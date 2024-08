Το γνωστό μοντέλο έχει απομακρυνθεί από τα Social Media.

Η Δούκισσα Νομικού έχει πάρει αποστάσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτό έχει κάνει κάποιους ακόλουθους της να ανησυχούν μήπως συμβαίνει κάτι.

Έτσι το γνωστό μοντέλο ανάρτησε μια φωτογραφία της για να ενημερώσει πως όλα είναι καλά.

«Μου έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και με ψάχνετε. Θα επανέλθω σύντομα. Για την ώρα ζω ωραίες στιγμές μακριά από τα social. Διάβασα ένα ωραίο: You can’t add days to your life, but you can add life to your days», έγραψε η Δούκισσα Νομικού.