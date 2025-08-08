Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Πώς να ξεπεράσετε το φόβο για τη διαπραγμάτευση του μισθού

Πώς να ξεπεράσετε το φόβο για τη διαπραγμάτευση του μισθού
Υπάρχουν τρόποι να πάρετε περισσότερα από ένα βασικό μισθό...

Η Hali Jama, 22 ετών, είναι φοιτήτρια επιχειρήσεων και οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison και θα ξεκινήσει εργάζεται ως αναλύτρια μετά την αποφοίτησή της τον Μάιο. Μιλώντας στο CNBC, αναφέρει ότι μεγάλωσε με το να είναι ταπεινή, ευγνώμων για τις ευκαιρίες και να μην ζητάει πάρα πολλά, ειδικά αν πρόκειται για χρήματα.

«Ωστόσο, στο τέλος της ημέρας, έπρεπε να συνειδητοποιήσω ότι πρόκειται για δουλειά», λέει η Jama που τελικά υιοθέτησε μία διαπραγματευτική νοοτροπία. «Προσφέρω τόση αξία σε αυτήν την εταιρεία με την επίλυση προβλημάτων, τη στρατηγική και τη συνολική εργασιακή μου ηθική, όσο μου δίνουν μισθό και με πληρώνουν γι' αυτό».

Η αγαπημένη συμβουλή της Jama είναι να θυμάστε ότι μπορείτε να διαπραγματευτείτε για να λάβετε περισσότερα από έναν βασικό μισθό.

Η ίδια συνήθως ξεκινά τα «παζάρια» με τον μισθό, ωστόσο αν η εταιρεία δείχνει ανένδοτη, ζητάει περισσότερες ημέρες άδειας μετ' αποδοχών. Αν ούτε αυτό γίνει αποδεκτό, ζητά οικονομική στήριξη για τη μετεγκατάστασή της στην περιοχή κοντά στην εργασία της.

«Δεν μου έχουν πει ποτέ "όχι" και στα τρία», λέει. «Συνήθως παίρνω το ένα από αυτά».

Πώς να ξεπεράσετε τον φόβο σας για τη διαπραγμάτευση του μισθού σας

Αρκετοί άνθρωποι, ειδικά εκείνοι που έχουν εκπαίδευση κατώτερου επιπέδου, μπορεί να φοβούνται να διαπραγματευτούν από «φόβο μήπως φανούν αχάριστοι», λέει η Sam DeMase, ειδικός σταδιοδρομίας της ZipRecruiter. «Αυτό δεν ισχύει, επειδή οι εργοδότες περιμένουν να διαπραγματευτείτε. Είναι μέρος της διαδικασίας».

Η DeMase έχει τρία «κόλπα» για να ξεπεράσει τον φόβο της διαπραγμάτευσης:

Πρώτον, «ξεφορτωθείτε» τον αρνητισμό. «Διαφορετικά, συνέχεια θα σκέφτεσετ "Νομίζω ότι θα μπορούσα να είχα πάρει περισσότερα"».

Δεύτερον, η DeMase τονίζει ότι της αρέσει να διαπραγματεύεται και... για τον επόμενο υποψήφιο εργαζόμενο. «Θέλω να ανεβάσω τον πήχη για το επόμενο άτομο που περιμένει για συνέντευξη. Αν δεν διαπραγματευτώ, δεν ανεβάζω τον πήχη για όσους ακολουθούν».

Τα δεδομένα του ZipRecruiter διαπίστωσαν ότι το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων ξεκινά νωρίς: Οι άνδρες που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι κερδίζουν κατά μέσο όρο 72.700 δολάρια ετησίως μετά το σχολείο και οι γυναίκες 67.500 δολάρια.

Τέλος, θα νιώσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν διαπραγματεύεστε για μια θέση εργασίας για την οποία γνωρίζετε ότι είστε καλά εξοπλισμένοι, παρά για ένα πόστο που σας φαίνεται έξω από τα δυνατά σας σημεία, τονίζει η DeMase.

Η ίδια συμβουλεύει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης «να επισημαίνετε τις δεξιότητές σας και να χρησιμοποιείτε παραδείγματα για το πώς τις χρησιμοποιείτε με επιτυχία».

Με πληροφορίες από CNBC

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Χαρτονόμισμα 500 ευρώ: Όλα όσα ισχύουν για πληρωμή και κατάθεση

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Αλλάζει το ευρώ – Πότε έρχονται νέα χαρτονομίσματα

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τις ανατροπές σε διαθήκες, κληρονομιές και πλειστηριασμούς

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Γιατί δεν φτάνουν οι παροχές της ΔΕΘ - Οι ψίθυροι πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Από τα Τέμπη στη Γάζα

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Οι πανέμορφες αλλά επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας

Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Τι είναι η επιληπτική κρίση που έπαθε

Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών – Τι είναι η επιληπτική κρίση που έπαθε

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Ασπροβάλτα: Έκρηξη σε φιάλη υγραερίου – 5 τραυματίες, ο ένας με σοβαρά εγκαύματα

Τι θα συμβεί στο σώμα σας εάν τρώτε αγγούρια κάθε μέρα

Τι θα συμβεί στο σώμα σας εάν τρώτε αγγούρια κάθε μέρα

Για ποιο λόγο οι νέοι άνθρωποι έμοιαζαν μεγαλύτεροι στο παρελθόν

Για ποιο λόγο οι νέοι άνθρωποι έμοιαζαν μεγαλύτεροι στο παρελθόν

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Έρχεται το «κόκκινο» τιμολόγιο ρεύματος - Νέα κατηγορία με ευέλικτες χρεώσεις

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Ποιο τιμολόγιο συμφέρει μετά τις αυξήσεις του Αυγούστου - Έρχονται τα κόκκινα τιμολόγια ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Η Generation Z αλλάζει τους κανόνες

Η Generation Z αλλάζει τους κανόνες

Οικονομία
Κλιματική κρίση: Εργασία σε μια χώρα που φλέγεται

Κλιματική κρίση: Εργασία σε μια χώρα που φλέγεται

Ελλάδα
Νέα έκτακτα μέτρα για τον καύσωνα: Τέλος η εργασία το Σάββατο 25/7 για 4 ώρες - Οι περιοχές

Νέα έκτακτα μέτρα για τον καύσωνα: Τέλος η εργασία το Σάββατο 25/7 για 4 ώρες - Οι περιοχές

Ελλάδα
Θερμική καταπόνηση: Ο αόρατος κίνδυνος στους χώρους εργασίας

Θερμική καταπόνηση: Ο αόρατος κίνδυνος στους χώρους εργασίας

Ελλάδα

NETWORK

Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

Τζίντζερ: Το φυσικό «φάρμακο» κατά της αρθρίτιδας

healthstat.gr
Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

Προ των πυλών το 8o Athens Investment Forum με θέμα «H Ελλάδα στην Εποχή της Παγκόσμιας Ανακατάταξης. ΕAIFυκαιρίες και Προκλήσεις στο Νέο Περιβάλλον»

ienergeia.gr
ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ΠΔΜ: Παράταση της Διαβούλευσης για τη Σ.Μ.Π.Ε. του σχεδίου δημιουργίας μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμμάτων Ενεργειακών Πρώτων Υλών

ienergeia.gr
Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

Επιληπτική κρίση: Αυτές είναι οι πρώτες βοήθειες

healthstat.gr
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση να απαντήσει αν γνώριζε για τις αιγυπτιακές θέσεις πριν από την παρουσίαση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

ienergeia.gr
ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ΓΓΠΠ: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση συναγερμού αύριο σε Αττική, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπόννησο

ienergeia.gr
Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

Γιατροί υπό πίεση: Το τελεσίγραφο Γεωργιάδη που άναψε φωτιές

healthstat.gr
Βαφές μαλλιών και καρκίνος: Όλοι οι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε

Βαφές μαλλιών και καρκίνος: Όλοι οι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε

healthstat.gr