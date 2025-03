Independent: Οι «αδικημένοι» ηθοποιοί που αν και θα έπρεπε, δεν έχουν προταθεί ποτέ για βραβείο Όσκαρ

Υπάρχουν ηθοποιοί που σχεδόν όλοι αναγνωρίζουν ότι έχουν αδικηθεί, καθώς δεν έχουν προταθεί ποτέ για το κορυφαίο βραβείο στον κινηματογράφο.

Κάθε χρόνο, οι υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ προκαλούν έντονες συζητήσεις γύρω από τις «αδικίες» της Ακαδημίας. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι αντιπαραθέσεις αποτελούν το «αλατοπίπερο» των Όσκαρ, υπάρχουν ηθοποιοί που σχεδόν όλοι αναγνωρίζουν ότι έχουν αδικηθεί, καθώς δεν έχουν προταθεί ποτέ για το κορυφαίο βραβείο στον κινηματογράφο.

Το Independent κατάρτισε μια λίστα με τους 27 καλύτερους ηθοποιούς που δεν έχουν προταθεί ποτέ για Όσκαρ.

Η λίστα:

27. Ζεντάγια

Στα 28 της χρόνια, η Ζεντάγια έχει ακόμα πολλά χρόνια ώστε να καταφέρει να βρεθεί υποψήφια για ένα Όσκαρ. Παρόλα αυτά την ώρα που ο συμπρωταγωνιστής της στο Dune Τιμοτέ Σαλαμέ έχει ήδη δύο υποψηφιότητες, δεν μπορεί κανείς παρά να υποθέσει ότι η Ζεντάγια αγνοήθηκε, παρά το γεγονός πως προσφέρει σπουδαίες ερμηνείες όπως αυτή στο Challengers.

26. Άνταμ Σάντλερ

Είναι δίκαιο να πει κανείς ότι πολλές από τις ταινίες του Άνταμ Σάντλερ δεν είχαν στόχο μια υποψηφιότητα για τα Όσκαρ, αν και πολλοί από τους οπαδούς του θα είχαν αντίθετη άποψη για τα Happy Gilmore και The Wedding Singer. Η αναπάντεχη στροφή του όμως σε δραματικούς ρόλους όπως αυτός του χαοτικού τζογαδόρου στο Uncut Gems, θα έπρεπε να είναι η «στιγμή του» όμως και πάλι η Ακαδημία του αρνήθηκε μια υποψηφιότητα.

25. Στίβ Μάρτιν

Όπως και ο Άνταμ Σάντλερ, έτσι ο Στιβ Μάρτιν μοιάζει να έχει το ίδιο μειονέκτημα. Έχει εμφανιστεί σε παραπάνω κωμικές ταινίες από όσες… αντέχει η Ακαδημία. Μεταξύ των επιτυχιών του ηθοποιού είναι το Father of the Bride, το Parenthood και Planes, Trains and Automobiles, ενώ ο ίδιος έχει παρουσιάσει την τελετή σε τρεις περιπτώσεις, ενώ έλαβε ένα τιμητικό Όσκαρ για την συνολική του συμβολή το 2014, όχι όμως για κάποια από τις ερμηνείες στις ταινίες του.

24. Ταχάρ Ραχίμ

Παραδοσιακά, οι ηθοποιοί που εμφανίζονται κυρίως σε ξενόγλωσσες ταινίες μένουν εκτός των Όσκαρ, με μεγάλα ταλέντα να αγνοούνται από την Ακαδημία. Ένα από τα θύματα της συγκεκριμένης πρακτικής είναι και ο Γάλλος ηθοποιός Ταχάρ Ραχίμ, ο οποίος έχει παρουσιάσει συναρπαστικές ερμηνείες από τον πρώτο του ρόλο το 2009 στο A Prophet.

23. Παμ Γκριερ

Όποιος έχει παρακολουθήσει την ταινία του Κουεντίν Ταραντίνο, Jackie Brown, θα πίστευε πως η υποψηφιότητα για ηθοποιό από το καστ θα αφορούσε την πρωταγωνίστρια Παμ Γκρίερ. Όπως θα μαντέψατε, αυτό τελικά δεν συνέβη. Η υποψηφιότητα αντίθετα πήγε στον Ρόμπερτ Φόρστερ για έναν βοηθητικό ρόλο, όμως αυτή η χρονιά θα έπρεπε να είναι η χρονιά της Γκρίερ.

22. Τζένιφερ Λόπεζ

Κι όμως και η Τζένιφερ Λόπεζ θα έπρεπε να έχει προταθεί για ένα Όσκαρ για την ερμηνεία της στο δράμα του 2019 Hustlers, σε έναν ρόλο που αναγνωρίστηκε από τους κριτικούς. Η Λόπεζ μίλησε αργότερα για την αδιαφορία της Ακαδημίας σε ντοκιμαντέρ του Netflix, υποστηρίζοντας πως η στάση της Ακαδημίας απέναντί της λέγοντας που έπειτα είχε «πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση».

21. Άντι Μακντάουελ

Η ακαδημία δεν έχει πρόβλημα μόνο με τους άντρες που έχουν περάσει μεγάλο μέρος της καριέρας τους στις κωμωδίες. Η Άντι Μακντάουελ άξιζε περισσότερες από μια υποψηφιότητες για ρόλους που έπαιξε στη δεκαετία των 90s όπως το Groundhog Day ή το Four Weddings and a Funeral. Ακόμα όμως και το κάπως πιο σκοτεινό φιλ του Στίβεν Σόντεμπεργ που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα, Sex, Lies and Videotape δεν ήταν αρκετό για να της εξασφαλίσει μια υποψηφιότητα.

20. Κέβιν Μπέικον

Με μια καριέρα που ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, ο Μπέικον έχει πρωταγωνιστήσει σε πολυάριθμα φιλ, τα οποία μάλιστα εντυπωσίασαν την Ακαδημία όπως το JFK, Apollo 13, Mystic River και Frost/Nixon, όμως καμία από τις ερμηνείες του σ’ αυτά δεν του έφερε την πολυπόθητη υποψηφιότητα. Αν τουλάχιστον υπήρχε Όσκαρ για διαφημίσεις, ο Μπέικον θα είχε σίγουρα καταφέρει να πάρει… μισή ντουζίνα.

19. Ίντρις Έλμπα

Παρά το γεγονός ότι είναι περισσότερο γνωστός για τις δουλειές του στην τηλεόραση, όπως στις ερμηνείες του για το The Wire και το Luther, ο Ίντρις Έλμπα έχει παίξει σε αρκετές ταινίες που θα μπορούσαν να του είχαν εξασφαλίσει μια υποψηφιότητα. Οι ρόλοι του στη βιογραφία του Νέλσον Μαντέλα και στο Long Walk to Freedom, θα έπρεπε να του έχουν δώσει μια υποψηφιότητα, ενώ υπάρχει και η τρομακτική του ερμηνεία στο φιλμ του 2015 Beasts of No Nation.

18. Μεγκ Ράιαν

Γνωστή για τους ρόλους της στα When Harry Met Sally, You’ve Got Mail και Sleepless in Seattle, που έχουν αναγνωριστεί ως σπουδαίες ταινίες, η Μεγκ Ράιν έχει αποδείξει ότι μπορεί να παίξει ένα μεγάλο εύρος ρόλων. Η ερμηνεία της στο When a Man Loves a Woman και στο In The Cut, ως μια γυναίκα που παλεύει με τους δαίμονές της, θα έπρεπε να τικάρει όλα τα κουτάκια της Ακαδημίας, όχι όμως στην περίπτωση της Ράιαν.

17. Άλφρεντ Μολίνα

Αποτελεί μυστήριο το πως η πολύχρονη καριέρα του Άλφρεντ Μολίνα δεν του έχει αποδώσει μέχρι σήμερα ούτε μια υποψηφιότητα. Ο Βρετανο-αμερικάνος έχει αφήσει αξιομνημόνευτες ερμηνείες από το δραματικό An Education μέχρι το blockbuster Spider-Man 2. Ακόμα και η ερμηνεία του στο Boogie Nights στο οποίο κλέβει την παράσταση είναι καλύτερη από τις ερμηνείες πολλών ηθοποιών που έχουν καταφέρει να προταθούν για Όσκαρ.

16. Πολ Ντάνο

Μοιάζει πραγματικά παράξενο ότι ο Πολ Ντάνο δεν έχει προταθεί όχι για ένα αλλά για πολύ περισσότερα Όσκαρ. Ο 40χρονος έχει συνεχόμενες συμμετοχές σε ταινίες που έχουν τιμηθεί από κοινό και κριτικούς, μεταξύ των οποίων το 12 Years a Slave, το Little Miss Sunshine, το There Will Be Blood το οποίο απέδωσε το δεύτερο από τα τρία Όσκαρ του Ντάνιελ Ντέι Λιούις.

15. Μέριλιν Μονρό

Όπως έχει αποδειχθεί διαχρονικά και πιο πρόσφατα με τις περιπτώσεις των Challengers και Queer, τα Όσκαρ έχουν ένα πρόβλημα με το σεξ και ακόμα μεγαλύτερο με τα sex symbols, κάτι που εξηγεί το γεγονός πως η Μέριλιν Μονρό δεν προτάθηκε ποτέ για Όσκαρ αν και ο συμπρωταγωνιστής της στο Some Like it Hot, Τζακ Λέμον ήταν υποψήφιος. Είναι κοινό μυστικό πάντως ότι στην ταινία η μεγαλύτερη επιτυχία δεν ήταν άλλη από τον ρόλο της Μονρό.

14. Όσκαρ Άιζακ

Το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Όσκαρ Άιζακ το 2013 στο Inside Llewyn Davis τον έβαλε στο πρώτο ράφι των ηθοποιών σε μια νύχτα, όμως η ερμηνεία του στον ρόλο του ενός προβληματικού καλλιτέχνη της folk, αγνοήθηκε από την Ακαδημία. Οι ρόλοι του στα A Most Violent Year, Ex Machina, The Card Counter και Dune δεν άλλαξαν την άποψη της Ακαδημίας για τον ηθοποιό.

13. Χιου Γκραντ

Πρόκειται για… εθνικό θησαυρό για το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν προκαλεί εντύπωση πως ο Χιου Γκραντ έχει προταθεί για 5 Bafta και έχει πάρει ένα για το Four Weddings and a Funeral το 1995. Είχε ακόμα άλλες τόσες υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα, όμως τα Όσκαρ του έχουν ξεφύγει. Μήπως η Ακαδημία δεν εκτίμησε την ερμηνεία του στο Paddington 2;

12. Τζον Κιούζακ

Ο Κιούζακ είναι ένας ηθοποιός που σπάνια τραβά την προσοχή των κριτικών επιτροπών των βραβείων, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι υποδύεται κυρίως νευρωτικούς χαρακτήρες. Στο πικ της καριέρας του πρωταγωνίστησε σε ταινίες που ήταν φτιαγμένες για βραβεία όπως το Being John Malkovich, The Thin Red Line και The Grifters, που όμως δεν του έδωσαν ούτε μια υποψηφιότητα.

11. Ντέιβιντ Ογιελόβο

Παρά το γεγονός ότι έπαιξε μια σειρά από ρόλους που θα μπορούσαν να του αποφέρουν μια υπόψηφιότητα, όπως οι ερμηνείες ως Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζ. στην ταινία Selma του 2014, o Ογιελόβο δεν έχει προταθεί ποτέ για το πολυτιμότερο βραβείο. Μάλιστα το ότι η Ακαδημία τον αγνόησε μετά τη συγκεκριμένη ερμηνεία πυροδότησε το hashtag #OscarsSoWhite, με τον Ογιελόβο να χαρακτηρίζει την έλλειψη αναγνώρισης από την Ακαδημία «ασυγχώρητη».

10. Γιούαν ΜακΓκρέγκορ

Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ο ΜακΓκρέγκορ, του οποίου η καριέρα περιλαμβάνει εμβληματικούς ρόλους στα Trainspotting, Moulin Rouge και Shallow Grave, έχει ελάχιστα βραβεία στην καριέρα του και κανένα Όσκαρ. Ο Σκωτσέζος ηθοποιός έχει βρει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία στη μικρή οθόνη κερδίζοντας Χρυσή Σφαίρα για το Fargo και Emmy για το Halston.

9. Ντόναλντ Σάδερλαντ

Το ότι η Ακαδημία αγνόησε την ερμηνεία του στο Ordinary People θεωρείται ακόμα και σήμερα μια από τις μεγαλύτερες αδικίες στην ιστορία των Όσκαρ. Παρά το γεγονός ότι η ταινία του 1981 είχε μερικά ιερά τέρατα του χώρου όπως οι Τζον Χαρτ, Πίτερ Ο’ Τουλ και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η ερμηνεία του Σάδερλαντ άξιζε περισσότερη «αγάπη» από την Ακαδημία.

8. Ρίτα Χέιγουορθ

Όπως και η Μέριλιν Μονρό, η Ρίτα Χέιγουορθ φαίνεται πως «πλήρωσε» το σεξαπίλ της, το οποίο ίσως λειτούργησε εναντίον της στη συντηρητική Αμερική των ’40s. Σε ένα εμβληματικό φιλμ νουάρ, η Χέιγουορθ ήταν εκρηκτική στην Gilda αλλά και εκκωφαντική δίπλα στον Όρσον Ουέλς στο The Lady from Shanghai, ταινίες που σε άλλη εποχή θα της είχαν αποφέρει μισή ντουζίνα βραβεία.

7. Τζον Γκούντμαν

Ο Γκούντμαν είναι πιθανότατα ένας από τους πιο άτυχους ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Παρά το γεγονός ότι έπαιξε μεγάλους ρόλους σε ταινίες όπως τα Barton Fink, the Artist και Argo, ταινίες που κέρδισαν μια σειρά από Όσκαρ, ο ίδιος δεν είχε ούτε μια υποψηφιότητα. Θα έπρεπε να έχει κερδίσει τουλάχιστον ένα για τη φωνητική του ερμηνεία στο Monsters Inc.

6. Μάικλ Σιν

Μια από τις πιο αξιοπερίεργες περιπτώσεις. Παρά το γεγονός ότι πρωταγωνίστησε σε τρεις ταινίες (The Queen, Frost/Nixon και Midnight/Paris) που κέρδισαν το βραβείο του καλύτερου φιλ, δεν προτάθηκε για Όσκαρ σε καμία από αυτές. Ο Ουαλός ηθοποιός έπαιξε υπαρκτά πρόσωπα σε δύο από αυτές τις ταινίες, ρόλοι στους οποίους συνήθως είναι εξαιρετικός, όμως οι προσπάθειές του δεν αναγνωρίστηκαν από τα Όσκαρ.

5. Τζιμ Κάρεϊ

Όπως έχει γίνει ήδη κατανοητό, η κωμωδία δεν είναι πολύ στα γούστα της Ακαδημίας, κάτι που ίσως εξηγεί γιατί το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του έμεινε χωρίς κανένα βραβείο. Παρόλα αυτά, οι δύο καλύτερες ερμηνείες του, στα The Truman Show και Eternal Sunshine of the Spotless Mind, αγνοήθηκαν χωρίς κανένα λόγο από την Ακαδημία, παρά το γεγονός πως αμφότερα απέσπασαν πολλαπλές υποψηφιότητες, αν και οι συνεργάτες του Έντ Χάρις και Κέιτ Γουίνσλετ είχαν αντίστοιχες διακρίσεις.

4. Μία Φάροου

Για μια ηθοποιό που πρωταγωνίστησε στα κλασσικά Rosemary’s Baby, Broadway Danny Rose, The Purple Rose of Cairo και Hannah and Her Sisters, τα οποία έλαβαν όλα Bafta και Golden Globe, η Φάροου δεν έλαβε ποτέ υποψηφιότητα. Το συγκεκριμένο γεγονός γίνεται ακόμα πιο αξιοπερίεργο όταν συνυπολογίζει κανείς ότι οι περισσότερες συμμετοχές της ήταν σε ταινίες του πρώην συντρόφου της Γούντι Άλεν, του οποίου τις ταινίες η Ακαδημία εκτιμά ιδιαίτερα.

3. Ρίτσαρντ Γκιρ

Θα πιστεύε κανείς ότι η καριέρα του Ρίτσαρντ Γκιρ είναι γεμάτη υποψηφιότητες για Όσκαρ, καθώς ο ηθοποιός έχει παίξει σε μια σειρά από ταινίες φιλικές προς τα Όσκαρ όπως τα Chicago, Pretty Woman και An Officer and a Gentleman. Ίσως να είναι ενθαρρυντικό για τον ίδιο πως οι συμπρωταγωνίστριές του και στις τρεις ταινίες ήταν υποψήφιες για Όσκαρ.

2. Άλαν Ρίκμαν

Ένας ιδιαίτερα δημοφιλής ηθοποιός στο κοινό που δεν κατάφερε ποτέ να πείσει την Ακαδημία για την αξία. Ένας από τους καλύτερους «κακούς» του σινεμά, ο Ρίκμαν ήταν εξαιρετικός στο Die Hard και το Robin Hood: Prince of Thieves, όμως εκτός από υποψηφιότητες για Bafta, ο Ρίκμαν έχει κερδίσει ελάχιστα σε σχέση με τις ατελείωτες ώρες ψυχαγωγίας που προσέφερε.

1. Μάρτιν Σιν

Μοιάζει σχεδόν απίστευτο ότι ο Μάρτιν Σιν, πρωταγωνιστής μιας από τις θεωρούμενες ως καλύτερες ταινίες της ιστορίας δεν έχει ούτε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Θα έπρεπε σίγουρα να έχει προταθεί για το Apocalypse Now ενώ θα μπορούσε ακόμα να κερδίσει μια υποψηφιότητα για κάποιο εκ των Badlands, The Dead Zone και Wall Street, τα οποία ξέφυγαν από το ραντάρ της Ακαδημίας. Ακόμα και ο πιο γνωστός του ρόλος στην τηλεόραση όμως, εκείνος στον οποίο υποδυόταν τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο The West Wing κατάφερε να κερδίσει μόλις ένα Emmy. Τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος για να κερδίσει την αγάπη των ψηφοφόρων της Ακαδημίας;