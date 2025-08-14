Η Finos Film θυμάται τον Μάνο Κατράκη, μέσα από ξεχωριστές ερμηνείες του (Βίντεο)

Ο Μάνος Κατράκης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1908.

Έναν σπουδαίο Έλληνα ηθοποιό που γεννήθηκε σαν σήμερα, τον Μάνο Κατράκη, θυμάται η Finos Film, με ανάρτηση.

Ο Μάνος Κατράκης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1908. Πέθανε στις 2 Σεπτεμβρίου 1984 σε ηλικία 76 ετών, λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της τελευταίας ταινίας στην οποία πρωταγωνίστησε, το «Ταξίδι στα Κύθηρα».

«Μάνος Κατράκης - ένας από τους μεγάλους. Με επιβλητική φυσιογνωμία, καθαρή και στεντόρεια φωνή, αριστοκρατικό αέρα και ερμηνείες βαθιάς δύναμης και ευαισθησίας, ο Μάνος Κατράκης υπηρέτησε τον πολιτισμό ποικιλοτρόπως και κέρδισε το πλατύ κοινό αλλά και τον πιο απαιτητικό κριτικό», αναφέρει η ανάρτηση της Finos Film, που συνοδεύεται με βίντεο από σκηνές ταινιών στις οποίες πρωταγωνίστησε.

Ο Μάνος Κατράκης έκανε το ντεμπούτο του σε θεατρική σκηνή στην Αθήνα το 1927. Την επόμενη χρονιά έπαιξε στην πρώτη ελληνική βουβή ταινία, με τίτλο «Το λάβαρο του ‘21». Ακολούθησαν δεκάδες φιλμ μέχρι τον θάνατό του, το 1984.

{https://www.instagram.com/p/DNU4gy-J2n7/}