Ημιτελικός Eurovision 2025: Δείτε εδώ όλες τις συμμετοχές (Βίντεο)

Σε εξέλιξη ο Α’ ημιτελικός της Eurovision 2025. Όλες οι συμμετοχές.

Η Eurovision 2025 ξεκίνησε! Ο Α’ ημιτελικός βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ όλοι οι fans ανυπομονούν να δουν την αγαπημένη τους συμμετοχή να ανεβαίνει στη σκηνή.

Η αρχή ήταν φαντασμαγορική. Σύνθημα της φετινής διοργάνωσης είναι το «Welcome Home», καθώς η πρώτη Eurovision που έγινε ποτέ, το μακρινό 1956 πραγματοποιήθηκε στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Το εναρκτήριο act, μάλιστα, αφορούσε την διοργανώτρια - χώρα και όσα έχει προσφέρει στον πολιτισμό.

{https://www.youtube.com/watch?v=HHYOdYQlpxw}

Τα τραγούδια που θα προκριθούν από κάθε Ημιτελικό, καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από την ψήφο του κοινού. Το κοινό στην Ελλάδα, μάλιστα, θα μπορεί για πρώτη φορά φέτος να ψηφίσει και online μέσω του www.esc.vote, καθώς και με τηλεφωνική κλήση και SMS.

Η ΕΡΤ με ειδικές εκπομπές, ξεχωριστό κανάλι στο Ertflix για άτομα με αναπηρία, ατελείωτη μουσική, συνεντεύξεις και απευθείας συνδέσεις από τη Βασιλεία, θα είναι εκεί ώστε να μας μεταφέρει την εκρηκτική ατμόσφαιρα του μουσικού διαγωνισμού. Σχολιαστές είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου.

Η Hazel Brugger και η Sandra Studer θα παρουσιάσουν τους δύο ημιτελικούς. Παράλληλα, στον μεγάλο τελικό θα τις συνοδεύσει η Michelle Hunziker.

Στις 11:53 έκλεισαν οι γραμμές και το κοινό σταμάτησε να ψηφίζει. Η αγωνία για τις συμμετέχουσες χώρες κορυφώθηκε.

1. Ισλανδία: VÆB - RÓA

{https://www.youtube.com/watch?v=f3mAIpm5QxI}

2. Πολωνία:Justyna Steczkowska – GAJA

{https://www.youtube.com/watch?v=NQXhvclWuPE}

3. Σλοβενία: Klemen – How Much Time Do We Have Left

{https://www.youtube.com/watch?v=Jbs9WlvIkg0}

4. Εσθονία: Tommy Cash – Espresso Macchiato

{https://www.youtube.com/watch?v=F3wsy8bywXQ}

Ισπανία: Melody – ESA DIVA

{https://www.youtube.com/watch?v=_sfZ4L8pGzQ}

5. Ουκρανία: Ziferblat – Bird of Pray

{https://www.youtube.com/watch?v=0Jc02OFU42w}

6. Σουηδία: KAJ – Bara Bada Bastu

7. Πορτογαλία: NAPA – Deslocado

{https://www.youtube.com/watch?v=6QRHcLJS0T0}

8. Νορβηγία: Kyle Alessandro – Lighter

{https://www.youtube.com/watch?v=WReEi3jLRFQ}

9. Βέλγιο: Red Sebastian – Strobe Lights

{https://www.youtube.com/watch?v=fl4LaADiLBY}

Ιταλία: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

10. Αζερμπαϊτζάν: Mamagama - Run With U

{https://www.youtube.com/watch?v=wk1CUjaRKyo}

11. Άγιος Μαρίνος: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

{https://www.youtube.com/watch?v=-vkDhFhgNX0}

12. Αλβανία: Shkodra Elektronike – Zjerm

13. Ολλανδία: Claude – C’est La Vie

{https://www.youtube.com/watch?v=Wb8-gbgan80}

14. Κροατία: Marko Bošnjak - Poison Cake

Ελβετία: Zoë Më – Voyage

15. Κύπρος: Theo Evan – Shh

