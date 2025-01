Eurovision 2025: Η τελική βαθμολογία - Ποια είναι η Klavdia

Το πραγματικό όνομα της είναι Κλαυδία Παπαδοπούλου, είναι 22 ετών, έχει ποντιακή καταγωγή και έχει μεγαλώσει στον Ασπρόπυργο.

Η Klavdia, με το τραγούδι Αστερομάτα πρόκειται να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 69o Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, καθώς αναδείχθηκε νικήτρια στον Εθνικό Τελικό που πραγματοποιήθηκε από την ΕΡΤ το βράδυ της Πέμπτης (30/01) στο Christmas Theater.

Το πραγματικό όνομα της είναι Κλαυδία Παπαδοπούλου, είναι 22 ετών, έχει ποντιακή καταγωγή και έχει μεγαλώσει στον Ασπρόπυργο. Συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσω του The Voice of Greece, όπου έφτασε μέχρι τον τελικό με την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, εντυπωσιάζοντας με τις ερμηνείες της.

H πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση για την Klavdia έγινε το 2017 στο «Eλλάδα έχεις ταλέντο» του ΣΚΑΪ, όταν σε ηλικία 14 ετών ερμήνευσε το τραγούδι Billie Jean του Michael Jackson κι εντυπωσίασε το κοινό και την κριτική επιτροπή.

Τι σημαίνει Αστερομάτα

Το τραγούδι Αστερομάτα που παρουσιάζει για τη Eurovision συνδυάζει σύγχρονους και ethnic ήχους, ενώ οι στίχοι του, γραμμένοι στα ελληνικά, μεταφέρουν ένα ισχυρό μήνυμα.

Αντλώντας έμπνευση από τη γενοκτονία και των ξεριζωμό των Ποντίων, ούσα και η ίδια ποντιακής καταγωγής, η Klavdia τραγουδά για όλους τους ανθρώπους που, εν μέσω ενός ταραχώδους παγκόσμιου περιβάλλοντος από το οποίο δεν λείπουν οι πολεμικές συγκρούσεις, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να αναζητήσουν ένα καλύτερο αύριο.

Ο τελικός της Eurovision, που θα διεξαχθεί στις 17 Μαΐου 2025 στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Η τελική κατάταξη των τραγουδιών μετά την ψηφοφορία είναι η εξής:

1. Klavdia, Αστερομάτα – 44 βαθμοί

2. Evangelia, Vale – 42 βαθμοί

3. Barbz, Sirens – 30 βαθμοί

4. Dinamiss, Odyssey – 24 βαθμοί

5, Xannova Xan, Play it – 20 βαθμοί

6. Κώστας Αγέρης, Γη μου – 18 βαθμοί

7. Rikki, Elevator (Up and down) – 14 βαθμοί

8. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου & Κώστας Καραφώτης, Παράδεισος – 13 βαθμοί

9. Θάνος Λάμπρου, Free Love – 12 βαθμοί

10. Georgina Kalais & Joht Vlaseros, High Road – 8 βαθμοί

11. Andy Nicolas, Lost my way – 8 βαθμοί

12 Nafsica, Unhurt me – 0 βαθμοί