Life

«Άλλος άνθρωπος» η Τζένιφερ Λόπεζ στο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman»

«Άλλος άνθρωπος» η Τζένιφερ Λόπεζ στο τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman» Φωτογραφία: Andy Kropa/Invision/AP
Αγνώριστη η Τζένιφερ Λόπεζ στο τρέιλερ της νέας ταινίας «Kiss Of The Spider Woman». Θα κάνει πρεμιέρα στις 10 Οκτωβρίου.

Το τρέιλερ της ταινίας «Kiss Of The Spider Woman», στην οποία πρωταγωνιστεί η Τζένιφερ Λόπεζ, δόθηκε στη δημοσιότητα και ήδη συζητείται ευρέως. Η άκρως εντυπωσιακή σταρ του Χόλιγουντ μοιάζει κυριολεκτικά με «άλλο άνθρωπο», τουλάχιστον εμφανισιακά. Η επίσημη πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 10 Οκτωβρίου, ενώ το σύντομο διαφημιστικό σποτ έχει ήδη καταφέρει να ανεβάσει την αγωνία στα ύψη.

Όσον αφορά τη 55χρονη ηθοποιό, στο τρέιλερ εμφανίζεται αγνώριστη, με μια εμφανώς μεταμορφωμένη εικόνα που καθηλώνει. Ο ρόλος της είναι εκκεντρικός, απαιτητικός και έντονα θεατρικός.

Η πλοκή της ταινίας και ο ρόλος της Τζένιφερ Λόπεζ

Όπως γίνεται αντιληπτό από το ολιγόλεπτο τρέιλερ που δόθηκε στην δημοσιότητα, η πλοκή της ταινίας, «Kiss Of The Spider Woman» μεταφέρει τον θεατή μέσα σε μια σκοτεινή, ανδροκρατούμενη φυλακή της Αργεντινής, χρονολογικά, πίσω στο 1981, κατά την περίοδο όπου επικρατούσε στην περιοχή η Δικτατορία.

Η εξέλιξη του δράματος, παρακολουθεί την ιστορία του Λουίς, ενός ομοφυλόφιλου κομμωτή που εκτίει ποινή φυλάκισης. Στο ίδιο κελί, θα βρεθεί αργότερα ένας πολιτικός κρατούμενος, ο Βαλεντιν. Οι δύο άντρες θα βρουν την χρυσή τομή μεταξύ τους, μέσα από την έβδομη τέχνη- το σινεμά - και τη μουσική.

Ο ρόλος της Τζένιφερ Λόπεζ, ως Ίνγκριντ Λούνα, έρχεται για να «ενώσει» τους δύο συγκρατούμενους. Η ίδια, φαίνεται πως υπήρξε μια μυστηριώδη ντίβα του σινεμά, μια «γυναίκα αράχνη» οι οποία σκοτώνει τους εραστές της με ένα φιλί. Ουσιαστικά, η πλοκή εξελίσσεται μέσα από τις αφηγήσεις και τα οράματα των δύο ανδρών που δύσκολα ξεχωρίζουν την πραγματικότητα από την φαντασία.

Η πιο καθηλωτική λεπτομέρεια ωστόσο ολόκληρης της ταινίας, είναι πως η εκκεντρική και γοητευτική πρωταγωνίστρια, εμφανίζεται ξανθιά διατηρώντας τα φυσικά, έντονα χαρακτηριστικά της.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως στη σειρά πρωταγωνιστούν μαζί με την Τζένιφερ Λόπεζ, ο Ντιέγκο Λούνα στο ρόλο του Βαλεντιν και ο Τονάτιουχ, στο ρόλο του Λουίς.

{https://www.youtube.com/watch?v=67-6psiAjGQ}

