Γαστρεντερολόγος αποκαλύπτει το «μυστικό» συστατικό που δεν πρέπει να λείπει από τον καφέ σας

Ο γαστρεντερολόγος Will Bulsiewicz προτείνει ένα μείγμα από μπαχαρικά που όχι μόνο αναβαθμίζουν τη γεύση του καφέ, αλλά ενισχύουν και τα οφέλη του στην υγεία.

Ο γαστερντερολόγος Will Bulsiewicz προτείνει τρία «μαγικά» υλικά που μπορούν να απογειώσουν γευστικά τον καφέ σας.

«Θέλετε να δώσετε γεύση στον καφέ; Αυτά είναι τα μπαχαρικά που προσθέτω στον πρωινό μου καφέ για να δώσω γεύση στη μέρα μου», σημειώνει στο βιντεάκι του που συγκεντρώνει χιλιάδες likes.

Αν και πολλά από τα μπαχαρικά που προτείνει ο Bulsiewicz συνδέονται με συγκεκριμένες εποχές, εκείνος δίνει το πράσινο φως για χρήση τους όλο τον χρόνο.

«Κανέλα, το νο.1», λέει ο Bulsiewicz, μπροστά από ένα ράφι με μπαχαρικά στο σούπερ μάρκετ. «Είναι γλυκιά, ταιριάζει με όλα και μπορείτε να τη συνδυάσετε με άλλα μπαχαρικά». Είτε την προσθέσετε στον καφέ πριν τον ψήσετε είτε την ανακατέψετε αφού έχει ετοιμαστεί, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να πάει λάθος με έναν θρεπτικό και νόστιμο καφέ με κανέλα.

Για ακόμη μεγαλύτερη ένταση, ο Bulsiewicz προτείνει να προσθέσετε pumpkin spice (μείγμα μπαχαρικών για γλυκιά κολοκύθα) στον καφέ της επιλογής σας. Το pumpkin spice περιλαμβάνει συνήθως κανέλα, τζίντζερ, μοσχοκάρυδο και γαρίφαλο—ορισμένα από τα πιο υγιεινά μπαχαρικά που μπορείτε να εντάξετε στη διατροφή σας.

Αν και είναι δελεαστικό να παραγγείλετε ένα ρόφημα pumpkin spice από κάποια αλυσίδα το φθινόπωρο, δοκιμάστε να φτιάξετε το δικό σας Pumpkin Spice Latte στο σπίτι για μια πιο υγιεινή και οικονομική επιλογή - και επιπλέον, μπορείτε να το απολαμβάνετε όποτε θέλετε, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Αλλά τι ακριβώς προσθέτει ο Bulsiewicz στο δικό του φλιτζάνι καφέ; Είναι ένα μείγμα από τρία μπαχαρικά: κανέλα, κουρκουμά και τζίντζερ.

«Αυτά τα τρία μπαχαρικά μαζί είναι καταπληκτικά», λέει. «Συνήθως προσθέτω και λίγο γάλα σόγιας».

Ο συνδυασμός κουρκουμά και τζίντζερ προσφέρει ένα μείγμα πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, το οποίο βοηθά στη στήριξη της καρδιαγγειακής υγείας, στη μείωση των φλεγμονών και στην ανακούφιση των πόνων στο στομάχι. Αγαπάμε τα Turmeric & Ginger Shots για ενίσχυση της ανοσίας. Ροφήματα όπως το Ginger Tea και το Turmeric Latte αναδεικνύουν τα μπαχαρικά αυτά με έναν υγιεινό και γευστικό τρόπο.

Πηγή: Eating Well