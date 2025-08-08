Πώς να ξεπεράσετε το φόβο για τη διαπραγμάτευση του μισθού

Υπάρχουν τρόποι να πάρετε περισσότερα από ένα βασικό μισθό...

Η Hali Jama, 22 ετών, είναι φοιτήτρια επιχειρήσεων και οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison και θα ξεκινήσει εργάζεται ως αναλύτρια μετά την αποφοίτησή της τον Μάιο. Μιλώντας στο CNBC, αναφέρει ότι μεγάλωσε με το να είναι ταπεινή, ευγνώμων για τις ευκαιρίες και να μην ζητάει πάρα πολλά, ειδικά αν πρόκειται για χρήματα.

«Ωστόσο, στο τέλος της ημέρας, έπρεπε να συνειδητοποιήσω ότι πρόκειται για δουλειά», λέει η Jama που τελικά υιοθέτησε μία διαπραγματευτική νοοτροπία. «Προσφέρω τόση αξία σε αυτήν την εταιρεία με την επίλυση προβλημάτων, τη στρατηγική και τη συνολική εργασιακή μου ηθική, όσο μου δίνουν μισθό και με πληρώνουν γι' αυτό».

Η αγαπημένη συμβουλή της Jama είναι να θυμάστε ότι μπορείτε να διαπραγματευτείτε για να λάβετε περισσότερα από έναν βασικό μισθό.

Η ίδια συνήθως ξεκινά τα «παζάρια» με τον μισθό, ωστόσο αν η εταιρεία δείχνει ανένδοτη, ζητάει περισσότερες ημέρες άδειας μετ' αποδοχών. Αν ούτε αυτό γίνει αποδεκτό, ζητά οικονομική στήριξη για τη μετεγκατάστασή της στην περιοχή κοντά στην εργασία της.

«Δεν μου έχουν πει ποτέ "όχι" και στα τρία», λέει. «Συνήθως παίρνω το ένα από αυτά».

Πώς να ξεπεράσετε τον φόβο σας για τη διαπραγμάτευση του μισθού σας

Αρκετοί άνθρωποι, ειδικά εκείνοι που έχουν εκπαίδευση κατώτερου επιπέδου, μπορεί να φοβούνται να διαπραγματευτούν από «φόβο μήπως φανούν αχάριστοι», λέει η Sam DeMase, ειδικός σταδιοδρομίας της ZipRecruiter. «Αυτό δεν ισχύει, επειδή οι εργοδότες περιμένουν να διαπραγματευτείτε. Είναι μέρος της διαδικασίας».

Η DeMase έχει τρία «κόλπα» για να ξεπεράσει τον φόβο της διαπραγμάτευσης:

Πρώτον, «ξεφορτωθείτε» τον αρνητισμό. «Διαφορετικά, συνέχεια θα σκέφτεσετ "Νομίζω ότι θα μπορούσα να είχα πάρει περισσότερα"».

Δεύτερον, η DeMase τονίζει ότι της αρέσει να διαπραγματεύεται και... για τον επόμενο υποψήφιο εργαζόμενο. «Θέλω να ανεβάσω τον πήχη για το επόμενο άτομο που περιμένει για συνέντευξη. Αν δεν διαπραγματευτώ, δεν ανεβάζω τον πήχη για όσους ακολουθούν».

Τα δεδομένα του ZipRecruiter διαπίστωσαν ότι το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων ξεκινά νωρίς: Οι άνδρες που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι κερδίζουν κατά μέσο όρο 72.700 δολάρια ετησίως μετά το σχολείο και οι γυναίκες 67.500 δολάρια.

Τέλος, θα νιώσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν διαπραγματεύεστε για μια θέση εργασίας για την οποία γνωρίζετε ότι είστε καλά εξοπλισμένοι, παρά για ένα πόστο που σας φαίνεται έξω από τα δυνατά σας σημεία, τονίζει η DeMase.

Η ίδια συμβουλεύει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης «να επισημαίνετε τις δεξιότητές σας και να χρησιμοποιείτε παραδείγματα για το πώς τις χρησιμοποιείτε με επιτυχία».

Με πληροφορίες από CNBC