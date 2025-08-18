Games
Η ιδανική διαφορά ηλικίας ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σύμφωνα με τους ειδικούς

Η ιδανική διαφορά ηλικίας ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, σύμφωνα με τους ειδικούς Φωτογραφία: Unsplash/ Everton Vila
Πόση σημασία έχει η διαφορά ηλικίας σε ένα ζευγάρι και πόσα χρόνια είναι το ιδανικό να σας χωρίζουν; Όλες οι απαντήσεις των ειδικών.

Είναι αλήθεια πως η διαφορά ηλικίας συχνά απασχολεί τόσο το ίδιο το ζευγάρι – όσο και τον κοινωνικό περίγυρο στα πλαίσια όπου αυτό δημιουργείται, εξελίσσεται και εν τέλη ανθίζει ή όχι.

Ουσιαστικά λοιπόν, η μικρή ή μεγάλη διαφορά στην ηλικία μπορεί να είναι σημαντικότερη από δύο αριθμούς που συγχέονται και με την ταυτότητα του κάθε προσώπου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα δεδομένα, μια σημαντική διαφορά ηλικίας μπορεί να επηρεάσει δυνητικά το ζευγάρι, ωστόσο καίριο ρόλο στη σχέση έχει η συμβατότητα που υπάρχει σε όλους τους τομείς.

Αναλυτικότερα, η ψυχίατρος, Δρ. Λόρεν Όλσον, χώρισε την ηλικία των ατόμων σε τέσσερις υποκατηγορίες: «Έχουμε μια χρονολογική ηλικία, μια ψυχολογική ηλικία, μια σωματική ηλικία και μια σεξουαλική ηλικία. Τα ζευγάρια με διαφορά ηλικίας συχνά είναι συμβατά στις τρεις τελευταίες». Ορισμένες φορές, οι σχέσεις επηρεάζονται και αντιμετωπίζουν προκλήσεις που προέρχονται κυρίως από τις εξωτερικές κριτικές, όταν υπάρχει διαφορά, ωστόσο η επικοινωνία είναι το «κλειδί» ανεξαρτήτως της χρονολογίας γέννησης.

Άλλωστε, είναι σαφές πως ορισμένοι άνθρωποι που ανήκουν σε νεότερη ηλικιακή ομάδα ξεχωρίζουν για την συναισθηματική τους ωριμότητα, ενώ το καίριο πρόβλημα για τις εν λόγω σχέσεις, βρίσκεται στις εμπειρίες ζωής που έχει αποκομίσει ο κάθε ένας. Συγκεκριμένα, η σύμβουλος ψυχικής υγείας Μπράντι Πορσέ, έχει υπογραμμίσει πως: «Όταν υπάρχει σημαντική διαφορά ηλικίας, όπως 10 έως 15 χρόνια ή και περισσότερο, οι εμπειρίες ζωής μπορεί να διαφέρουν σε πολύ μεγάλο βαθμό».

Παράλληλα, με την πάροδο του χρόνου, κάθε άνθρωπος, έχει παρατηρηθεί πως θέτει διαφορετικές προτεραιότητες και έχει άλλες ανησυχίες για την εξέλιξη και την πορεία της ζωής, γεγονός που ενισχύει την άποψη, πως η μεγάλη διαφορά ηλικία, μπορεί σταδιακά να προκαλέσει ρωγμές στη σχέση δύο ατόμων.

Η ιδανική διαφορά ηλικίας για ένα ζευγάρι

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στο PsychCentral, είναι δυνατό οι σχέσεις με διαφορά ηλικίας να ευδοκιμήσουν και να διαρκέσουν μακροπρόθεσμα παρά τις διαφορές στους αριθμούς, καθώς η σχέση απαρτίζεται από πληθώρα προτεραιοτήτων και παραγόντων στις ζωές των δύο προσώπων.

Παρά ταύτα βέβαια, αξίζει να σημειωθεί πως σε ορισμένες κουλτούρες, οι σχέσεις που διαρκούν περισσότερο είναι αυτές όπου ο άνδρας είναι 2 έως 3 χρόνια μεγαλύτερος από την σύντροφό του, με τις σχέσεις αυτές να παρουσιάζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Παρ’ όλα αυτά, η διαφορά ηλικίας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για καταθλιπτική συμπεριφορά καθώς, η διαφορετική φάση ζωής ή τα οικονομικά ζητήματα μπορεί να εντείνουν τις δυσκολίες. Όσο η διαφορά αυξάνεται πάνω από 7-10 χρόνια, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανιστούν απρόοπτα, όμως η επιτυχία της σχέσης εξαρτάται κυρίως από την επικοινωνία, τη συναισθηματική ωριμότητα, την κοινή πορεία ζωής και την υποστήριξη.

Μπορεί λοιπόν συχνά να επικροτούνται τα ζευγάρια με ίδια περίπου ηλικία, ωστόσο, αξίζει να γνωρίζετε πως η επιτυχία μιας σχέσης δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τα χρόνια- καθώς πληθώρα ζευγαριών βιώνουν την ουσιαστική συμβατότητα και αγάπη, σε μια σχέση όπου ο ένας δεν «εμποδίζει» τον άλλον από το να εξελιχθεί.

