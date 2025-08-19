Σπύρος Μπιμπίλας: Τι δήλωσε για τη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη- «Ήταν ορόσημο για τη ζωή μου»

Όλα όσα δήλωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας για τη δίκη του ηθοποιού Πέτρου Φιλιππίδη- Πώς το βίωσε ο ίδιος.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» στον ΑΝΤ1, όπου έδωσε στην Κατερίνα Καραββάτου μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Αναλυτικότερα, ο ηθοποιός, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην δίκη του συναδέλφου του Πέτρου Φιλιππίδη και το πώς επηρέασε τον ίδιο, ενώ μίλησε και για το κίνημα #metoo που δημιουργήθηκε.

Τι δήλωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, στον καναπέ της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα», όπου βρέθηκε σήμερα ο ηθοποιός, έκανε ορισμένες δηλώσεις σχετικά με το πώς ο ίδιος βίωσε τα γεγονότα.

Αρχικά ο ίδιος εξέφρασε το «μάθημα» το οποίο έλαβε από την υπόθεση λέγοντας: «Η δίκη του Φιλιππίδη ήταν ορόσημο για τη ζωή μου. Μου άλλαξαν πολλά ως προς τι εμπιστοσύνη πρέπει να έχω στους ανθρώπους, να προσέχω τον εαυτό μου και όχι τους άλλους. Τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου θέλω να τα περάσω ευχάριστα και όχι δυσάρεστα. Έδωσα μεγάλη εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν έπρεπε και είναι μεγάλο μάθημα ζωής. Ήθελα να κάνω αγωγές σε ανθρώπους που είπαν ψέματα για μένα και μίλησαν άσχημα αλλά αν το έκανα θα τους έδινα βήμα. Ενώ τώρα τους διέγραψα και προχωράω μπροστά».

«Για να πας καλύτερα τη ζωή σου, κάνεις ένα μεγάλο Χ και βλέπεις πιο καθαρά τα πράγματα μπροστά. Δείχνω μεγάλο σεβασμό στα παιδιά που τόλμησαν και μίλησαν. Έχω μιλήσει ανοιχτά για αυτούς που κάνουν τους Πόντιους Πιλάτο. Το τμήμα του λαού που δεν ψηφίζει και παριστάνει ότι δεν συμμετέχει, είναι κατάπτυστοι. Πρέπει όλοι να ψηφίζουν», δήλωσε κατηγορηματικά».

Σε δεύτερο χρόνο τοποθετήθηκε ως προς το τι ακούγεται καθώς και για πράγματα που ειπώθηκαν εκείνη την περίοδο: «Αυτοί που λένε πράγματα από εδώ και από εκεί και όχι πρέπει που πρέπει και μετά λένε δεν θέλω να ανακατευτώ, είναι κατάπτυστοι για εμένα. Υπήρξαν άνθρωποι που δεν ξέρω αν μπορούν να με δουν καθαρά στα μάτια. Αισθανόμουν αναστάτωση, πίκρα και ήμουν υποχρεωμένος στα παιδιά που μίλησαν να κρατήσω στάση ηθική κατά τη δική μου άποψη.

Μέχρι πριν από το #metoo και πριν ασχοληθώ με την πολιτική, ήμουν για όλους το καλό παιδί. Τώρα δεν είμαι για όλους! Διαβάζω στο διαδίκτυο πράγματα τρομερά που ρίχνουν λάσπη χωρίς να σε ξέρουν σαν χαρακτήρα. Αυτό δεν με ενοχλεί καθόλου αλλά σε κάποιους απαντάω για να τους σπάσω τα νεύρα», υπογράμμισε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Όσον αφορά ωστόσο το κίνημα #metoo, δήλωσε: «Από το ξέσπασμα του #metoo δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Ήμουν πρόεδρος του ΣΕΗ εκείνη τη δύσκολη περίοδο. Από τότε που έγινα πρόεδρος ξέσπασαν τρία μεγάλα γεγονότα. Το #metoo, ο κορονοϊός και το προεδρικό διάταγμα που μας κατέταξε ότι είμαστε απολυτήριο Λυκείου. Περιμένουμε το αποτέλεσμα του ΣτΕ για να ακυρωθεί αυτό το απαράδεκτο διάταγμα. Συνεχίζουν να με ψηφίζουν, τώρα είμαι αντιπρόεδρος και πρόεδρος του ΤΑΣΕΗ».