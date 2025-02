Eurovision 2025: Αυτές είναι οι χώρες που έχουν ήδη ανακοινώσει τα τραγούδια τους (Βίντεο)

Δώδεκα απο τις 37 χώρες που θα συμμετέχουν στην φετινή Eurovision έχουν ανακοινώσει τον καλλιτέχνη που θα τους εκπροσωπήσει στον διαγωνισμό.

Φέτος η Eurovision θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία μετά την περσινή νίκη του Nemo με το κομμάτι «The Code». Στον μουσικό διαγωνισμό θα συμμετέχουν οι ίδιες χώρες που συμμετείχαν και πέρσι με μία προσθήκη, το Μαυροβούνιο.

Κάθε χώρα που συμμετέχει, όπως και η Ελλάδα, διοργανώνει εθνικούς διαγωνισμούς με σκοπό να επιλέξει τον καλλιτέχνη που θα την εκπροσωπήσει. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δώδεκα είναι οι χώρες που έχουν ανακοινώσει τα τραγούδια και τους καλλιτέχνες που θα στείλουν.

Αυτές είναι οι δώδεκα χώρες που έχουν ανακοινώσει τα τραγούδια και τους καλλιτέχνες. Η Φιλανδία με την Erika Vikman - Ich Komme, η Ιρλανδία με την Emmy - Laika Party, η Ελλάδα με την Κλαυδία - Αστερομάτα, η Σλοβενία με τον Klemen - How much time do we have, Το Λουξεμβούργο με την Laura Thorn - La poupee le son, η Ισπανία με την Melody - Esa diva, η Μάλτα με την Miriana Conte - Kant, το Μαυροβούνιο με την Nina Zizic - Dobrodosli, το Βέλγιο με τον Red Sebastian - Strobe lights, η Αλβανία με την Shkodra Elektronike - Zjerm, η Λετονία με τις Tautumeitas - Bur man laimi και η Ουκρανία με τους Ziferblat - Bird of pray.