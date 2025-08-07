Σύμβουλος γάμος αποκαλύπτει 6 πράγματα που θα σας κάνουν να μείνετε για πάντα μαζί

Τα ζευγάρια με τις πιο επιτυχημένες σχέσεις κάνουν αυτά τα έξι πράγματα: «Αν τα κάνετε όλα, θα είστε πιο ευτυχισμένοι από τους περισσότερους», υπόσχεται γνωστός σύμβουλος γάμου.

Μετά από 23 χρόνια γάμου, ο Brian Page γνωρίζει πως το να είσαι καλός σύντροφος απαιτεί πρόγραμμα και διάθεση.

«Έχω διανύσει αυτή τη διαδρομή ο ίδιος», εξηγεί.

«Από σύζυγος που δούλευα πολλές ώρες κι έκανα ελάχιστα για το σπίτι, έγινα ο κύριος υπεύθυνος για την οργάνωση του νοικοκυριού, μέσα σε έναν γάμο με τρία παιδιά και μια σύζυγο που κυνηγούσε την καριέρα της. Μέσα από την πλατφόρμα μου, Modern Husbands, βοηθώ τα ζευγάρια να χτίσουν το δικό τους σύστημα που θα τους επιτρέψει να διαχειρίζονται τα οικονομικά και τις οικιακές ευθύνες ως ομάδα».

Σύμφωνα με τον Brian, τα ζευγάρια με τις πιο επιτυχημένες σχέσεις κάνουν έξι πράγματα ο ένας για τον άλλο χωρίς δεύτερη σκέψη:

1. Μοιράζουν τις δουλειές με βάση τις δεξιότητες, όχι το φύλο

Οι άνδρες σήμερα δέχονται ανάμεικτα μηνύματα: καλούνται να είναι οι κουβαλητές του σπιτιού και παράλληλα να κάνουν τις μισές δουλειές (χωρίς να περιμένουν καμία αναγνώριση). Αυτή η σύγχυση οδηγεί σε ανισορροπία στο σπίτι.

«Στο δικό μας νοικοκυριό, αναθέτουμε ευθύνες με βάση δεξιότητες, πάθη και στόχους - όχι το φύλο. Εγώ διαχειρίζομαι τα οικονομικά επειδή είναι το αντικείμενο της δουλειάς μου. Μαγειρεύω επίσης επειδή μου αρέσει. Αυτό που έχει σημασία είναι η δημιουργία ενός συστήματος που αντικατοπτρίζει τους στόχους της οικογένειάς σας, όχι ξεπερασμένους ρόλους».

2. Συμπληρώνουν ο ένας τους επαγγελματικούς στόχους του άλλου

Καθ’ όλη τη διάρκεια του γάμου του ο Brian ενάλλασε με τη σύντροφό τον ρόλο του φροντιστή. Όπως εξηγεί με τη μεταφορά του κηπορού και του τριαντάφυλλου:

«Ο κηπουρός καλλιεργεί το περιβάλλον στο σπίτι ώστε το τριαντάφυλλο να ανθίσει στην καριέρα του. Ο κηπουρός είναι το δίχτυ ασφαλείας του νοικοκυριού που διαχειρίζεται τα απρόοπτα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είναι ο "γονιός σε επιφυλακή" για ραντεβού με γιατρούς και επείγοντα περιστατικά.

Η συνειδητή και μελετημένη εναλλαγή στους υποστηρικτικούς ρόλους για την επίτευξη των επαγγελματικών ονείρων του άλλου μπορεί να αποτρέψει τη σιωπηλή δυσαρέσκεια που γεννιέται όταν ο ένας σύντροφος θυσιάζεται επανειλημμένα για την καριέρα και το σπίτι.

3. Κάνουν τακτικά οικογενειακά «meetings»

Όπως σε μια εβδομαδιαία επιχειρηματική συνάντηση, οι τακτικές συζητήσεις με τον/την σύντροφο μπορούν να αλλάξουν τα πάντα.

«Βρείτε μια ήσυχη στιγμή, όταν είστε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι. Περπατήστε μαζί, πιείτε καφέ ή καθίστε για 15 λεπτά για να ευθυγραμμίσετε προγράμματα, οικονομικούς στόχους και ευθύνες. Αν θέλετε να το πάτε ένα βήμα παρακάτω, οργανώστε ετήσια retreats για να αναστοχαστείτε, να θέσετε στόχους και να ανανεώσετε τη δέσμευσή σας ως ομάδα».

4. Δημιουργούν συστήματα και περιβάλλοντα που διευκολύνουν την επιτυχία

Η επιτυχία σε μια σχέση δεν πρέπει να βασίζεται στη διαρκή προσπάθεια. Δημιουργήστε συστήματα ώστε οι καλές αποφάσεις να είναι η αυτόματη επιλογή.

Μερικά παραδείγματα: Θέστε κοινούς αποταμιευτικούς στόχους και αυτοματοποιήστε τις μεταφορές σε λογαριασμό υψηλής απόδοσης σε άλλη τράπεζα· διαγράψτε εφαρμογές αγορών από το κινητό· απενεργοποιήστε την αυτόματη συμπλήρωση στα social media για να μειώσετε τις παρορμητικές αγορές.

Συχνά προτείνω τη χρήση συστημάτων οργάνωσης του νοικοκυριού όπως το Fair Play, το οποίο ορίζει σαφείς ρόλους, προάγει δίκαιη και αποτελεσματική κατανομή του «νοητικού φορτίου» και προλαμβάνει τις παρεξηγήσεις. Το σύστημα Fair Play αποτελείται από τρία βασικά στάδια:

Σύλληψη: Η σκέψη ή η αναγνώριση της ανάγκης για μια εργασία στο σπίτι ή την οικογένεια.

Σχεδιασμός: Ο καθορισμός των βημάτων, των πόρων και του χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση της εργασίας.

Εκτέλεση: Η ολοκλήρωση της εργασίας με πλήρη ευθύνη και συνέπεια.

5. Μιλούν για την καθημερινότητα

Ο προγραμματισμός - που περιγράφεται παραπάνω - για τα οικονομικά και τις δουλειές του σπιτιού στοχεύει, μεταξύ άλλων, στα να έχετε περισσότερο χρόνο ο ένας για τον άλλο, για να μιλήσετε για την καθημερινή ζωή. «Όταν συζητάμε για τη μέρα μας, αφήνουμε στην άκρη τα κινητά και τηρούμε τον κανόνα να μην μιλάμε για τις δουλειές του σπιτιού», εξηγεί ο Brian.

6. Τηρούν τις υποσχέσεις τους

Απαιτείται εμπιστοσύνη για να συνεργαστεί κανείς στη διαχείριση των χρημάτων και νοικοκυριού. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, να έχετε συμφωνήσει να κάνετε οικονομία και να μην τηρείται ή να ξεχάσει κάποιος να ψωνίσει για το φαγητό το μεσημέρι.

Η αθέτηση συμφωνιών έχει πραγματικές συνέπειες και μπορεί να οδηγήσει σε δυσαρέσκεια, ακόμη και περιφρόνηση.

Το πιο σημαντικό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι οι καλές σχέσεις δεν βασίζονται στην τύχη. Χτίζονται πάνω σε κοινούς στόχους και τη διάθεση να εξελίσσεστε μαζί.

Πηγή: CNBC