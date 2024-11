Προβολή για μία μόνο βραδιά του «Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem»

Ψηφιακά αποκατεστημένη σε 4K εκδοχή του αριστουργήματος anime του 2003 «Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem» των Daft Punk και του Leiji Matsumoto επιστρέφει στους κινηματογράφους για μία μόνο νύχτα.

Οι θαυμαστές θα έχουν τη σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ταινία στη μεγάλη οθόνη στις 12 Δεκεμβρίου σε περισσότερους από 800 κινηματογράφους σε πάνω από 40 χώρες. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε το εμβληματικό "Interstella 5555" των Daft Punk, το οποίο έχει πλέον πλήρως ανακατασκευαστεί σε εκπληκτική ανάλυση 4K, στους κινηματογράφους για αυτό το παγκόσμιο γεγονός που διαρκεί μόνο μία νύχτα. Είναι μία σπάνια ευκαιρία να ζήσετε την ταινία στη μεγάλη οθόνη, μαζί με τα συνοδευτικά μουσικά βίντεο των Daft Punk και ανυπομονούμε να τη μοιραστούμε με το κοινό παντού» δήλωσε ο Μαρκ Άλενμπι, διευθύνων σύμβουλος της Trafalgar Releasing. Η ταινία «Interstella 5555» κυκλοφόρησε αρχικά το 2003 και δημιουργήθηκε από τους Daft Punk και Cédric Hervet σε συνεργασία με τους Matsumoto και Toei Animation. Ακολουθεί την ιστορία ενός συγκροτήματος εξωγήινης μουσικής που απάγεται από έναν κακό άνθρωπο και περιλαμβάνει το σύνολο του άλμπουμ των Daft Punk του 2001 Discovery ως soundtrack. «Το "One More Time" ακουγόταν σε όλη την πόλη εκείνη την εποχή! Ένιωσα τόσο περήφανος που ήθελα να φωνάξω στους ανθρώπους στο δρόμο, "Δημιουργούμε το animation του τώρα!" είπε ο Shinji Shimizu της Toei Animation, ο οποίος ήταν παραγωγός της ταινίας. Με αφορμή την προβολή της ταινίας στους κινηματογράφους θα κυκλοφορήσει περιορισμένος αριθμός άλμπουμ «Discovery: Interstella 5555 Edition».