Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Πέρι Έντουαρτς: Τι αποκάλυψε για την σχέση της με τον Ζέιν Μάλικ

Πέρι Έντουαρτς: Τι αποκάλυψε για την σχέση της με τον Ζέιν Μάλικ Φωτογραφία: Scott A Garfitt/Invision/AP
Πώς υπήρξε τελικά ο Ζέιν Μάλικ στη ζωή της Πέρι Έντουαρτς, η σχέση τους τη σημάδεψε.

Η Πέρι Έντουαρτς, μέλος του συγκροτήματος Little Mix, μίλησε ανοιχτά, μετά από χρόνια, για τη σχέση της με τον Ζέιν Μάλικ. Όσα διηγήθηκε βασίζονται στις αναμνήσεις της και στη συνειδητοποίηση που κατάφερε να κάνει με την πάροδο του χρόνου, ενώ δεν απέκρυψε τίποτα από όσα έζησε στο πλευρό του pop star και πρώην μέλους των One Direction.

Ειδικότερα, η επιτυχημένη τραγουδίστρια σε μια πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast «We Need to Talk», αναφέρθηκε διεξοδικά στο θυελλώδη έρωτα που έζησε, πίσω το 2011, ο οποίος, όπως ανέφερε, δεν επρόκειτο εν τέλη για κάτι υγιές.

Όλα όσα αποκάλυψε η Πέρι Έντουαρτς για την σχέση της με τον Ζέιν Μάλικ

Ο χωρισμός για το ζευγάρι ήρθε το 2015 και, έκτοτε, η εκθαμβωτική τραγουδίστρια συνειδητοποίησε πως πολλές από τις καταστάσεις που βίωνε δεν ήταν «φυσιολογικές». Χαρακτηριστικά, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ήμουν τόσο νέα, που νόμιζα ότι έτσι είναι οι σχέσεις – λίγο δραματικές, λίγο τοξικές», αποκαλύπτοντας την έλλειψη εμπειρίας της στον τομέα των σχέσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο Τομ Κρουζ δημοσίευσε στιγμιότυπα από τα παρασκήνια του Mission Impossible

Ο Τομ Κρουζ δημοσίευσε στιγμιότυπα από τα παρασκήνια του Mission Impossible

Life
Νικόλ Κίντμαν: Τέλος οι βουτιές - Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Νικόλ Κίντμαν: Τέλος οι βουτιές - Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Life
Κουέντιν Ταραντίνο: Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ποια θεωρεί την καλύτερη ταινία του

Κουέντιν Ταραντίνο: Ο σκηνοθέτης αποκάλυψε ποια θεωρεί την καλύτερη ταινία του

Life

Παράλληλα, εκμυστηρεύτηκε πως ορισμένα από τα «τραύματα» που αποκόμισε από τη σχέση της με τον Ζέιν Μάλικ ήρθαν στην επιφάνεια όταν γνώρισε και ερωτεύτηκε τον νυν σύντροφό της, ποδοσφαιριστή Alex Oxlade-Chamberlain, με τον οποίο πλέον είναι και αρραβωνιασμένη.

Αναπόφευκτα, λοιπόν, η ίδια συνειδητοποίησε πως με τον συγκεκριμένο άνθρωπο βιώνει μια υγιή σχέση, απαλλαγμένη από τοξικότητα, βασισμένη στη βαθιά εμπιστοσύνη και το αίσθημα της ηρεμίας. Αυτό, μάλιστα, την οδήγησε στο να διακρίνει σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με τον προηγούμενο δεσμό της.

Χρόνια μετά τον χωρισμό τους, ο pop star επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί της -κάτι που την έκανε να αισθανθεί αμηχανία. Στο πλευρό της, ωστόσο, στάθηκε με αξιοπρέπεια ο νυν σύντροφός της.

Στο σήμερα, η Perrie Edwards δηλώνει ευτυχισμένη και πλήρης με τη ζωή της στο πλευρό του Alex Oxlade-Chamberlain, με τον οποίο έχει αποκτήσει και έναν γιο. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, τονίζοντας ότι, παρά τις δυσκολίες του παρελθόντος, κατάφερε να ωριμάσει και να γίνει πιο δυνατή από ποτέ.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Τι αλλάζει στα πρόστιμα της εφορίας για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις - Πότε μπαίνει πρόστιμο 100, 250 ή 500 ευρώ

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Με ένα κλικ η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων στην εφορία - Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Η ΑΑΔΕ επισπεύδει την αξιολόγηση καταγγελιών - Άμεση επέμβαση σε υποθέσεις υψηλού κινδύνου

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα εκπληκτικό όφελος της σοκολάτας

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Το σούπερ μπαχαρικό που βοηθάει στην απώλεια βάρους σύμφωνα με νέα μελέτη

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Καιρός σήμερα: Συνεχίζονται οι βροχές και οι καταιγίδες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Οι νέες οδηγίες για την υπέρταση – Τα 6 σημεία «κλειδιά» που αλλάζουν

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Ο νούμερο 1 χυμός που καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

ΕΦΕΤ: Ανάκληση πλαστικής κουτάλας – «Μην τη χρησιμοποιείτε»

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Αναθεώρηση εσόδων ΑΔΜΗΕ για το 2025 με φόντο τη διασύνδεση Κρήτης–Αττικής

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Κωτσόβολος στην εποχή της ΔΕΗ – Οι πρώτες επιδόσεις και το στοίχημα των νέων «Εξοικονομώ»

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Η ενεργειακή ακρίβεια στην κορυφή της ατζέντας των ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Ηλεκτρισμός: Σε ανοδική τροχιά η χονδρεμπορική αγορά- Τι δείχνουν οι τιμές για τους λογαριασμούς Σεπτεμβρίου

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Έρχονται τα «ευέλικτα» τιμολόγια ρεύματος - Τι αλλάζει για τους καταναλωτές

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Σχετικά Άρθρα

Klavdia: Η τρυφερή ανάρτηση του Oge για τα γενέθλιά της

Klavdia: Η τρυφερή ανάρτηση του Oge για τα γενέθλιά της

Life
Η ιδανική διαφορά ηλικίας ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σύμφωνα με τους ειδικούς

Η ιδανική διαφορά ηλικίας ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σύμφωνα με τους ειδικούς

Life
Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει σημαντικά την υγεία σας

Πώς ένας κακός γάμος μπορεί να βλάψει σημαντικά την υγεία σας

Υγεία
Μελέτη: Πώς χωρίζει το 86% των ζευγαριών στην Ελλάδα

Μελέτη: Πώς χωρίζει το 86% των ζευγαριών στην Ελλάδα

Ελλάδα

NETWORK

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την 10η Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ

ienergeia.gr
Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Φάμελλος: Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος

ienergeia.gr

Οι 10 τροφές που εξισορροπούν τις ορμόνες στις γυναίκες

healthstat.gr
Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

Η βιταμίνη που μπορεί να προκαλέσει τριχόπτωση

healthstat.gr
Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

Αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Διέλευσης Ευζώνων

ienergeia.gr
Γεωργιάδης για στοιχεία Eurostat: «Πανηγυρίζουν» οι έμποροι της μιζέριας

Γεωργιάδης για στοιχεία Eurostat: «Πανηγυρίζουν» οι έμποροι της μιζέριας

healthstat.gr
Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Περιφέρεια Αττικής: Έξυπνη Διαχείριση Δημόσιων Κτιρίων με Τεχνολογίες Αιχμής και Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

ienergeia.gr
Για ποιο λόγο δεν πρέπει να πλένετε τις φράουλες πριν τις βάλετε στο ψυγείο

Για ποιο λόγο δεν πρέπει να πλένετε τις φράουλες πριν τις βάλετε στο ψυγείο

healthstat.gr