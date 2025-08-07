Games
Υγεία

Γαστρεντερολόγος αποκαλύπτει το «μυστικό» συστατικό που δεν πρέπει να λείπει από τον καφέ σας

Γαστρεντερολόγος αποκαλύπτει το «μυστικό» συστατικό που δεν πρέπει να λείπει από τον καφέ σας Φωτογραφία: ?? Janko Ferlič on Unsplash
Ο γαστρεντερολόγος Will Bulsiewicz προτείνει ένα μείγμα από μπαχαρικά που όχι μόνο αναβαθμίζουν τη γεύση του καφέ, αλλά ενισχύουν και τα οφέλη του στην υγεία.

Ο γαστερντερολόγος Will Bulsiewicz προτείνει τρία «μαγικά» υλικά που μπορούν να απογειώσουν γευστικά τον καφέ σας.

«Θέλετε να δώσετε γεύση στον καφέ; Αυτά είναι τα μπαχαρικά που προσθέτω στον πρωινό μου καφέ για να δώσω γεύση στη μέρα μου», σημειώνει στο βιντεάκι του που συγκεντρώνει χιλιάδες likes.

Αν και πολλά από τα μπαχαρικά που προτείνει ο Bulsiewicz συνδέονται με συγκεκριμένες εποχές, εκείνος δίνει το πράσινο φως για χρήση τους όλο τον χρόνο.

«Κανέλα, το νο.1», λέει ο Bulsiewicz, μπροστά από ένα ράφι με μπαχαρικά στο σούπερ μάρκετ. «Είναι γλυκιά, ταιριάζει με όλα και μπορείτε να τη συνδυάσετε με άλλα μπαχαρικά». Είτε την προσθέσετε στον καφέ πριν τον ψήσετε είτε την ανακατέψετε αφού έχει ετοιμαστεί, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να πάει λάθος με έναν θρεπτικό και νόστιμο καφέ με κανέλα.

Phttps://www.instagram.com/reel/Cw7ullnOI1f/?utm_source=ig_embed}

Για ακόμη μεγαλύτερη ένταση, ο Bulsiewicz προτείνει να προσθέσετε pumpkin spice (μείγμα μπαχαρικών για γλυκιά κολοκύθα) στον καφέ της επιλογής σας. Το pumpkin spice περιλαμβάνει συνήθως κανέλα, τζίντζερ, μοσχοκάρυδο και γαρίφαλο—ορισμένα από τα πιο υγιεινά μπαχαρικά που μπορείτε να εντάξετε στη διατροφή σας.

Αν και είναι δελεαστικό να παραγγείλετε ένα ρόφημα pumpkin spice από κάποια αλυσίδα το φθινόπωρο, δοκιμάστε να φτιάξετε το δικό σας Pumpkin Spice Latte στο σπίτι για μια πιο υγιεινή και οικονομική επιλογή - και επιπλέον, μπορείτε να το απολαμβάνετε όποτε θέλετε, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Αλλά τι ακριβώς προσθέτει ο Bulsiewicz στο δικό του φλιτζάνι καφέ; Είναι ένα μείγμα από τρία μπαχαρικά: κανέλα, κουρκουμά και τζίντζερ.

«Αυτά τα τρία μπαχαρικά μαζί είναι καταπληκτικά», λέει. «Συνήθως προσθέτω και λίγο γάλα σόγιας».

Ο συνδυασμός κουρκουμά και τζίντζερ προσφέρει ένα μείγμα πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, το οποίο βοηθά στη στήριξη της καρδιαγγειακής υγείας, στη μείωση των φλεγμονών και στην ανακούφιση των πόνων στο στομάχι. Αγαπάμε τα Turmeric & Ginger Shots για ενίσχυση της ανοσίας. Ροφήματα όπως το Ginger Tea και το Turmeric Latte αναδεικνύουν τα μπαχαρικά αυτά με έναν υγιεινό και γευστικό τρόπο.

Πηγή: Eating Well

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

Αυτά είναι τα 5 συμπληρώματα διατροφής που δεν πρέπει να παίρνετε ποτέ με τον καφέ

Αυτά είναι τα 5 συμπληρώματα διατροφής που δεν πρέπει να παίρνετε ποτέ με τον καφέ

Υγεία
Ο επώδυνος κίνδυνος της παραμονής στην τουαλέτα πάνω από 15 λεπτά - «Καμπανάκι» γαστρεντερολόγων

Ο επώδυνος κίνδυνος της παραμονής στην τουαλέτα πάνω από 15 λεπτά - «Καμπανάκι» γαστρεντερολόγων

Υγεία
Γαστρεντερολόγος αποκαλύπτει γιατί πρέπει να κόψεις σήμερα κιόλας την σκόνη πρωτεΐνης

Γαστρεντερολόγος αποκαλύπτει γιατί πρέπει να κόψεις σήμερα κιόλας την σκόνη πρωτεΐνης

Υγεία
Καφές με Cola: Ο εναλλακτικός τρόπος για να περιορίσεις την πρόσληψη καφεΐνης

Καφές με Cola: Ο εναλλακτικός τρόπος για να περιορίσεις την πρόσληψη καφεΐνης

Υγεία

Δήμος Αθηναίων: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω ισχυρών ριπών ανέμου

Δήμος Αθηναίων: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω ισχυρών ριπών ανέμου

ienergeia.gr
Γιάννης Βλασερός: «Με θερμοπληξία η υγεία στα νησιά»

Γιάννης Βλασερός: «Με θερμοπληξία η υγεία στα νησιά»

healthstat.gr
FDA: Ενέκρινε ένα νέο φάρμακο για το γλοίωμα εγκεφάλου

FDA: Ενέκρινε ένα νέο φάρμακο για το γλοίωμα εγκεφάλου

healthstat.gr
Πετούσαν ανεξέλεγκτα τόνους μπαζών σε γεωτεμάχιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Πετούσαν ανεξέλεγκτα τόνους μπαζών σε γεωτεμάχιο στη Δυτική Θεσσαλονίκη

ienergeia.gr
ΥΠΕΞ: Αναμενόμενη Αντίδραση η Ρηματική Διακοίνωση της Αιγύπτου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

ΥΠΕΞ: Αναμενόμενη Αντίδραση η Ρηματική Διακοίνωση της Αιγύπτου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό

ienergeia.gr
Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

Οι ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για το καλοκαίρι 2025 – Η λίστα του υπουργείου Υγείας

healthstat.gr
Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ο πιο δύσκολος χρόνος για ένα γάμο, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα

Η ΔΕΗ μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης με περισσότερα από 60 καταστήματα

ienergeia.gr