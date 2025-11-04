Τι είπε η ηθοποιός για τις φήμες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα.

Η Ελευθερία Κοντογεώργη απάντησε δημόσια στις φήμες που τη θέλουν σε σχέση με τον Μάριο Καπότση, δηλώνοντας ότι γνωρίζει τα σχετικά δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή.

Τις τελευταίες εβδομάδες κυκλοφορούν φήμες που τη θέλουν να διατηρεί σχέση με τον πολίστα, ωστόσο η ίδια απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να σχολιάσει ζητήματα προσωπικού χαρακτήρα.

«Έχω δει τα δημοσιεύματα. Ό,τι γράφεται το παρακολουθώ, αλλά τώρα θέλω να επικεντρωθώ στη δουλειά μου και να μιλήσουμε για ό,τι αφορά στην παράσταση», τόνισε η Ελευθερία Κοντογεώργη.

Η ηθοποιός έχει τραβήξει ξεχωριστούς δρόμους από τον πρώην σύζυγό της, Κωνσταντίνο Γαβαλά, βάζοντας τέλος στον γάμο τους. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί τον Σεπτέμβριο του 2022, ύστερα από πολυετή σχέση, και την ίδια ημέρα είχε βαφτίσει τον γιο τους.

Όσον αφορά στην Κόνι Μεταξά και τον Μάριο Καπότση, η σχέση τους ξεκίνησε το 2019 και διήρκεσε περίπου τέσσερα χρόνια. Παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022 στην Κρήτη, αλλά τους τελευταίους μήνες δημοσιεύματα ανέφεραν κρίση στον γάμο τους, κάτι που επιβεβαίωσαν οι ίδιοι τον Φεβρουάριο με ξεχωριστές δηλώσεις και αναρτήσεις, ανακοινώνοντας τον χωρισμό τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddzq24d3apdt?integrationId=40599y14juihe6ly}