Έρχεται το «Ρουκ Ζουκ» Πρωτάθλημα με τη Ζέτα Μακρυπούλια (Βίντεο)

To «Ρουκ Ζουκ» γιορτάζει 1.500 επεισόδια.

Έφτασε η τελευταία εβδομάδα του «Ρουκ Ζουκ» και η Ζέτα Μακρυπούλια είναι έτοιμη για τη μεγάλη μάχη, για το πιο απολαυστικό Πρωτάθλημα! Σαράντα παίκτες έρχονται για να το ζήσουν και να διεκδικήσουν το κύπελλο, αλλά και το μεγάλο έπαθλο των 10.000 ευρώ.

Από την Δευτέρα 30 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 4 Ιουλίου, η Ζέτα Μακρυπούλια κάνει παιχνίδι με τις 8 καλύτερες ομάδες της χρονιάς, που είναι πανέτοιμες για νέες μονομαχίες, σε 4 νοκ-άουτ αγώνες, γεμάτους ατάκες, φαντασία και... εκρηκτική ενέργεια!

Η εβδομάδα κορυφώνεται την Παρασκευή 4 Ιουλίου με τον Μεγάλο Τελικό! Οι δύο καλύτερες ομάδες της σεζόν θα αναμετρηθούν για τον τίτλο του Πρωταθλητή ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 2025, με τη Ζέτα Μακρυπούλια να δίνει τον ρυθμό στο πιο επικό φινάλε της χρονιάς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων του Πρωταθλήματος από την Δευτέρα 30 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 4 Ιουλίου:

Δευτέρα 30/6: ΣΟΥΚΟΥΤΖΟΥ vs ΕΚΠΑΛΙΩΤΕΣ

Τρίτη 1/7: ΓΙΑ ΧΑΡΗ vs ΡΟΥΚ ΖΟΥΚΕΡΜΠΕΡΓΚ

Τετάρτη 2/7: ΤΟ ΛΑΤΙΝΙΚΟΝ vs FLYLOVERS

Πέμπτη 3/7: ΟΛΑ ΤΕΛΕΙΑ vs ΚΑΠΙΣΤΡΑΔΙΚΟ

Παρασκευή 4 /7: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ

Η εβδομάδα «Ρουκ Ζουκ» Πρωτάθλημα έχει, όμως και μια τούρτα έκπληξη για τη Ζέτα! Στην πορεία προς τον τελικό, το πιο αγαπημένο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης γιορτάζει τα 1500 επεισόδια ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ.

Η τελευταία εβδομάδα της 8ης σεζόν του «Rouk Zouk» έχει πάθος, ένταση, γέλιο, συγκίνηση και πολλές εκπλήξεις, αλλά και τη Ζέτα Μακρυπούλια πιο έτοιμη από ποτέ να «ρουκζουκάρει» μαζί με τις καλύτερες ομάδες της χρονιάς.

Δείτε το τρέιλερ:

{https://www.youtube.com/watch?v=L1fOt7UyK3s}