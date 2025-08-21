Games
Η Eleven από το «Stranger Things» έγινε μαμά

Η Eleven από το «Stranger Things» έγινε μαμά Φωτογραφία: IMDB
Η τηλεοπτική Eleven του Stranger Things, κατά κόσμο, Μίλι Μπόμπι Μπράουν παντρεύτηκε πέρυσι τον γιο του Τζον Μπον Τζόβι, Τζέικ.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν, η οποία έγινε διάσημη υποδυόμενη τον χαρακτήρα της Eleven στην επιτυχημένη σειρά του Netflix «Stranger Things», και ο σύζυγός της και γιος του Τζον Μπον Τζόβι, Τζέικ, ανακοίνωσαν ότι υιοθέτησαν ένα κοριτσάκι.

«Αυτό το καλοκαίρι καλωσορίσαμε το γλυκό μας κοριτσάκι μέσω υιοθεσίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτό το όμορφο επόμενο κεφάλαιο της γονεϊκότητας με ηρεμία και ιδιωτικότητα», αναφέρει η ανάρτηση στο Instagram. «Και μετά έγιναν 3».

Αυτή και ο 23χρονος Τζέικ παντρεύτηκαν πέρυσι. Τον Μάρτιο, η Μπράουν εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο του podcast «Smartless» και μίλησε για την επιθυμία της να γίνει μαμά.

«Η μαμά μου απέκτησε το πρώτο της παιδί στα 21 της και ο μπαμπάς μου ήταν 19. Και ξέρετε, αυτό είναι το στυλ μου από πριν γνωρίσω τον Τζέικ. Από τότε που ήμουν μωρό, ήθελα να γίνω μαμά ακριβώς όπως εκείνη».

{https://www.instagram.com/p/DNn4rTIuCLR/}

