηματίας και μοντέλο, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις ώρες που πέρασε στο νησί ενώ συνόδευσε τη δημοσίευσή της με μια λεζάντα που αποδεικνύει πως έχει ξαναβρεθεί εκεί.

Ειδικότερα, στην λεζάντα σημείωσε χαρακτηριστικά: «48 hours in Kos like old times», δηλαδή, «48 ώρες στην Κω όπως τον παλιό καιρό».

Μάλιστα, σε μια από τις φωτογραφίες που επέλεξε η ίδια να αναρτήσει, απεικονίζεται σε νεαρή – παιδική ηλικία να αγκαλιάζει –πιθανότατα- τις αδελφές της, φορώντας ένα μπλουζάκι που γράφει: «Born to be Wild. Greece». Έτσι, όλα δείχνουν πως η Κιάρα Φεράνι, θυμάται τα παλιά και επιστρέφει στο νησί όπου συνήθιζε παλαιότερα να επισκέπτεται.

Στο σήμερα ωστόσο, η επιτυχημένη fashion influencers, εμφανίζεται ανεπιτήδευτα όμορφη, μπροστά από τη θάλασσα, φορώντας το ίδιο μπλουζάκι με τότε, χαμογελώντας φυσικά στον φακό της κάμερας. Σε μια από της επόμενες φωτογραφίες, πλάι σε μια πισίνα απολαμβάνει το φως του ηλίου μέσα σε ένα μπλε, μακρύ εντυπωσιακό φόρεμα, ενώ δεν δίστασε να φορέσει το κίτρινο μαγιό της, καθώς επισκέφθηκε μια από τις όμορφες παραλίες του νησιού.

Το στυλ της λοιπόν: απλό, καλοκαιρινό, εντυπωσιακό, με τα απλά μπλουζάκια, τα παρεό και το μαγιό της να αποδεικνύουν τις ανέμελες και όμορφες στιγμές της στο νησί, που τις μοιράστηκε -όπως φαίνεται- με φιλικά της πρόσωπα.

{https://www.instagram.com/p/DN0Cukm0NNk/?img_index=1}