Όλοι προφέρουν λάθος το όνομα της Κίρστεν Ντανστ - Πώς το αντιμετωπίζει η ηθοποιός (Βίντεο)

Η ηθοποιός έχει εγκαταλείψει τη «μάχη» για το όνομά της.

Αν πρόφεραν λάθος το όνομά σας, θα τους διορθώνατε; Η Κίρστεν Ντανστ έχει σταματήσει να το κάνει, παρότι η ηθοποιός το αντιμετωπίζει διαρκώς.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Town & Country ρωτήθηκε αν διορθώνει κάποιον όταν προφέρει λάθος το όνομά της.

«Όλοι κάνουν λάθος με το όνομά μου, οπότε παραιτούμαι, δεν με νοιάζει. Απαντάω στο Κρίστιν, το Κίρστιν, το Κίρστεν- που είναι το σωστό- αλλά δεν κατηγορώ τους ανθρώπους», απάντησε.

Στα γυρίσματα της τελευταίας δουλειάς της «όλοι το έλεγαν λάθος. Ήταν άνθρωποι από τη Σουηδία, την Ουγγαρία… απλά παραιτείσαι», συμπλήρωσε.

Οπότε, ποιο είναι το σωστό; «Είναι Κίρστεν, αλλά ποιος νοιάζεται;», απάντησε με χιούμορ.

{https://www.instagram.com/p/DNk68mxRe8F/}