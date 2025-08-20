Πέρι Έντουαρτς: Τι αποκάλυψε για την σχέση της με τον Ζέιν Μάλικ

Πώς υπήρξε τελικά ο Ζέιν Μάλικ στη ζωή της Πέρι Έντουαρτς, η σχέση τους τη σημάδεψε.

Η Πέρι Έντουαρτς, μέλος του συγκροτήματος Little Mix, μίλησε ανοιχτά, μετά από χρόνια, για τη σχέση της με τον Ζέιν Μάλικ. Όσα διηγήθηκε βασίζονται στις αναμνήσεις της και στη συνειδητοποίηση που κατάφερε να κάνει με την πάροδο του χρόνου, ενώ δεν απέκρυψε τίποτα από όσα έζησε στο πλευρό του pop star και πρώην μέλους των One Direction.

Ειδικότερα, η επιτυχημένη τραγουδίστρια σε μια πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast «We Need to Talk», αναφέρθηκε διεξοδικά στο θυελλώδη έρωτα που έζησε, πίσω το 2011, ο οποίος, όπως ανέφερε, δεν επρόκειτο εν τέλη για κάτι υγιές.

Όλα όσα αποκάλυψε η Πέρι Έντουαρτς για την σχέση της με τον Ζέιν Μάλικ

Ο χωρισμός για το ζευγάρι ήρθε το 2015 και, έκτοτε, η εκθαμβωτική τραγουδίστρια συνειδητοποίησε πως πολλές από τις καταστάσεις που βίωνε δεν ήταν «φυσιολογικές». Χαρακτηριστικά, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ήμουν τόσο νέα, που νόμιζα ότι έτσι είναι οι σχέσεις – λίγο δραματικές, λίγο τοξικές», αποκαλύπτοντας την έλλειψη εμπειρίας της στον τομέα των σχέσεων.

Παράλληλα, εκμυστηρεύτηκε πως ορισμένα από τα «τραύματα» που αποκόμισε από τη σχέση της με τον Ζέιν Μάλικ ήρθαν στην επιφάνεια όταν γνώρισε και ερωτεύτηκε τον νυν σύντροφό της, ποδοσφαιριστή Alex Oxlade-Chamberlain, με τον οποίο πλέον είναι και αρραβωνιασμένη.

Αναπόφευκτα, λοιπόν, η ίδια συνειδητοποίησε πως με τον συγκεκριμένο άνθρωπο βιώνει μια υγιή σχέση, απαλλαγμένη από τοξικότητα, βασισμένη στη βαθιά εμπιστοσύνη και το αίσθημα της ηρεμίας. Αυτό, μάλιστα, την οδήγησε στο να διακρίνει σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με τον προηγούμενο δεσμό της.

Χρόνια μετά τον χωρισμό τους, ο pop star επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί της -κάτι που την έκανε να αισθανθεί αμηχανία. Στο πλευρό της, ωστόσο, στάθηκε με αξιοπρέπεια ο νυν σύντροφός της.

Στο σήμερα, η Perrie Edwards δηλώνει ευτυχισμένη και πλήρης με τη ζωή της στο πλευρό του Alex Oxlade-Chamberlain, με τον οποίο έχει αποκτήσει και έναν γιο. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, τονίζοντας ότι, παρά τις δυσκολίες του παρελθόντος, κατάφερε να ωριμάσει και να γίνει πιο δυνατή από ποτέ.